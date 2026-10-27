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Ezt nagyon csúnyán benézte a Nyugat: a szerb Diáklista máris közölte, ugyanazt gondolja az oroszellenes szankciókról, mint Vucic – „Tiszteljük Oroszországot”

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Tizenkét év után vesztett választást Aleksandar Vucic pártja. Az egyértelmű győzelmet arató szerbiai Diáklista máris megszólalt egy fontos külpolitikai kérdésben.
T. M.
2026.10.27, 06:26
Frissítve: 2026.10.27, 06:31
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A szerbiai parlamenti választásokon győztes Diáklista (Studentska lista) mozgalom képviselője, Jovo Bakic professzor az RT televíziós csatornának nyilatkozva arról beszélt, hogy Belgrád nem tervez szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben.

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A szerbiai választások után tömegek vonultak utcára / Fotó: Milos Milanovic / AFP

„Oroszországot világhatalomként, fontos történelmi partnerünkként és számos esetben védelmezőnkként tiszteljük. Ezért ebben a kérdésben nem lesz változás. Különösen annak fényében, hogy mi magunk is megtapasztaltuk az ENSZ-szankciókat, és nagyon jól tudjuk, milyen súlyos megpróbáltatásokkal járnak” – idézte Bakic szavait a Ria Novosztyi orosz hírügynökség.

A politikus hozzátette, hogy bár egy olyan kis ország, mint Szerbia által bevezetett szankciók nem lennének érdemi hatással Oroszországra, Belgrád részéről egy ilyen lépés szimbolikus szempontból sem lenne szerencsés.

A vasárnap tartott szerbiai parlamenti választásokon az Egyetemista Lista a szavazatok 52,54 százalékát szerezte meg, míg az „Aleksandar Vucic – Egyesült Szerbia” lista pedig 39,29 százalékot gyűjtött.

Aleksandar Vucic hétfőre virradó éjszaka maga is elismerte hívei vereségét, és nem zárta ki, hogy az ország új vezetése már tavasszal szankciókat vezethet be Oroszországgal szemben.

A 2024. november 1-jei újvidéki tragédia miatti tüntetésekből szerveződött egyetemista mozgalom képviselői választási programjukban Szerbia katonai semlegességének megőrzése, az Oroszországgal vagy bármely más országgal szembeni szankciók elutasítása, valamint Koszovó és Metóhia Szerbia részeként való megtartása mellett foglaltak állást.

Földgáz, olaj és atomipar: ezer szálon sérülhetnek a magyar-szerb energiakapcsolatok – Orbán Viktor és Aleksandar Vucsics öröksége az új vezetés kezében

A földgáz, a villamos energia, az olajipar, az üzemanyag-kiskereskedelem, de még az atomipar területén is együttműködik Magyarország és Szerbia. E partnerségek sorsát az áprilisi magyarországi kormányváltás után a szerbiai ellenzék mostani győzelme is erősen érintheti. Bár célszerű, ha két ország energiakapcsolatai kormányokon átívelve az adott országok hosszú távú energiabiztonságát szolgálják, a gyakorlatban ez nincs mindig így.

A választáson győztes szerb diákpárt (Hallgatói Lista) tizenegy pontos politikai programja az energia terén a lítiumbányászati tervek leállítását, a megújuló alapú áramtermelés fellendítését és a fosszilisektől való távolodást célozza meg.

Emellett a politika is erősen alakítja a majdani szerb energipartnerséget, két okból is:

  • A szerb-magyar energiaipari kapcsolatok olyan években váltak érdemben szorosabbá, amelyekben a politikai vezetés a mostaniétól (leendőjétől) merőben más szemlélettel irányította az országot.
  • Az energetikai partnerséget kibontakoztató Orbán Viktor volt miniszterelnök és Alekszandar Vucic volt szerb elnök is szoros kapcsolatot ápolt Oroszországgal, kulcskérdés tehát az új szerb vezetés Oroszország-politikájának iránya, illetve, hogy hogyan ítéli meg a magyar-orosz politikai kapcsolatok alakulását.
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Oroszország elleni szankciók
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