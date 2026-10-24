Fellélegezhet Ukrajna: visszakapták védelmi rendszerük alapkövét – Trump egy fontos harcostársával is összeveszett érte

Ukrajna szombaton bejelentette, hogy helyreállt a SpaceX Starlink és Starshield műholdas kommunikációs rendszereinek nagy sebességű szolgáltatása. A bejelentés egy nappal azután érkezett, hogy az ukrán hatóságok még arról számoltak be, hogy továbbra is érvényben vannak a sebességkorlátozások. Ukrán tisztviselők szerint a szolgáltatás akadozása kiszolgáltatottabbá tette az országot az orosz támadásokkal szemben.

Az ukrán hadsereg számára rendkívül fontos a Starlink és a Starshield működése / Fotó: Dmytro Smolienko / AFP

A CNBC cikke felidézte, hogy október 14. óta ukrán tisztviselők azzal vádolják Elon Musk SpaceX nevű vállalatát, hogy a Starlink műholdas internetszolgáltatás katonai célokra kialakított változatára, a Starshieldre bevezetett sebességkorlátozásokkal szándékosan gyengíti Ukrajna védekezési képességét. A tisztviselők szerint a 100 mérföld/órás (mintegy 161 kilométer/órás) sebességet meghaladó drónok elveszítették a kapcsolatot a rendszerrel, ami egyes katonai műveleteket is megzavart.

Bár Donald Trump amerikai elnök a közelmúltban arról beszélt, hogy a szolgáltatás helyreállt, az Ukrajnában használt Starshield-terminálok pénteken továbbra is működési problémákkal küzdöttek – közölte Dmitri Alperovitch, az energetikával, védelmi technológiákkal és globális kereskedelemmel foglalkozó washingtoni kutatóintézet, a Silverado Policy Accelerator elnöke.

Ukrajna szárára létfontosságú a Starlink

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a Starlinkre és a Starshieldre vonatkozó korlátozások továbbra is érvényben maradtak, hozzátéve: „A korábbi sebességet még nem állították helyre.” Arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna továbbra is várja az Amerikai Egyesült Államoktól a korábban már megállapodásban rögzített légvédelmi elfogórakéták leszállítását.

„Nehezebbé vált a helyzet, részben a Starlinkkel és a Starshielddel kapcsolatos intézkedések és sebességkorlátozások miatt. A frontvonalaink azonban továbbra is kitartanak, és büszke vagyok arra, milyen erősek az embereink” – írta posztjában Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán védelmi minisztérium közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a rendszerek működését.