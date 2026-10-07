Döbbenet: elismerte az ügyészség, hogy mentelmi joga ellenére megfigyelték Seszták Miklóst – ezzel magyarázza a lépését a vádhatóság
Az ügyészség elismerte, hogy rejtett figyelést alkalmaztak Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben a korrupciós ügyben folyó nyomozás során. A politikus megfigyelése miatt őket ért kritikára reagálva a Központi Nyomozó Főügyészség leszögezte, hogy a büntetőeljárási törvény ezt a mentelmi jog felfüggesztése előtt is lehetővé tette.
Elismerte a Központi Nyomozó Főügyészség, hogy rejtett figyelést alkalmaztak Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben a korrupciós ügyben folyó nyomozás során.
A KNYF szerint azonban mindez jogszerűen történt, és a megfigyelést nem zárta ki az sem, hogy Seszták mentelmi jogát ekkor még nem függesztették fel.
Kovács Katalin, a KNYF szóvivője az MTI-nek azt írta, hogy Sesztákkal szemben „bírói és ügyészi engedélyhez nem kötött leplezett eszközt – úgynevezett rejtett figyelést –” alkalmaztak. Az ügyészség szerint erre a büntetőeljárásról szóló törvény 215. paragrafusának ötödik bekezdésének „a” pontja ad lehetőséget, és a mentelmi joggal védett személyekre vonatkozó külön eljárási szabályok sem zárják ki ezt.
A KDNP kedden az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának azonnali vizsgálatát követelte. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a Facebook-oldalán megosztott videójában kijelentette, hogy „országgyűlési képviselőt nem lehet csak úgy megfigyelni semmilyen eszközzel, a mentelmi jog sérthetetlensége miatt”.
Jogi botrány robbant ki Seszták Miklós megfigyeléséből
A vita azután robbant ki, hogy Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöke egy televíziós interjúban beszélt Seszták megfigyeléséről. Seszták ügyvédje, Papp Gábor ugyanakkor azt állította, hogy őt is megfigyelték, és szerinte a megfigyelés a volt miniszter letartóztatása után is folytatódott. Az ügyvéd törvénytelennek nevezte Seszták megfigyelését, mivel az a mentelmi jog felfüggesztése előtt történt.
A KNYF ezt vitatja. A főügyészség szerint a büntetőeljárási törvény 719. paragrafusának első bekezdése a mentelmi jog felfüggesztése előtt kizárólag a gyanúsítást, a kényszerintézkedés alkalmazását és a vádemelést tiltja. A rejtett figyelés ezek között nem szerepel.
Az ügyészség azt is egyértelművé tette, hogy Papp Gáborra nem irányult ilyen megfigyelés.
A Központi Nyomozó Főügyészség nem alkalmazott leplezett eszközt, rejtett figyelés dr. Papp Gáborra nem irányult
– közölték.
Az ügyben szeptember 28-án történt hatósági váltás: az NVVH nyomozati elnökhelyettese délelőtt személyesen kézbesítette az eljárás átvételéről rendelkező határozatot. A KNYF szerint ezt követően a nyomozó ügyészek már nem végeztek eljárási cselekményt. Azt ugyanakkor nem tudják, milyen tartalmú irat született végül a megfigyelés eredményéről, illetve mi lett annak a sorsa.
Seszták mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes szeptember 22-én kezdeményezte, az Országgyűlés pedig szeptember 28-án döntött a felfüggesztésről.
A volt fejlesztési miniszter ellen a Volánbusz Zrt.-hez kapcsolódó, milliárdos vesztegetési ügyben folyik nyomozás.
A nyomozás adatai alapján a hatóságok azt feltételezik, hogy Seszták Miklós és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül, összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át.
Megdöbbentő részletek derültek ki Seszták Miklós letartóztatásáról: Unger Anna hivatala sokkal korábban akcióba lépett, mint azt bárki gondolta volna
Újabb részletek derültek ki az elmúlt évek egyik legnagyobb vihart kavart ügyéről. Hétfőn őrizetbe vették, majd kedden előzetes letartóztatásba került Seszták Miklós, fideszes országgyűlési képviselő, akinek ügyvédje szerint már jóval korábban megfigyelték a politikust. Papp Gábor szerint őt is megfigyelték, ami az egész eljárás jogszerűségét megkérdőjelezi.