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Újabb repülőgép-katasztrófa: lezuhant egy katonai repülőgép, 32-en meghaltak, a roncsok egy folyóba süllyedtek

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Tragédia történt Nigéria déli részén, amikor egy katonai repülőgép lezuhant egy folyóparti település közelében. A repülőgépen 32-en utaztak, a roncsokat már megtalálták, a kutató-mentő művelet azonban még tart.
VG
2026.10.05, 21:14
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Katonai repülőgép zuhant le Nigériában, a roncsokat egy haditengerészeti támaszpont közelében találták meg. A fedélzeten 32 ember tartózkodott.

Nigeria-Security-Maritime repülőgép
Eltűnt a radarokról egy Nigériában közlekedő katonai repülőgép, majd megtalálták a roncsait egy folyó közelében / Fotó: AFP

Lezuhant egy katonai repülőgép Nigéria déli részén, Ondo államban, a folyóparti Igbokoda közelében. A gép Lagos felé tartott, amikor megszakadt vele a rádiókapcsolat, majd eltűnt a radarokról. 

A fedélzeten a nigériai légierő tájékoztatása szerint 25 utas és hétfős személyzet, összesen 32 ember tartózkodott.

Festus Keyamo nigériai légügyi miniszter közlése szerint a repülőgép helyi idő szerint reggel 9 óra körül tűnt el a radarokról. A gép Beninből indult 9 óra 13 perckor Lagos irányába, majd a légiforgalmi irányítók hiába próbálták felvenni vele a kapcsolatot. Később megerősítették, hogy a repülőgép az Igbokodában található haditengerészeti támaszpont közelében lezuhant.

A nigériai légierő közlése szerint az érintett repülőgép egy ATR-42-es volt. A roncsokat megtalálták, és azonnal megkezdődött a kutató-mentő művelet a hatóságok és a sürgősségi szervek részvételével.

Még vizsgálják a repülőgép-szerencsétlenség okait

A baleset körülményeiről egyelőre kevés információ áll rendelkezésre. Helyi beszámolók szerint a gép egy folyó közelében zuhant le, és a roncs egy része a vízbe merült. Egy helyi lakos, Akinbulejo Pius azt mondta: „Valami olyasmit hallottunk, mint egy mennydörgés.” Hozzátette: „A repülőgép néhány fát elsodort. Találtunk néhány testrészt, ruhákat és cipőket.”

A nigériai hadsereg korábban hírszerzési, megfigyelési és felderítési feladatokra, valamint személyek és ellátmány szállítására is használta az ATR-42-es típust.

Ez fájdalmas pillanat fegyveres erőink és az egész nemzet számára. Légierőnk személyzete minden nap életét kockára teszi Nigéria biztonságáért. Áldozatvállalásuk soha nem merül feledésbe

– mondta Bola Tinubu nigériai elnök.

Az elnök közölte, hogy a légierő vezérkari főnöke tájékoztatta a balesetről, és utasította a nigériai légierőt a szerencsétlenség okainak alapos kivizsgálására. A cél a hasonló balesetek megelőzése. Tinubu egyúttal részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, valamint méltatta a légierő és a mentésben részt vevő szervek gyors reagálását.

A kutató-mentő művelet a roncsok megtalálása után is folytatódik, miközben egyelőre nem közöltek hivatalos információt arról, hogy vannak-e túlélők.

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tragédia
repülőgép-szerencsétlenség
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