Elege lett, kitálalt a Miniszterelnökség dolgozója, mi folyik Ruff Bálintnál: titkosított kormányhatározatokat hoz a Tisza az áthelyezésekről – "Derült égből villámcsapás"
Miután a Világgazdaság cikket írt egy belsős levél kiszivárgása alapján arról, milyen alapvető problémákkal küzd a Tisza-kormány csúcsminisztériuma, a Miniszterelnökség, megkereste lapunkat a Ruff Bálint vezette minisztérium egyik dolgozója, aki új információkat osztott meg az ottani állapotokról.
Ezekból az rajzolódik ki, hogy a Miniszterelnökségen hat hónappal a választási győzelem és öttel a kormányalakítást követően még mindig javában zajlik a tisztogatás, de egyre zűrzavarosabb módon.
Ez nem csak a személyes sorsok miatt problémás, hanem azért is, mert a tárca papíron egyszerre a Tisza-kormány és az államigazgatás agya. A Kormány.hu oldalon olvasható rövid megfogalmazás szerint Ruff Bálintnak nem kevesebb a feladata, mint "a kormányzati koordináció és a közigazgatási működés összehangolása."
Ehelyett azonban az látszik, hogy a Miniszterelnökségen továbbra is kiemelt ügy az állomány leszalámizása, amit ráadásul súlyosan zűrzavaros és átláthatatlan módon hajtanak végre, egyértelműen az állam működés hatékonyságának kárára.
Erről alább olvasható a tárca már említett dolgozójának a beszámolója.
Kitálalt a Miniszterelnökség dolgozója, mi folyik Ruff Bálint minisztériumában
Levelében arról a folyamatról számolt be, hogy a minisztérium állományában lévőket szétszórtan áthelyezik más minisztériumokba. A Miniszterelnökség több munkatársa úgy került át más tárcákhoz, hogy az áthelyezésről
sem előzetesen, sem azóta nem kapott hivatalos tájékoztatást.
Vannak, akik csak az Elektronikus Munkaidő Nyilvántartó Rendszerből való kizárásuk után tudták meg, hogy már több mint egy hónapja nem a Miniszterelnökség állományába tartoznak.
Magam is a Miniszterelnökségen dolgoztam. Már kaptunk is feladatot az új vezetéstől, ami arra engedett következtetni, hogy továbbra is a Miniszterelnökségen folytathatjuk munkánkat. Épp ezért derült égből villámcsapásként ért a hír, amikor egyes kollégáink az Elektronikus Munkaidő Nyilvántartó Rendszerbe már nem tudtak belépni. Hosszas utánajárás után, és a HR kezdeti mély hallgatását követően kiderült, hogy ekkor már több mint egy hónapja nem a Miniszterelnökség állományában voltak – tárta fel a háttérben zajló körülményeket.
Elmondása szerint akadt olyan munkatárs is, aki nem a Miniszterelnökségtől értesült a változásról, hanem attól a minisztériumtól, ahová áthelyezték. Az új tárca kereste meg az áthelyezéssel kapcsolatban. Az információk szerint az áthelyezés érintette azokat a kormánytisztviselőket is, akik az új kormány megalakulása után feladatkörükből adódóan bizalmasabb feladatokat láttak el, így többek között munkájukkal segítették
- a miniszterelnök
- és a Miniszterelnökséget vezető miniszter
feladatellátását is. Erről semmilyen hivatalos tájékoztatást a Miniszterelnökség részéről azóta sem kaptak sem ők, sem azok, akik számára időközben kiderült, hogy más minisztériumokhoz helyezték át őket.
Titkosított kormányhatározatokat hoz a Tisza
Amikor az érintett munkatársak maguk kezdtek el érdeklődni, a HR későbbi tájékoztatása szerint az áthelyezésekről
titkosított kormányhatározatokban született döntés.
A munkatársakhoz eljutott információk szerint az áthelyezésekről sem a Miniszterelnökség középvezetői – mint az államtitkárok és helyettes államtitkárok –, sem azok a minisztériumok nem tudtak, ahová ezeket a munkatársakat átvezényelték, és így beleszólásuk sem volt a változtatásokba.
A dolgozók többségét egyenként helyezték át különböző minisztériumokhoz, de volt olyan szervezeti egység is, amely főosztályként került át egy másik tárcához. Az érintettek tudomása szerint annak meghatározásakor, hogy az egyes munkatársak melyik minisztériumhoz kerüljenek,
- elsősorban az általuk betöltött státuszt és az illetményüket vették figyelembe.
- A munkatársak végzettségét és szakmai hátterét ugyanakkor tudomásuk szerint nem vizsgálták.
Így szervezi az állam működését a Tisza: azt se tudják a dolgozók, melyik minisztériumnak dolgoznak
A helyzetet tovább nehezíti, hogy az érintett kormánytisztviselők közül többen továbbra sem kapták meg az új kinevezési okmányaikat, miközben a tudomásuk szerint egyesek már augusztus 1-jei, mások szeptember 1-jei hatállyal az új minisztériumokhoz kerültek. Az új kinevezési okmányuk hiányában azonban azt sem feltétlenül tudják, hogy az új minisztériumban milyen feladatkörben és melyik szervezeti egységnél fogják tovább folytatni munkájukat.
Az új helyzet azokat a minisztériumokat is kihívás elé állítja, ahová a Miniszterelnökség munkatársai átkerültek. Sok minisztérium ugyanis már rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, aminek módosítását is szükségessé tehetik az áthelyezések. Az adminisztrációs helyzetet tovább bonyolítja, hogy azok között, akik már augusztus 1-eji hatállyal más minisztériumokhoz kerültek, voltak olyanok, akik a havi fizetésüket augusztus hónapra is még a Miniszterelnökségtől kapták.
Mindez azt eredményezte, hogy egyes kormánytisztviselők úgy folytatták mindennapi munkájukat, hogy közben tudomásuk nélkül már nem annál a minisztériumnál voltak állományban, ahol addig dolgoztak.
Noha a kormány megalakulása után a legtöbb minisztériumban tartottak állománygyűlést az ott dolgozó kormánytisztviselőknek, a Miniszterelnökségen nem volt állománygyűlés sem. A munkatársak a feléjük irányuló közöny ellenére is becsülettel végezték mindennapi munkájukat, és noha sokszor félinformációkra hagyatkozhattak, bíztak abban, hogy a türelmük és becsületes hozzáállásuk az új vezetés felől érkező kezdeti bizonytalanságot gyümölcsöző munkakapcsolattá alakítja át – fogalmazott a Miniszterelnökség neve elhallgatását kérő munkatársa.
Szerinte a történet egyik legfontosabb kérdése nem pusztán az, hogy a kormányzati átalakítás során melyik munkatárs melyik minisztériumhoz került, hanem az is, hogy az érintett kormánytisztviselők miért csak közvetett jelekből, saját utánajárásból vagy épp az új minisztérium megkereséséből tudták meg, hogy időközben megváltozott a munkáltatójuk.
Cikkünk megjelenése előtt írásban érdeklődtünk a Miniszterelnökségnél, hogyan reagálnak ezekre az állításokra. Amint érkezik válasz, beszámolunk róla.