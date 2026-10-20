Közel fél év után véget érhet a politikai válság, zöld utat adott a parlament: Luca Niculescu megkapta a parlamenti bizalmat, este hivatalba is léphet az új román kormány

Megszerezte a román parlament bizalmát Luca Niculescu volt külügyi államtitkár kormánya, ezzel új szakasz kezdődhet a csaknem fél éve tartó politikai válságban. A kabinetet a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, az RMDSZ és a nem magyar nemzeti kisebbségek frakciója támogatta, az új miniszterek pedig várhatóan még kedden leteszik a hivatali esküt.

Megkapta a szükséges parlamenti támogatást a Luca Niculescu vezette román kormány, amely szociáldemokrata politikusokból és független szakértőkből áll / Fotó: Anadolu via AFP

A román parlament kedden bizalmat szavazott Luca Niculescu kormányának, amelynek beiktatásával lezárulhat a csaknem fél éve tartó kormányválság. A volt külügyi államtitkár vezette kabinet szociáldemokrata politikusokból és független szakértőkből áll, és négy parlamenti csoport támogatásával szerezte meg a szükséges többséget.

A kormány beiktatását a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), valamint a nem magyar nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója támogatta. A négy csoport összesen 280 képviselője és szenátora szavazott igennel.

A kabinet parlamenti jóváhagyásához legalább 233 voksra volt szükség. Az MTI értesülései alapján a titkos szavazáson 58 törvényhozó szavazott a kormány ellen, a többiek nem adtak le érvényes voksot a beiktatásról szóló döntésben.

Akár már ma este hivatalba léphet az új román kormány

Az eredmény alapján Niculescu kormánya megkapta a hivatalba lépéshez szükséges parlamenti felhatalmazást. A következő lépés a miniszterek eskütétele: a kabinet tagjai várhatóan kedden este Nicusor Dan államfő előtt teszik le a hivatali esküt, ezt követően a kormány megkezdheti munkáját.

A kormányválság csaknem fél évig tartott, így az új kabinet megalakulása fontos fordulatot jelenthet a román politikában. A parlamenti szavazás azonban önmagában még nem árul el részleteket arról, milyen intézkedésekkel kezdi meg működését a kormány, és milyen politikai megállapodások mentén dolgoznak majd együtt a kabinetet támogató pártok.