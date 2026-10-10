Katonákat használtak fel arra, hogy hétről hétre, hosszú hónapokon át jelentéseket készítsenek rólam 2025-ben − ezt írta a Facebook oldalára Ruszin-Szendi Romulusz, honvédelmi miniszter, aki azt állítja, hogy súlyos tartalmú jelentések kerültek elé a héten. "Olyan dokumentumok, amelyek katonaként, egykori parancsnokként és emberként is mélységesen felháborítottak."

Kifakadt Ruszin-Szendi Romulusz: azt állítja, jelentések készültek róla és hónapokon keresztül megfigyelték Fotó: AFP

Ruszin-Szendi szerint a jelentések deklarált célja volt, az ő megítélésének és médiavisszhangjának vizsgálata a poitikai tevékenységével összefüggésében.

A Magyar Honvédség katonáival 2025 februárját követően, ahogy kiálltam a nyilvánosság elé Péter oldalán, rendszeres, részletes elemzéseket készíttettek rólam. Hetente, hosszú hónapokon keresztül

− írja a miniszter. Ezek ráadásul nem egyszerű sajtószemlék voltak, hanem hetente átlagosan tízoldalas, grafikonokkal, statisztikákkal, elérési adatokkal és politikai értékelésekkel alátámasztott jelentések.

"Csak hogy szemléltessem: az egyik heti jelentés például 855 említést, 32,5 milliós becsült elérést és 19 Facebook-bejegyzést vizsgált. Gondoljunk bele, mennyi munkaóra, katonai szakértelem és energia van ezekben a jelentésekben! És mindezt mire fordították? − teszi fel a kérdést Ruszin-Szendi.

A miniszter szerint ég azt is részletesen elemezték, hogyan ragadták ki a „berántunk” kijelentését, hogyan fordították ellene. Azt is írta, hogy aki ezt elrendelte, "szánalmas, kicsinyes, hazafiatlan, bajtársiatlan, gyáva, politikailag manipulalt ember, éljen egyenruhaban vagy civilben. És várom, hogy reagáljon, akkor legakább mindenki tudja majd kihez köthető ez a szóban elrendelt feladat."









