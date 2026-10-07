Döbbenet: elismerte az ügyészség, hogy mentelmi joga ellenére megfigyelték Seszták Miklóst – ezzel magyarázza a lépését a vádhatóság

Az ügyészség elismerte, hogy rejtett figyelést alkalmaztak Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben a korrupciós ügyben folyó nyomozás során. A politikus megfigyelése miatt őket ért kritikára reagálva a Központi Nyomozó Főügyészség leszögezte, hogy a büntetőeljárási törvény ezt a mentelmi jog felfüggesztése előtt is lehetővé tette.

Seszták Miklós ügyvédje törvénytelennek nevezte a megfigyelést, az ügyészség azonban másként látja a helyzetet / Fotó: AFP

Elismerte a Központi Nyomozó Főügyészség, hogy rejtett figyelést alkalmaztak Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben a korrupciós ügyben folyó nyomozás során.

A KNYF szerint azonban mindez jogszerűen történt, és a megfigyelést nem zárta ki az sem, hogy Seszták mentelmi jogát ekkor még nem függesztették fel.

Kovács Katalin, a KNYF szóvivője az MTI-nek azt írta, hogy Sesztákkal szemben „bírói és ügyészi engedélyhez nem kötött leplezett eszközt – úgynevezett rejtett figyelést –” alkalmaztak. Az ügyészség szerint erre a büntetőeljárásról szóló törvény 215. paragrafusának ötödik bekezdésének „a” pontja ad lehetőséget, és a mentelmi joggal védett személyekre vonatkozó külön eljárási szabályok sem zárják ki ezt.

A KDNP kedden az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának azonnali vizsgálatát követelte. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a Facebook-oldalán megosztott videójában kijelentette, hogy „országgyűlési képviselőt nem lehet csak úgy megfigyelni semmilyen eszközzel, a mentelmi jog sérthetetlensége miatt”.

Jogi botrány robbant ki Seszták Miklós megfigyeléséből

A vita azután robbant ki, hogy Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöke egy televíziós interjúban beszélt Seszták megfigyeléséről. Seszták ügyvédje, Papp Gábor ugyanakkor azt állította, hogy őt is megfigyelték, és szerinte a megfigyelés a volt miniszter letartóztatása után is folytatódott. Az ügyvéd törvénytelennek nevezte Seszták megfigyelését, mivel az a mentelmi jog felfüggesztése előtt történt.

A KNYF ezt vitatja. A főügyészség szerint a büntetőeljárási törvény 719. paragrafusának első bekezdése a mentelmi jog felfüggesztése előtt kizárólag a gyanúsítást, a kényszerintézkedés alkalmazását és a vádemelést tiltja. A rejtett figyelés ezek között nem szerepel.