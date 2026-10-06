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Kapitány István ezt tudja? Totális fordulat a szélenergiában, fellázadtak a németek a széltornyok ellen – itt az első tartomány, ami felfüggesztheti az építésüket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szászország lehet az első német tartomány, amely átmenetileg fékezi az új szélturbinák építését. Szélenergia hasznosítására kijelölt elsőbbségi területeken kívül a CDU és az SPD kisebbségi kormánya felfüggesztené az új turbinák engedélyezését.
VG
2026.10.06, 07:27
Frissítve: 2026.10.06, 07:31
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Miközben Brandenburgban nemrég felépült a világ legmagasabb szélturbinája, Szászország elsőként húzhatja be a vészféket a német tartományok közül a szélenergia további kiépítésében. A CDU és az SPD kisebbségi kormánya az új szélturbinák engedélyezésének átmeneti felfüggesztését tervezi a szélenergia hasznosítására elsőbbséggel kijelölt területeken kívül – írja a Bild.

szélkerék, szélerőmű, szélturbina Szélenergia
Totális fordulat a szélenergiában, fellázadtak a németek a széltornyok ellen – itt az első tartomány, ami felfüggesztheti az építésüket / Fotó: AFP

A kezdeményezés éppen akkor érkezik, amikor a szászországi szélenergia-ellenzők eddigi legnagyobb sikerüket ünneplik. A további bővítés ellen indított népi kezdeményezéshez a szervezők szerint már mintegy 42 ezer aláírást gyűjtöttek össze, miközben mindössze 40 ezerre van szükség. A kezdeményezést most a tartományi parlament elé terjesztik.

A tartományi kormány moratóriuma és a népi kezdeményezés követelései azonban nem azonosak. A Leipziger Volkszeitung beszámolója szerint Dirk Panter, az SPD 52 éves gazdasági minisztere nem akarja végleg leállítani a bővítést: csupán átmeneti szünetet tartana addig, amíg jövőre elkészülnek a szélenergia hasznosítására kijelölendő területekről szóló regionális tervek.

A népi kezdeményezés szervezői ennél jóval tovább mennének. Alapvetően 

leállítanák a szélenergia további kiépítését, az új helyszínek kijelölésében pedig döntő beleszólást adnának az önkormányzatoknak és a lakosságnak.

A Zöldek élesen bírálják a lépést. A párt 54 éves energiapolitikai szóvivője, Thomas Löser azzal vádolja a CDU-t és az SPD-t, hogy átveszik a szélenergia ellenzőinek egyik központi követelését. Szerinte a tartományi kormány már azelőtt teljesíti a népi kezdeményezés legfontosabb követelését, hogy azt egyáltalán megtárgyalná a parlament.

A Zöldek álláspontja szerint az engedélyezés leállítása veszélyezteti a megújuló energiaforrások bővítését, és ezzel a beruházásokat, valamint a vállalatok számára kedvező áramárakat is.

A konfliktust várhatóan Németország-szerte figyelemmel kísérik. Az ország számos térségében erősödik az ellenállás az új szélerőműparkokkal szemben. A civil kezdeményezések a táj átalakítását, a természeti környezetbe való beavatkozást és a helyi elfogadottság hiányát kifogásolják.

Szászország lenne az első tartomány, amely hivatalosan is fékezné a bővítést, legalább átmenetileg. A szélenergia bírálói ezért úgy értelmezhetik a moratóriumot, hogy a politikai nyomásgyakorlás eredményre vezet. 

Korábban a Világgazdaság beszámolt róla, hogy az Északi-tengerre tervezett hatalmas tengeri szélerőműparkok nemcsak az energiatermelést, hanem a környező térségek időjárását is megváltoztathatják. Egy új kutatás szerint a nagyszabású offshore fejlesztésekkel épített szélerőművek miatt, Dánia egyes részein több mint 15 százalékkal, Németország, Hollandia és Nagy-Britannia partvidékén pedig 10 százalékot meghaladó mértékben csökkenhet a csapadék.

Az Északi-tenger térségében a következő két évtizedben nagyságrendekkel nőhet a szélerőművek száma. Németország célja, hogy 2030-ra legalább 30 gigawatt, 2035-re 40 gigawatt, 2045-re pedig legalább 70 gigawatt tengeri szélenergia-kapacitással rendelkezzen. A német hálózati hatóság szerint ehhez 2045-ig további 35 offshore hálózati csatlakozási rendszer kiépítésére lehet szükség. 

Magyarország pedig újabb nagy lépést tehet a szélerőművek terjedése felé. A beruházók hat járás kilenc hálózati csomópontján pályázhatnak.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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