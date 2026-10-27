Ezt nagyon csúnyán benézte a Nyugat: a szerb Diáklista máris közölte, ugyanazt gondolja az oroszellenes szankciókról, mint Vucic – „Tiszteljük Oroszországot”

A szerbiai parlamenti választásokon győztes Diáklista (Studentska lista) mozgalom képviselője, Jovo Bakic professzor az RT televíziós csatornának nyilatkozva arról beszélt, hogy Belgrád nem tervez szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben.

A szerbiai választások után tömegek vonultak utcára / Fotó: Milos Milanovic / AFP

„Oroszországot világhatalomként, fontos történelmi partnerünkként és számos esetben védelmezőnkként tiszteljük. Ezért ebben a kérdésben nem lesz változás. Különösen annak fényében, hogy mi magunk is megtapasztaltuk az ENSZ-szankciókat, és nagyon jól tudjuk, milyen súlyos megpróbáltatásokkal járnak” – idézte Bakic szavait a Ria Novosztyi orosz hírügynökség.

A politikus hozzátette, hogy bár egy olyan kis ország, mint Szerbia által bevezetett szankciók nem lennének érdemi hatással Oroszországra, Belgrád részéről egy ilyen lépés szimbolikus szempontból sem lenne szerencsés.

A vasárnap tartott szerbiai parlamenti választásokon az Egyetemista Lista a szavazatok 52,54 százalékát szerezte meg, míg az „Aleksandar Vucic – Egyesült Szerbia” lista pedig 39,29 százalékot gyűjtött.

Aleksandar Vucic hétfőre virradó éjszaka maga is elismerte hívei vereségét, és nem zárta ki, hogy az ország új vezetése már tavasszal szankciókat vezethet be Oroszországgal szemben.

A 2024. november 1-jei újvidéki tragédia miatti tüntetésekből szerveződött egyetemista mozgalom képviselői választási programjukban Szerbia katonai semlegességének megőrzése, az Oroszországgal vagy bármely más országgal szembeni szankciók elutasítása, valamint Koszovó és Metóhia Szerbia részeként való megtartása mellett foglaltak állást.

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