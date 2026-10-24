Soha nem várt még ennyire nehéz választás Vucicra: a szerbiai egyetemisták söpörhetik el a rendszerét – vasárnap minden kiderül
Előrehozott választást tartanak vasárnap Szerbiában. Eredetileg 2027 decemberében került volna sor a parlamenti választásokra, ehelyett több mint egy évvel hamarabb járulnak az urnákhoz. Bár magyar szemmel nézve ez szokatlan lehet, Szerbia esetében nem példa nélküli. Sőt, a közelmúltbeli parlamenti választások közül több is előrehozott volt. Összegyűjtöttük, mi várható október 25-én déli szomszédunknál.
Az egyik legnagyobb esélyes egy ismerő név: Aleksandar Vucic. A szerb politikus 2014 és 2017 között egyszer már betöltötte a miniszterelnöki tisztséget, majd 2017-ben lett Szerbia elnöke, 2022-ben pedig újraválasztották. Jövő tavaszig tartó ciklusát azonban nem töltötte ki, miután szeptember 28-án lemondott posztjáról. Méghozzá azért, hogy miniszterelnökként visszatérjen, és bár nem ő a pártelnök, most is ő vezeti a jelenleg is kormányzó Szerb Haladó Párt listáját.
Vucic mindent feltett egy lapra
A Gemist elemzése felidézte, hogy a Szerb Haladó Párt 2012-ben került hatalomra, utána előrehozott választást tartottak 2014-ben, 2016-ban, 2022-ben és 2023-ban is, és ügyes hatalomtechnikusként mindig olyan időpontban, amikor a csillagállás a leginkább kedvezett nekik. Hozzátették, hogy Vucic elnöki mandátuma 2027 tavaszán lejárt volna, és nem vállalhat harmadik ciklust, így akár összevont parlamenti és elnökválasztást is ki lehetett volna tűzni. Erre azonban nem került sor, és ennek fő oka a 2024. november 1-jei újvidéki tragédia óta megerősödött egyetemista mozgalom, akik nemcsak a parlamenti ellenzéket, de a Vucic-rendszert is el akarják söpörni.
Két évvel ezelőt, a frissen felújított újvidéki vasútállomáson leszakadt egy előtető, 16 ember életét kioltva. A tragédia országos felháborodást váltott ki, sokan a korrupciót tették felelőssé a közbeszerzéssel kapcsolatban, miközben a kormányzó elit hozzá nem értését is bírálták.
A diákok vezette tüntetéssorozat azóta szervezett formát öltött, méghozzá olyannyira, hogy a Szerb Haladó Párt egyik legerősebb politikai ellenfele előreláthatóan pont az Egyetemista Lista – az Egyetemisták Győznek mozgalom lesz, amely azt ígéri, hogy felszámolja az elnök teljes ellenőrzését az állami intézmények – köztük az igazságszolgáltatás és a média – felett, miközben megfizethető lakhatást és hozzáférhető egészségügyi ellátást biztosítana.
Ráadásul nagyjából 150 ezren vonultak utcára csütörtökön Belgrád belvárosában, hogy támogatásukról biztosítsák a diákmozgalmat, amely a vasárnapi előrehozott parlamenti választáson meg akarja dönteni Aleksandar Vucic pártjának több mint 14 éve tartó uralmát. Úgy tűnik tehát, hogy a Szerb Haladó Párt fennállása eddigi legnehezebb választására készülhet.
„A két nagy tábor szavazóbázisa jelentősen különbözik. Míg a Szerb Haladó Párt elsősorban az idősebb, alacsonyabb iskolázottságú, vidéki lakosság támogatására számít, addig az egyetemisták inkább a magasabban képzett, fiatalabb városi lakosok körében népszerűek. Mindkét félnek az volt a célja a kampányban, hogy egyfelől megerősítse meglévő bázisát, és rábírja, hogy minél nagyobb számban vegyen részt a választáson, másfelől megszólítsa azokat is, akik nem tartoznak az elsődleges célközönségébe” – fejtette ki Pressburger Csaba politikai elemző a Vajdaság Ma szerbiai magyar hírportálnak adott interjúban.
Így állnak az erőviszonyok a szerbiai választás előtt
Az elemző szerint nem várható akkora különbség a két erő között, mint amekkora például a magyarországi választáson történt. Azonban úgy gondolja, hogy meglepetésszerű, földindulásszerű választási győzelem elképzelhető. Ez elsősorban a részvételen fog múlni.
„Ha szignifikánsan többen mennek el szavazni, mint az előző választáson, és a részvétel akár a 65 százalékot is meghaladja – ami Szerbiában már magasnak számít –, akkor az egyetemistáknak jóval nagyobb az esélyük a győzelemre. Ha 60 százalék alatt marad, sokkal kiegyenlítettebb lesz a verseny: minél alacsonyabb a részvételi arány, annál valószínűbb a Szerb Haladó Párt győzelme” – vélekedett Pressburger Csaba.
Hozzátette, hogy Szerbiában arányos, egyetlen választókerületes rendszer van érvényben, 3 százalékos bejutási küszöbbel. Ez kevéssé torzító rendszer: nagyjából minden párt annyi képviselőt juttathat a parlamentbe, amennyi a szavazataránya alapján megilleti.
Szoros eredményre számítanak a közvéleménykutatók is. A szerb Válaszási Monitor összegyűjtötte a 2026-os kutatások súlyozott átlagát, ez alapján a Szerb Haladó Párt 118, az Egyetemista Lista pedig 110 mandátumot szerezne. Vagyis senkinek nem lesz többsége a 250 fős törvényhozásban. E szerint a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 5 képviselője küldhet a parlementbe. A Választási Monitor saját prognózisa egyébként még szorosabb eredményt vár, ők az Egyetemista Listának 113, a Szerb Haladó Pártnak 108 mandátumot jósolnak. (A VMSZ-nél marad az 5.)
Vagyis a várakozások szerint egyik párt sem alakíthat egyedül kormányt, így sok múlik majd a koalíciós tárgyalásokon. Az urnazárásra vasárnap este 20 órakor kerül sor.