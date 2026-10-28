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Már 68 halottja van a spanyol vonatkatasztrófának: újabb részletek derültek ki az ütközésről – Magyar Péter és Vitézy Dávid is megszólalt

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Tovább emelkedett a spanyolországi vonatkatasztrófa halálos áldozatainak száma, már legalább 68 ember vesztette életét, és több mint százan megsérültek a két nagysebességű szerelvény ütközésében. A hatóságok újabb részleteket tártak fel a tragédia lehetséges okairól.
Gergely Máté
2026.10.28, 17:26
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Tovább emelkedett a spanyol vonatkatasztrófa halálos áldozatainak száma, miközben több sérült továbbra is életveszélyes állapotban van. A hatóságok már azt vizsgálják, hogy egy számítógépes meghibásodás és egy hibás forgalomirányítási döntés vezethetett-e a tragédiához – Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is reagáltak a tragédiára.

Spanyol vonatkatasztrófa: már 68 halottja van az ütközésnek, újabb részletek derültek ki – Magyar Péter és Vitézy Dávid is megszólalt
Spanyol vonatkatasztrófa: már 68 halottja van az ütközésnek, újabb részletek derültek ki – Magyar Péter és Vitézy Dávid is megszólalt / Fotó: AFP

Legalább 68 ember életét vesztette a szerda reggeli spanyolországi vonatbalesetben – erősítette meg Emiliano García-Page, Kasztília–La Mancha tartomány elnöke. A halálos áldozatok száma a délelőtti 39-ről előbb 64-re, majd 68-ra emelkedett, ahogy a mentőegységek hozzáfértek a legsúlyosabban megrongálódott vasúti kocsikhoz.

A sérültek számáról eltérő összesítések jelentek meg. Az AFP több mint száz sérültről számolt be, közülük 58 embert szállítottak kórházba, 15-en válságos állapotban vannak. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az áldozatok száma tovább emelkedhet.

A magyar Külügyminisztériumnak nincs tudomása magyar sérültről vagy elhunytról a szerdai spanyolországi vonatbalesetet illetően – közölte az MTI. A tárca közölte: a balesetre vonatkozóan a madridi konzuli hivatalhoz bejelentés egyelőre nem érkezett, magyar sérültről vagy elhunytról nincs tudomásuk. Az esetet figyelemmel kísérik, és magyar érintettség esetén ismételt tájékoztatást adnak.

Már a vonatirányító rendszer meghibásodását vizsgálják

A baleset szerda reggel, 8 óra 53 perc körül történt Toledo tartományban, Urda közelében. A Renfe nagysebességű AVE-vonata hátulról belerohant az Iryo vasúttársaság pályán veszteglő szerelvényébe. Az ütközés következtében több vasúti kocsi kisiklott, egyesek a pálya melletti töltésen borultak fel.

Azóta a baleset lehetséges okairól is új információk jelentek meg. Az RTVE spanyol közszolgálati televízió beszámolója szerint reggel fél kilenc körül számítógépes hiba lépett fel a nagysebességű vasútvonal LZB biztonsági rendszerében. 

A meghibásodás miatt hat vonat automatikusan megállt az érintett szakaszon.

A forgalomirányítás ezt követően manuális irányításra állt át. Az első vizsgálati eredmények szerint az egyik irányító engedélyezhette az AVE továbbhaladását, miközben az Iryo szerelvénye továbbra is a pályán állt. Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter szerint tisztázni kell, miért engedélyezték a továbbhaladást, és miért nem csökkentették megfelelően a vonat sebességét. A baleset pontos okát azonban még nem állapították meg.

A szerencsétlenség miatt a Madrid és Andalúzia közötti nagysebességű vasúti közlekedést felfüggesztették. A mentésben katonai egységek is részt vesznek.

Magyar Péter részvétét fejezte ki Spanyolországnak

A tragédiára Magyar Péter miniszterelnök is reagált Facebook-oldalán. „Magyarország nevében őszinte részvétemet és együttérzésemet szeretném kifejezni Spanyolország népének a ma délelőtti szörnyű vonatbaleset miatt” – írta a kormányfő. 

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szintén részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. A tárcavezető szerint a két nagysebességű vonat ütközése az egész európai vasúti közösség számára megrázó esemény. „A közlekedés biztonsága mindig a legfontosabb szempont, ezért fontos, hogy a vizsgálatok fényt derítsenek minden ide vezető okra” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy 

a vizsgálat eredményeinek valamennyi európai vasúttársaság számára tanulságul kell szolgálniuk, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. 

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szintén a helyszínre utazott. Kijelentette, hogy a hatóságok teljes körűen kivizsgálják a történteket, és amennyiben mulasztás vagy rendszerszintű hiba történt, annak következményei lesznek.

Spanyolországban idén már másodszor történt súlyos vasúti szerencsétlenség: januárban Adamuz közelében két vonat ütközése legalább 45 ember halálát okozta.

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