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Fellélegezhet Ukrajna: visszakapták védelmi rendszerük alapkövét – Trump egy fontos harcostársával is összeveszett érte

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Ukrajna számára komoly hátrányt jelentett a szolgáltatás kiesése. Elon Musk lépése belpolitikai vitákat robbantott ki az Egyesült Államokban. A Starlink most ismét teljes sebességgel működik.
VG
2026.10.24, 18:05
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Ukrajna szombaton bejelentette, hogy helyreállt a SpaceX Starlink és Starshield műholdas kommunikációs rendszereinek nagy sebességű szolgáltatása. A bejelentés egy nappal azután érkezett, hogy az ukrán hatóságok még arról számoltak be, hogy továbbra is érvényben vannak a sebességkorlátozások. Ukrán tisztviselők szerint a szolgáltatás akadozása kiszolgáltatottabbá tette az országot az orosz támadásokkal szemben.

Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború SpaceX, Starlink, Starshield
Az ukrán hadsereg számára rendkívül fontos a Starlink és a Starshield működése / Fotó: Dmytro Smolienko / AFP

A CNBC cikke felidézte, hogy október 14. óta ukrán tisztviselők azzal vádolják Elon Musk SpaceX nevű vállalatát, hogy a Starlink műholdas internetszolgáltatás katonai célokra kialakított változatára, a Starshieldre bevezetett sebességkorlátozásokkal szándékosan gyengíti Ukrajna védekezési képességét. A tisztviselők szerint a 100 mérföld/órás (mintegy 161 kilométer/órás) sebességet meghaladó drónok elveszítették a kapcsolatot a rendszerrel, ami egyes katonai műveleteket is megzavart.

Bár Donald Trump amerikai elnök a közelmúltban arról beszélt, hogy a szolgáltatás helyreállt, az Ukrajnában használt Starshield-terminálok pénteken továbbra is működési problémákkal küzdöttek – közölte Dmitri Alperovitch, az energetikával, védelmi technológiákkal és globális kereskedelemmel foglalkozó washingtoni kutatóintézet, a Silverado Policy Accelerator elnöke.

Ukrajna szárára létfontosságú a Starlink

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a Starlinkre és a Starshieldre vonatkozó korlátozások továbbra is érvényben maradtak, hozzátéve: „A korábbi sebességet még nem állították helyre.” Arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna továbbra is várja az Amerikai Egyesült Államoktól a korábban már megállapodásban rögzített légvédelmi elfogórakéták leszállítását.

„Nehezebbé vált a helyzet, részben a Starlinkkel és a Starshielddel kapcsolatos intézkedések és sebességkorlátozások miatt. A frontvonalaink azonban továbbra is kitartanak, és büszke vagyok arra, milyen erősek az embereink” – írta posztjában Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán védelmi minisztérium közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a rendszerek működését.

„Ez az eredmény mindenekelőtt a fronton harcolók, a hadsereg, a drónok működése, a logisztika és a kommunikáció szempontjából fontos” – hangsúlyozta Jevgenyij Hmara védelmi miniszter a közleményben.

Kritkák kereszttüzében Elon Musk

Az Egyesült Államokban mindkét nagy párt törvényhozói hivatalos vizsgálat megindítását sürgették Elon Musk és a SpaceX ellen, amiért a vállalat a vádak szerint egyoldalúan módosította az Ukrajnában nyújtott szolgáltatásainak feltételeit.

„Az ukrán védelmi minisztérium megfigyelőrendszerei hivatalosan is megerősítik, hogy helyreállt a Starlink és a Starshield korábbi működési sebessége. A kapcsolat a berendezések mozgása közben, 400 kilométer/órát meghaladó sebességnél is stabil marad. Korábban a megfigyelőrendszerek korlátozásokat észleltek a Starlink és a Starshield működésében. Mostanra azonban helyreálltak a korábbi sebességértékek” – áll a tárca közleményében.

A Starlink a SpaceX széles körben elérhető, kereskedelmi célú műholdas internethálózata, míg a Starshield az ugyanerre a technológiára épülő, kormányzati felhasználásra kialakított szolgáltatás.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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