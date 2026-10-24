Soha nem várt még ennyire nehéz választás Vucicra: a szerbiai egyetemisták söpörhetik el a rendszerét – vasárnap minden kiderül

Előrehozott választást tartanak vasárnap Szerbiában. Eredetileg 2027 decemberében került volna sor a parlamenti választásokra, ehelyett több mint egy évvel hamarabb járulnak az urnákhoz. Bár magyar szemmel nézve ez szokatlan lehet, Szerbia esetében nem példa nélküli. Sőt, a közelmúltbeli parlamenti választások közül több is előrehozott volt. Összegyűjtöttük, mi várható október 25-én déli szomszédunknál.

Aleksandar Vucic számára kemény meccsnek ígérkezik a vasárnapi szerbiai választás / Fotó: Sasa Djordjevic / AFP

Az egyik legnagyobb esélyes egy ismerő név: Aleksandar Vucic. A szerb politikus 2014 és 2017 között egyszer már betöltötte a miniszterelnöki tisztséget, majd 2017-ben lett Szerbia elnöke, 2022-ben pedig újraválasztották. Jövő tavaszig tartó ciklusát azonban nem töltötte ki, miután szeptember 28-án lemondott posztjáról. Méghozzá azért, hogy miniszterelnökként visszatérjen, és bár nem ő a pártelnök, most is ő vezeti a jelenleg is kormányzó Szerb Haladó Párt listáját.

Vucic mindent feltett egy lapra

A Gemist elemzése felidézte, hogy a Szerb Haladó Párt 2012-ben került hatalomra, utána előrehozott választást tartottak 2014-ben, 2016-ban, 2022-ben és 2023-ban is, és ügyes hatalomtechnikusként mindig olyan időpontban, amikor a csillagállás a leginkább kedvezett nekik. Hozzátették, hogy Vucic elnöki mandátuma 2027 tavaszán lejárt volna, és nem vállalhat harmadik ciklust, így akár összevont parlamenti és elnökválasztást is ki lehetett volna tűzni. Erre azonban nem került sor, és ennek fő oka a 2024. november 1-jei újvidéki tragédia óta megerősödött egyetemista mozgalom, akik nemcsak a parlamenti ellenzéket, de a Vucic-rendszert is el akarják söpörni.

Két évvel ezelőt, a frissen felújított újvidéki vasútállomáson leszakadt egy előtető, 16 ember életét kioltva. A tragédia országos felháborodást váltott ki, sokan a korrupciót tették felelőssé a közbeszerzéssel kapcsolatban, miközben a kormányzó elit hozzá nem értését is bírálták.

A diákok vezette tüntetéssorozat azóta szervezett formát öltött, méghozzá olyannyira, hogy a Szerb Haladó Párt egyik legerősebb politikai ellenfele előreláthatóan pont az Egyetemista Lista – az Egyetemisták Győznek mozgalom lesz, amely azt ígéri, hogy felszámolja az elnök teljes ellenőrzését az állami intézmények – köztük az igazságszolgáltatás és a média – felett, miközben megfizethető lakhatást és hozzáférhető egészségügyi ellátást biztosítana.