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Bombahír: Rónai Egon otthagyja az ATV-t, máris megvan az új munkahelye – bejelentést tett a tévés műsorvezető

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Csatornát vált az ismert műsorvezető. Rónai Egon másfél évtized után hagyja ott munkahelyét és sajtóinformációk szerint az is kiderült, hogy hol folytatja.
VG
2026.10.22, 21:51
Frissítve: 2026.10.22, 22:59
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Rónai Egon távozik az ATV-től. A műsorvezető 2011 óta dolgozik a csatornánál, politikai-közéleti és portréműsorokat is vezetett − az értesülést a társaság megerősítette a 24.hu szerkesztőségének.

Rónai Egon
Fotó: Rónai Egon / Facebook

Rónai Egon több mint másfél évtizedes közös munka után távozik az ATV Csoporttól. A televíziós újságíró meghatározó szerepet töltött be a csatorna életében, műsorvezetőként számtalan emlékezetes interjú, közéleti beszélgetés és médiatörténeti pillanat fűződik a nevéhez − közölte az ATV.

Igaz a hír, Rónai Egon máshol folytatja

„Az ATV sok munkatársához és nézőjéhez hasonlóan, akik most értesülnek a hírről, magam is sajnálom Egon távozását, ugyanakkor szomorúan, de tiszteletben tartjuk a döntését” – mondta Németh S. Szilárd, az ATV elnök-vezérigazgatója.

Az ismert műsorvezető távozása kapcsán úgy fogalmazott, hogy az elmúlt több mint 15 évben az ATV rengeteget tett a közszolgálatiságért és a magyar nyilvánosság pártatlan, objektív tájékoztatásáért.

„Ha valaki követte a munkánkat, akkor pontosan tudja, hogy ha valahol, akkor az ATV-ben meg tudott jelenni a közszolgálati attitűd az elmúlt években. Hálás vagyok Németh S. Szilárdnak és a csatorna vezetésének, hogy a kezdetektől fogva bizalmat szavaztak nekem és olyan támogató szakmai közeget nyújtottak, amiben szabadon tudtunk dolgozni még a legturbulensebb időszakokban is.”

Kiderült, hova igazolt az újságíró?

Sajtóértesülések szerint Rónai Egon a Network4 Media Groupnál folytatja, azonban a hét első felében a műsorvezető és Borsány-Gyenes András, a vállalat elnöke sem erősítette meg az információt.

A Network4 Media Group hét tévécsatornával, valamint a NET4+ streamingszolgáltatót és online platformokat magába foglaló portfólióval rendelkezik. A Network4 korábban együttműködésre lépett a Kontroll.hu-val. Utóbbit 2024-ben Magyar Márton, Magyar Péter miniszterelnök testvére alapította, ő a médiacég tulajdonosa is.

Orbán Viktor nemrégiben járt Rónai Egonnál

A korábbi miniszterelnök 2025 novemberében volt a műsorvezető vendége a Mérleg című műsorban. A beszélgetés azután vált híressé, hogy Rónai Egon 

elkérte a miniszterelnök jegyzetét, amelyről Orbán Viktor azt mondta, hogy a jegyzetelés közben ábrákat rajzol, 

amelyek nem szavakat jelentenek – azok megvannak a fejében –, inkább egyfajta sorrendet határoznak meg. A politikus később elmagyarázta, hogy egy kérdésről öt válasz is az eszébe jut, ezért rendszereznie kell a gondolatokat.

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