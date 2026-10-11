Kosz és a szemét marad, pénz megy? Elszakadt a cérna a polgármestereknél

A parkolásüzemeltetés központosítását bírálta Facebook-bejegyzésében Soproni Tamás. A polgármester szerint a fővárosi kezelésű közterületek állapota nem támasztja alá, hogy a Fővárosi Önkormányzat hatékonyabban látná el a kerületektől átvett feladatokat.

Soproni Tamás: kosz és a szemét marad, pénz megy? / Fotó: Soproni Tamás / Facebook

A tervezett változtatás állítása szerint évente egymilliárd forintot vonna el Terézvárostól.

Soproni Tamás a SPAR Budapest Maraton kapcsán kifogásolta a fővárosi takarítás helyzetét. Bejegyzésében azt írta:

miközben több mint tízezren futnak majd a kerületben, az FKF terézvárosi telephelye zárva van, és a fővárosi kezelésű területeken nincs takarítás.

Úgy véli, ez is megkérdőjelezi azt az érvelést, amely szerint a parkolás központosítása hatékonyabb üzemeltetést eredményezne. Soproni szerint a kerület a közterületek gondozásában naponta bizonyítja, hogy képes megfelelően ellátni a helyi feladatokat.

Közös, a Facebookon közzétett levélben tiltakozott nyolc budapesti kerületi polgármester a főváros és a kormány megállapodása ellen. A kerületvezetők a parkolási bevételek tervezett elvonását kifogásolják, és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének rendkívüli közgyűlését követelik.

Példaként két aluljárót említett:

a főváros által üzemeltetett Nyugati téri,

valamint a kerület által átvett és felújított Bajza–Bulcsú aluljárót.

Arra biztatta a kételkedőket, hogy hasonlítsák össze ezek állapotát.

A bejegyzésben hangsúlyozta azt is, hogy az Andrássy úton és a Teréz körúton élők ugyanúgy a kerülethez fordulnak a problémáikkal, mint a mellékutcák lakói, és joggal várnak megoldást. Ebből szerinte az következik, hogy több közterület üzemeltetését és több feladat ellátását kellene a kerületekre bízni.

Soproni a parkolásüzemeltetés tervezett elvonását a kormány és a Főváros közötti megállapodás következményeként írta le. Állítása szerint a változtatás évi egymilliárd forintos bevételkiesést jelentene Terézvárosnak. Úgy fogalmazott: ez nem a helyi közösségek erősítését és akaratuk tiszteletben tartását szolgálja.

„Mi nem változtatjuk az álláspontunkat: továbbra is gondos gazdái leszünk Terézvárosnak, ellenszélben is” – zárta bejegyzését.