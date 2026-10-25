Lezárult a szerb választás: hatalmas részvétel mellett döntöttek Vucic sorsáról – eredmények hamarosan
Este nyolc órakor lezárult az előre hozott parlamenti választás Szerbiában, amely Aleksandar Vucic több mint egy évtizedes hatalmának eddigi egyik legnagyobb próbatétele volt. A szavazást országszerte hosszú sorok és a három évvel korábbinál jóval magasabb részvétel jellemezte, miközben a szerb választási megfigyelők számos szabálytalanságot is jelentettek. A kormányzó Szerb Haladó Párt legnagyobb kihívója a 2024-es újvidéki tragédia után kibontakozó diákmozgalom volt, amely a korrupció felszámolásának ígéretével próbált politikai fordulatot elérni.
Véget ért a vasárnapi szavazás Szerbiában, ahol mintegy 6,45 millió választópolgár dönthetett a 250 fős parlament összetételéről. A szavazóhelyiségek reggel hét órakor nyitottak meg, és este nyolc órakor zártak be. A választók 18 lista közül választhattak. A Reuters helyszíni tudósítása szerint már a kora reggeli órákban rendkívül hosszú sorok alakultak ki a szavazóhelyiségek előtt. Még Aleksandar Vucicnak is csaknem két órát kellett várakoznia, mire leadhatta voksát.
A választás a vajdasági magyar közösség parlamenti képviseletéről is dönt. A Vajdasági Magyar Szövetség egyetlen magyar pártlistaként, önállóan indult, Pásztor Bálint pártelnök vezetésével. Az eddigi kormánykoalícióhoz tartozó pártnak hat képviselője volt a belgrádi parlamentben.
A CeSID és az Ipsos becslése szerint délelőtt 11 óráig a választók 27,3 százaléka szavazott, szemben a 2023-as 15,1 százalékkal. A CRTA választási megfigyelőszervezet délután egy óráig már 41,1 százalékos részvételt mért, míg három évvel korábban ugyanekkor 26,6 százalék járult az urnákhoz.
A diákok Vucic hatalmának megtöréséért küzdöttek
A szerbiai választást közel két éves tiltakozáshullám előzte meg, mely a 2024 novemberében történt újvidéki vasútállomási tragédia után bontakozott ki. Az állomás előtetőjének leszakadása 16 ember halálát okozta, a szerencsétlenség pedig országos felháborodást váltott ki.
A tiltakozók szerint a tragédia a korrupció és az állami intézmények hiányos ellenőrzésének következményeire világított rá.
A kezdetben diákok által szervezett tüntetések idővel széles társadalmi támogatottságot szereztek, és a kormány leváltását követelő mozgalommá alakultak. A diákok támogatásával induló választási lista 250 jelöltet állított, köztük egyetemi oktatókat, művészeket és más civil szakembereket. A lista élére Ilija Srdanovic kardiológus került.
A mozgalom legfontosabb ígéretei között a korrupció visszaszorítása, a közbeszerzések átláthatóbbá tétele és az oktatás fejlesztése szerepelt. Vucic ezzel szemben a gazdasági növekedésre, az infrastrukturális beruházásokra és a politikai stabilitásra építette kampányát. A szeptember végén államfői tisztségéről lemondó Vucic ezúttal a miniszterelnöki poszt megszerzésére készült.
Szabálytalanságokat is jelentettek a szavazás során
A választás napja nem telt el vitatott esetek nélkül. A CeSID már reggel kilenc óráig több mint 70 szabálytalanságról kapott bejelentést. A Vajdaság Ma beszámolója szerint a megfigyelők többek között a szavazólapok fényképezéséről, a szavazás titkosságának megsértéséről, valamint a választási bizottságok tagjai közötti konfliktusokról számoltak be.
Egyes szavazóhelyeken a megfigyelők munkáját is akadályozták, ami miatt az illetékes választási szervek beavatkozására volt szükség.
A szerb választási bizottság ugyanakkor a nap korábbi szakaszában azt közölte, hogy a szavazás összességében rendben zajlik. A jelentett szabálytalanságok választási eredményre gyakorolt hatásáról egyelőre nem született átfogó értékelés.
Most eldőlhet, merre indul tovább Szerbia
Vucic politikai vezetése alatt Szerbia egyszerre törekedett az európai uniós csatlakozásra, valamint az Oroszországgal és Kínával fenntartott szoros kapcsolatok megőrzésére. A diákmozgalom elsősorban belpolitikai változásokat ígért, külpolitikai elképzelései azonban kevésbé voltak egyértelműek. A voksolás előtt közzétett közvélemény-kutatások szoros versenyt jeleztek a kormányoldal és a diáklista között. Vucic a szavazata leadása után kijelentette, hogy elfogadja a választók döntését.