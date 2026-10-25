Lezárult a szerb választás: hatalmas részvétel mellett döntöttek Vucic sorsáról – eredmények hamarosan

Este nyolc órakor lezárult az előre hozott parlamenti választás Szerbiában, amely Aleksandar Vucic több mint egy évtizedes hatalmának eddigi egyik legnagyobb próbatétele volt. A szavazást országszerte hosszú sorok és a három évvel korábbinál jóval magasabb részvétel jellemezte, miközben a szerb választási megfigyelők számos szabálytalanságot is jelentettek. A kormányzó Szerb Haladó Párt legnagyobb kihívója a 2024-es újvidéki tragédia után kibontakozó diákmozgalom volt, amely a korrupció felszámolásának ígéretével próbált politikai fordulatot elérni.

Lezárult a szerb választás: hatalmas részvétel mellett döntöttek Vucic sorsáról, a diákok történelmi fordulatra készülnek / Fotó: Anadolu via AFP

Véget ért a vasárnapi szavazás Szerbiában, ahol mintegy 6,45 millió választópolgár dönthetett a 250 fős parlament összetételéről. A szavazóhelyiségek reggel hét órakor nyitottak meg, és este nyolc órakor zártak be. A választók 18 lista közül választhattak. A Reuters helyszíni tudósítása szerint már a kora reggeli órákban rendkívül hosszú sorok alakultak ki a szavazóhelyiségek előtt. Még Aleksandar Vucicnak is csaknem két órát kellett várakoznia, mire leadhatta voksát.

A választás a vajdasági magyar közösség parlamenti képviseletéről is dönt. A Vajdasági Magyar Szövetség egyetlen magyar pártlistaként, önállóan indult, Pásztor Bálint pártelnök vezetésével. Az eddigi kormánykoalícióhoz tartozó pártnak hat képviselője volt a belgrádi parlamentben.

A CeSID és az Ipsos becslése szerint délelőtt 11 óráig a választók 27,3 százaléka szavazott, szemben a 2023-as 15,1 százalékkal. A CRTA választási megfigyelőszervezet délután egy óráig már 41,1 százalékos részvételt mért, míg három évvel korábban ugyanekkor 26,6 százalék járult az urnákhoz.

A diákok Vucic hatalmának megtöréséért küzdöttek

A szerbiai választást közel két éves tiltakozáshullám előzte meg, mely a 2024 novemberében történt újvidéki vasútállomási tragédia után bontakozott ki. Az állomás előtetőjének leszakadása 16 ember halálát okozta, a szerencsétlenség pedig országos felháborodást váltott ki.

A tiltakozók szerint a tragédia a korrupció és az állami intézmények hiányos ellenőrzésének következményeire világított rá.

A kezdetben diákok által szervezett tüntetések idővel széles társadalmi támogatottságot szereztek, és a kormány leváltását követelő mozgalommá alakultak. A diákok támogatásával induló választási lista 250 jelöltet állított, köztük egyetemi oktatókat, művészeket és más civil szakembereket. A lista élére Ilija Srdanovic kardiológus került.