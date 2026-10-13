Elege lett, kitálalt a Miniszterelnökség dolgozója, mi folyik Ruff Bálintnál: titkosított kormányhatározatokat hoz a Tisza az áthelyezésekről – "Derült égből villámcsapás"

Miután a Világgazdaság cikket írt egy belsős levél kiszivárgása alapján arról, milyen alapvető problémákkal küzd a Tisza-kormány csúcsminisztériuma, a Miniszterelnökség, megkereste lapunkat a Ruff Bálint vezette minisztérium egyik dolgozója, aki új információkat osztott meg az ottani állapotokról.

Kitálalt a Miniszterelnökség dolgozója, mi folyik Ruff Bálint minisztériumában: titkosított kormányhatározatokat hoz a Tisza / Fotó: AFP

Ezekból az rajzolódik ki, hogy a Miniszterelnökségen hat hónappal a választási győzelem és öttel a kormányalakítást követően még mindig javában zajlik a tisztogatás, de egyre zűrzavarosabb módon.

Ez nem csak a személyes sorsok miatt problémás, hanem azért is, mert a tárca papíron egyszerre a Tisza-kormány és az államigazgatás agya. A Kormány.hu oldalon olvasható rövid megfogalmazás szerint Ruff Bálintnak nem kevesebb a feladata, mint "a kormányzati koordináció és a közigazgatási működés összehangolása."

Ehelyett azonban az látszik, hogy a Miniszterelnökségen továbbra is kiemelt ügy az állomány leszalámizása, amit ráadásul súlyosan zűrzavaros és átláthatatlan módon hajtanak végre, egyértelműen az állam működés hatékonyságának kárára.

Erről alább olvasható a tárca már említett dolgozójának a beszámolója.

Kitálalt a Miniszterelnökség dolgozója, mi folyik Ruff Bálint minisztériumában

Levelében arról a folyamatról számolt be, hogy a minisztérium állományában lévőket szétszórtan áthelyezik más minisztériumokba. A Miniszterelnökség több munkatársa úgy került át más tárcákhoz, hogy az áthelyezésről

sem előzetesen, sem azóta nem kapott hivatalos tájékoztatást.

Vannak, akik csak az Elektronikus Munkaidő Nyilvántartó Rendszerből való kizárásuk után tudták meg, hogy már több mint egy hónapja nem a Miniszterelnökség állományába tartoznak.

Magam is a Miniszterelnökségen dolgoztam. Már kaptunk is feladatot az új vezetéstől, ami arra engedett következtetni, hogy továbbra is a Miniszterelnökségen folytathatjuk munkánkat. Épp ezért derült égből villámcsapásként ért a hír, amikor egyes kollégáink az Elektronikus Munkaidő Nyilvántartó Rendszerbe már nem tudtak belépni. Hosszas utánajárás után, és a HR kezdeti mély hallgatását követően kiderült, hogy ekkor már több mint egy hónapja nem a Miniszterelnökség állományában voltak – tárta fel a háttérben zajló körülményeket.