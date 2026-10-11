Kosz és a szemét marad, pénz megy? Elszakadt a cérna a polgármestereknél
A parkolásüzemeltetés központosítását bírálta Facebook-bejegyzésében Soproni Tamás. A polgármester szerint a fővárosi kezelésű közterületek állapota nem támasztja alá, hogy a Fővárosi Önkormányzat hatékonyabban látná el a kerületektől átvett feladatokat.
A tervezett változtatás állítása szerint évente egymilliárd forintot vonna el Terézvárostól.
Soproni Tamás a SPAR Budapest Maraton kapcsán kifogásolta a fővárosi takarítás helyzetét. Bejegyzésében azt írta:
miközben több mint tízezren futnak majd a kerületben, az FKF terézvárosi telephelye zárva van, és a fővárosi kezelésű területeken nincs takarítás.
Úgy véli, ez is megkérdőjelezi azt az érvelést, amely szerint a parkolás központosítása hatékonyabb üzemeltetést eredményezne. Soproni szerint a kerület a közterületek gondozásában naponta bizonyítja, hogy képes megfelelően ellátni a helyi feladatokat.
Közös, a Facebookon közzétett levélben tiltakozott nyolc budapesti kerületi polgármester a főváros és a kormány megállapodása ellen. A kerületvezetők a parkolási bevételek tervezett elvonását kifogásolják, és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének rendkívüli közgyűlését követelik.
Példaként két aluljárót említett:
- a főváros által üzemeltetett Nyugati téri,
- valamint a kerület által átvett és felújított Bajza–Bulcsú aluljárót.
Arra biztatta a kételkedőket, hogy hasonlítsák össze ezek állapotát.
A bejegyzésben hangsúlyozta azt is, hogy az Andrássy úton és a Teréz körúton élők ugyanúgy a kerülethez fordulnak a problémáikkal, mint a mellékutcák lakói, és joggal várnak megoldást. Ebből szerinte az következik, hogy több közterület üzemeltetését és több feladat ellátását kellene a kerületekre bízni.
Soproni a parkolásüzemeltetés tervezett elvonását a kormány és a Főváros közötti megállapodás következményeként írta le. Állítása szerint a változtatás évi egymilliárd forintos bevételkiesést jelentene Terézvárosnak. Úgy fogalmazott: ez nem a helyi közösségek erősítését és akaratuk tiszteletben tartását szolgálja.
„Mi nem változtatjuk az álláspontunkat: továbbra is gondos gazdái leszünk Terézvárosnak, ellenszélben is” – zárta bejegyzését.
A Tisza-kormány vissza nem térítendő támogatást biztosít Budapestnek a működőképesség megőrzésére és a közszolgáltatások zavartalan ellátására. A pénz felhasználását szigorúan meghatározták, és a fővárosnak lépéseket kell tennie a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perei lezárására is.
A csomag része az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása és egy regionális BKK létrehozása is.
A megállapodás értelmében a főváros megkapja a parkolási bevételeket is, ami közvetlenül érinti a kerületek eddigi szerepét és bevételi lehetőségeit. A részletszabályok kidolgozása ezért a kerületek számára különösen fontos kérdés.