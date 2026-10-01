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Ennyi volt, leállították Magyarország legnagyobb katonai beruházását: 59 milliárd forintot adott rá az Orbán-kormány, az egész régió a csodájára járt – "Ezt a szerződést feldarabolom"

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Nem épül meg minden úgy a szolnoki különleges erők új laktanyájában, ahogy azt eredetileg tervezték. Ruszin-Szendi Romulusz szerint 2,5 milliárd forintnyi felesleges munkát állítottak le, a ZÁÉV-vel kötött nagy szerződést pedig több részre bontaná.
VG
2026.10.01, 21:20

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szerint 2,5 milliárd forintnyi felesleges munkálatot állítottak le a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, és a beruházás szerződését is több részre bontják. A szolnoki laktanya új kivitelezési rendszerében a miniszter szerint a helyi vállalkozások is lehetőséget kaphatnak, miközben a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV szerepét újragondolják.

laktanya, szolnok Ruszin-Szendi
Jelentős átalakítás jön a szolnoki laktanya beruházásánál, miután Ruszin-Szendi Romulusz szerint több olyan tételt is találtak, amelyekre nincs szükség / Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Facebook

Újabb változtatást hajt végre a Honvédelmi Minisztérium a szolnoki különleges erők laktanyájának beruházásánál. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter közleménye szerint a felújítás és építés első szakaszának áttekintése során olyan tételeket találtak, amelyeket feleslegesnek ítéltek, ezek leállításával pedig 2,5 milliárd forintot takarítanak meg.

A miniszter a közleményéhez csatolt videóban konkrét példát is említett. Mint mondta, a beruházásban olyan sötétedő üvegek is szerepeltek, amelyekre szerinte a különleges erők laktanyájában sincs mindenhol szükség.

Egy újabb csontvázat találtunk, és természetesen tettünk ellene. Talán mindenki emlékszik arra, hogy Szolnokon a különleges erőknek a laktanyáját ott rendbe hozzuk, felújítjuk, újat építünk. El is kezdődött az első fázis. Hát sikerült megnézni azt, hogy a baráti köröknek juttatott, túlárazott beszerzéseken mit tudok módosítani.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint az első körben 2,5 milliárd forintnyi olyan tételt találtak, amelyet ki lehet venni a beruházásból. „Az első körben találtunk 2,5 milliárdot, amit lehúztam, tehát fölösleges, sötétedő üvegekre, a különleges erők laktanyájába sincs mindenhol szükség, és van még sok más ilyen kis dolog, amivel két és fél milliárdot tudunk spórolni.”

A miniszter ugyanakkor nemcsak a műszaki tartalomhoz nyúlt hozzá. A beruházás kivitelezési konstrukcióját is átalakítaná, mert kifogásolja, hogy a munkát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV Építőipari Zrt. végzi. A ZÁÉV a korábbi, februári állapot szerint generálkivitelezőként vett részt a szolnoki komplexum építésében.

Elfogadhatatlan, hogy a Záév Mészáros Lőrinc cége túlárazottan építse, használja ki a laktanyákat, a katonákat arra, hogy a laktanyákat megépítse. Ezt a szerződést bizony feldarabolom

– jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz.

A tárcavezető szerint a szerződés felosztásával azt akarják elérni, hogy ne csak a nagyvállalatok, illetve egyetlen cégcsoport számára legyen hozzáférhető a beruházás. „Feldarabolom azért, hogy nehogy csak olyan nagy cégek tudjanak pályázni rá, akik Mészáros Lőrinchez tartoznak.”

A miniszter a helyi vállalkozások bevonását is kiemelte. „Azt szeretném, hogy ha lehet, akkor a helyi vállalkozók kapjanak lehetőséget arra, hogy megépítsék ezt a laktanyát.” Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy katonai létesítményről van szó, ezért az építkezésen részt vevő vállalkozások kiválasztásánál szigorú biztonsági feltételeknek kell megfelelni.

Ruszin-Szendi szerint költséghatékonyabb megoldásokra van szükség

A beruházás nagyságrendje miatt a mostani döntésnek komoly pénzügyi súlya van. A szolnoki Thököly úti katonai komplexum a korábbi tervek szerint mintegy 59 milliárd forintból, teljes egészében magyar költségvetési forrásból épül. Az új létesítmény a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság, valamint a regionális különleges műveleti komponens parancsnokságának is otthont ad majd.

A komplexumban a tervek szerint drónok, speciális kommunikációs rendszerek, fegyverek és harci járművek biztonságos tárolására és karbantartására is lehetőség lesz, emellett a speciális kiképzéshez és az állandó készenléthez szükséges feltételeket is kialakítják. A fejlesztés első ütemében mintegy ezer katona érkezhet a Thököly úti támaszpontra.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a cél nem a fejlesztés visszafogása, hanem annak költséghatékonyabb megvalósítása. „Nagyon kell figyelnünk arra, hogy akárki nem mehet be a laktanyába építeni, úgyhogy új eljárások kerülnek írásra, feldaraboltan, és költséghatékonyan fogjuk megépíteni azt a laktanyát, amire méltóan lehet majd büszke az egész ország.”

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