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Megugrott a részvétel a szerb választáson: már reggel kétszer annyian szavaztak, mint három éve – Vucic hatalma a tét

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Rendkívüli részvétellel kezdődött a vasárnapi szerb parlamenti választás: reggel kilenc óráig a választópolgárok több mint kétszer annyian mentek voksolni, mint a 2023-ban. Aleksandar Vucic több mint egy évtizedes hatalmát ezúttal a korrupcióellenes tüntetésekből kinőtt diákmozgalom fenyegeti, miközben a közvélemény-kutatások szoros versenyt jeleznek.
VG
2026.10.25, 11:34
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Szokatlanul nagy részvétellel kezdődött vasárnap a szerbiai előre hozott parlamenti választás: reggel kilencig a választásra jogosultak 12 százaléka voksolt, szemben a három évvel ezelőtti 5,3 százalékkal. Aleksandar Vucic több mint egy évtizede meghatározó politikai hatalmával szemben ezúttal a korrupcióellenes tüntetésekből kinőtt diákmozgalom áll. A szorosnak ígérkező megmérettetés akár az ország politikai berendezkedését is átrajzolhatja.

Megugrott a részvétel a szerb választáson: már reggel kétszer annyian szavaztak, mint három éve – Vucic hatalma a tét
Megugrott a részvétel a szerb választáson: már reggel kétszer annyian szavaztak, mint három éve – Vucic hatalma a tét / Fotó: AFP

Már a szavazás első két órájában kiemelkedő aktivitást mértek Szerbiában. Az Ipsos és a CeSID közös, a feldolgozott minta 94 százalékán alapuló becslése szerint vasárnap reggel 9 óráig a választók 12 százaléka járult az urnákhoz – számolt be róla a Vajdaság Ma. A 2023. decemberi parlamenti választáson ugyanebben az időpontban mindössze 5,3 százalékos volt a részvétel. A mostani adat tehát több mint kétszeres érdeklődést jelent.

A Reuters helyszíni tudósítása szerint Belgrádban és Újvidéken már a reggel 7 órai nyitás előtt hosszú sorok alakultak ki a szavazóhelyiségeknél. Az országban mintegy 6,45 millió választópolgár dönthet a 250 fős parlament összetételéről, összesen 18 választási lista közül választva.

A diákok jelentik Vucic egyik legnagyobb kihívását

Az előre hozott választást Vucic szeptemberben írta ki, miután Szerbiát közel két éven át kormányellenes, diákszervezésű demonstrációk rázták meg. A tiltakozáshullám a 2024 novemberében történt újvidéki vasútállomási tragédia után indult: az állomás előtetőjének leomlása 16 ember halálát okozta.

A demonstrálók szerint a szerencsétlenség a korrupció és az állami felelőtlenség következményeire világított rá. 

A tiltakozások idővel szélesebb politikai mozgalommá váltak, amely az elszámoltathatóságot, a demokratikus intézmények megerősítését és az oktatás fejlesztését követeli.

A diákok támogatásával induló választási lista 250 jelöltet állított, köztük egyetemi oktatókat, művészeket és gazdálkodókat. A lista élén Ilija Srdanovic kardiológus áll. Vucic közben lemondott államfői tisztségéről, hogy a kormányfői posztért indulhasson.

Szoros versenyt mutatnak a felmérések

A Reuters szerint a csütörtökön közzétett Ipsos-kutatás alapján a Vucichoz kötődő Szerb Haladó Párt 47, míg a diákok listája 40 százalékon állt. Más felmérések viszont a diákmozgalom előnyét jelezték, így a verseny kimenetele egyelőre bizonytalan.

  • Vucic kampányában az elmúlt évek infrastrukturális beruházásait és gazdasági modernizációját hangsúlyozta, valamint magasabb nyugdíjakat és közalkalmazotti béreket ígért. 
  • Külpolitikájában továbbra is egyszerre tartana kapcsolatot az Európai Unióval, Oroszországgal és Kínával.

Ellenfelei korrupcióval és a demokratikus intézmények gyengítésével vádolják a hatalom képviselőit, amit Vucic és pártja visszautasít. A kormányoldal külföldi befolyásolással vádolta a diákokat, akik ezt tagadják.

A szavazóhelyiségek vasárnap este 8 óráig tartanak nyitva. Az első eredménybecslések várhatóan két órával később érkeznek. 

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parlamenti választás
Aleksandar Vucic
Szerbia
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