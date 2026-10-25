Megerősítették, hogy hol folytatja pályafutását Rónai Egon

A Network4 Media Group vasárnap délelőtt egy közleményt juttatott el a Media1-hez, amiben megerősítette az elmúlt napokban a sajtóban megjelent információt, amely szerint Rónai Egon (akiről a napokban derült ki, hogy 15 év után távozik az ATV-től) hozzájuk igazol az előző munkahelyével kapcsolatos kötelezettségei lejártával.

Rónai Egon: kiderült, hol folytatja pályafutását Fotó: Rónai Egon / Facebook

Közleményükben úgy fogalmaznak, hogy Rónai Egon több évtizedes pályafutása során a hazai televíziós újságírás meghatározó alakjává vált, számos emlékezetes közéleti interjú és beszélgetés fűződik a nevéhez, aki felkészültsége, karakteres kérdezői stílusa és szakmai tapasztalata révén a magyar televíziózás egyik legelismertebb képernyős személyisége.

A médiavállalat vasárnapi közleménye alapján a Prima Primissima-díjas műsorvezető átigazolása fontos lépés a médiacsoport kínálatának bővítésében, ahol a sportközvetítések, filmek és sorozatok mellett egyre nagyobb teret kapnak a saját gyártású közéleti műsorok. A közlemény szerint ma kiemelkedő az érdeklődés a közéleti témák iránt, és a csatorna ezt új, saját gyártású műsorokkal válaszolja meg.