Deviza
EUR/HUF364,03 +0,33% USD/HUF324,15 +0,19% GBP/HUF433,65 +0,69% CHF/HUF392,62 +0,35% PLN/HUF83,36 +0,38% RON/HUF68,35 +0,33% CZK/HUF14,98 +0,5% EUR/HUF364,03 +0,33% USD/HUF324,15 +0,19% GBP/HUF433,65 +0,69% CHF/HUF392,62 +0,35% PLN/HUF83,36 +0,38% RON/HUF68,35 +0,33% CZK/HUF14,98 +0,5%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 455,92 -0,27% MTELEKOM2 730 +2,63% MOL4 882 -1,73% OTP41 500 -0,41% RICHTER12 710 +0,55% OPUS216,5 +0,7% ANY6 180 +1,31% AUTOWALLIS120 0% WABERERS4 150 -1,19% BUMIX8 739,23 -0,25% CETOP4 920,15 -0,34% CETOP NTR3 179,48 -0,34% BUX143 455,92 -0,27% MTELEKOM2 730 +2,63% MOL4 882 -1,73% OTP41 500 -0,41% RICHTER12 710 +0,55% OPUS216,5 +0,7% ANY6 180 +1,31% AUTOWALLIS120 0% WABERERS4 150 -1,19% BUMIX8 739,23 -0,25% CETOP4 920,15 -0,34% CETOP NTR3 179,48 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Közel fél év után véget érhet a politikai válság, zöld utat adott a parlament: Luca Niculescu megkapta a parlamenti bizalmat, este hivatalba is léphet az új román kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új kormánya lehet Romániának, miután a parlament kedden bizalmat szavazott Luca Niculescu kabinetjének. A miniszterek várhatóan még aznap esküt tesznek Nicusor Dan román államfő előtt, és ezzel hivatalba léphet az új vezetés.
Nemes Tamás
2026.10.20, 17:12
Frissítve: 2026.10.20, 17:27
Szóljon hozzá!

Megszerezte a román parlament bizalmát Luca Niculescu volt külügyi államtitkár kormánya, ezzel új szakasz kezdődhet a csaknem fél éve tartó politikai válságban. A kabinetet a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, az RMDSZ és a nem magyar nemzeti kisebbségek frakciója támogatta, az új miniszterek pedig várhatóan még kedden leteszik a hivatali esküt.

Prime Minister-designate Luca Niculescu addresses plenary session of the Romanian Parliament in Bucharest Megkapta a szükséges parlamenti támogatást a Luca Niculescu vezette román kormány, amely szociáldemokrata politikusokból és független szakértőkből áll
Megkapta a szükséges parlamenti támogatást a Luca Niculescu vezette román kormány, amely szociáldemokrata politikusokból és független szakértőkből áll / Fotó: Anadolu via AFP

A román parlament kedden bizalmat szavazott Luca Niculescu kormányának, amelynek beiktatásával lezárulhat a csaknem fél éve tartó kormányválság. A volt külügyi államtitkár vezette kabinet szociáldemokrata politikusokból és független szakértőkből áll, és négy parlamenti csoport támogatásával szerezte meg a szükséges többséget.

A kormány beiktatását a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), valamint a nem magyar nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója támogatta. A négy csoport összesen 280 képviselője és szenátora szavazott igennel.

A kabinet parlamenti jóváhagyásához legalább 233 voksra volt szükség. Az MTI értesülései alapján a titkos szavazáson 58 törvényhozó szavazott a kormány ellen, a többiek nem adtak le érvényes voksot a beiktatásról szóló döntésben.

Akár már ma este hivatalba léphet az új román kormány

Az eredmény alapján Niculescu kormánya megkapta a hivatalba lépéshez szükséges parlamenti felhatalmazást. A következő lépés a miniszterek eskütétele: a kabinet tagjai várhatóan kedden este Nicusor Dan államfő előtt teszik le a hivatali esküt, ezt követően a kormány megkezdheti munkáját.

A kormányválság csaknem fél évig tartott, így az új kabinet megalakulása fontos fordulatot jelenthet a román politikában. A parlamenti szavazás azonban önmagában még nem árul el részleteket arról, milyen intézkedésekkel kezdi meg működését a kormány, és milyen politikai megállapodások mentén dolgoznak majd együtt a kabinetet támogató pártok.

Megbukott a Brüsszel-barát román kormány, még egy év megszorítás se kellett hozzá

Nem élte túl kevesebb mint egyévnyi megszorítás után Ilie Bolojan koalíciós kabinetje az első komoly vihart. A román kormány megbukott a bizalmi szavazáson. A megbukott kormány is az EU-pénzek visszaszerzését ígérte, mint a Tisza, csak éppen a szilárd gazdaságot öröklő magyar párttól eltérően Bolojan romokat vett át.

 

Világrend

Világrend
959 cikk

 

Szóljon hozzá!
Románia
parlament
kormányalakítás
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu