Ennyi volt, leállították Magyarország legnagyobb katonai beruházását: 59 milliárd forintot adott rá az Orbán-kormány, az egész régió a csodájára járt – "Ezt a szerződést feldarabolom"

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szerint 2,5 milliárd forintnyi felesleges munkálatot állítottak le a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, és a beruházás szerződését is több részre bontják. A szolnoki laktanya új kivitelezési rendszerében a miniszter szerint a helyi vállalkozások is lehetőséget kaphatnak, miközben a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV szerepét újragondolják.

Jelentős átalakítás jön a szolnoki laktanya beruházásánál, miután Ruszin-Szendi Romulusz szerint több olyan tételt is találtak, amelyekre nincs szükség / Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Facebook

Újabb változtatást hajt végre a Honvédelmi Minisztérium a szolnoki különleges erők laktanyájának beruházásánál. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter közleménye szerint a felújítás és építés első szakaszának áttekintése során olyan tételeket találtak, amelyeket feleslegesnek ítéltek, ezek leállításával pedig 2,5 milliárd forintot takarítanak meg.

A miniszter a közleményéhez csatolt videóban konkrét példát is említett. Mint mondta, a beruházásban olyan sötétedő üvegek is szerepeltek, amelyekre szerinte a különleges erők laktanyájában sincs mindenhol szükség.

Egy újabb csontvázat találtunk, és természetesen tettünk ellene. Talán mindenki emlékszik arra, hogy Szolnokon a különleges erőknek a laktanyáját ott rendbe hozzuk, felújítjuk, újat építünk. El is kezdődött az első fázis. Hát sikerült megnézni azt, hogy a baráti köröknek juttatott, túlárazott beszerzéseken mit tudok módosítani.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint az első körben 2,5 milliárd forintnyi olyan tételt találtak, amelyet ki lehet venni a beruházásból. „Az első körben találtunk 2,5 milliárdot, amit lehúztam, tehát fölösleges, sötétedő üvegekre, a különleges erők laktanyájába sincs mindenhol szükség, és van még sok más ilyen kis dolog, amivel két és fél milliárdot tudunk spórolni.”

A miniszter ugyanakkor nemcsak a műszaki tartalomhoz nyúlt hozzá. A beruházás kivitelezési konstrukcióját is átalakítaná, mert kifogásolja, hogy a munkát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV Építőipari Zrt. végzi. A ZÁÉV a korábbi, februári állapot szerint generálkivitelezőként vett részt a szolnoki komplexum építésében.

Elfogadhatatlan, hogy a Záév Mészáros Lőrinc cége túlárazottan építse, használja ki a laktanyákat, a katonákat arra, hogy a laktanyákat megépítse. Ezt a szerződést bizony feldarabolom

– jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz.