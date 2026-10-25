Szokatlanul nagy részvétellel kezdődött vasárnap a szerbiai előre hozott parlamenti választás: reggel kilencig a választásra jogosultak 12 százaléka voksolt, szemben a három évvel ezelőtti 5,3 százalékkal. Aleksandar Vucic több mint egy évtizede meghatározó politikai hatalmával szemben ezúttal a korrupcióellenes tüntetésekből kinőtt diákmozgalom áll. A szorosnak ígérkező megmérettetés akár az ország politikai berendezkedését is átrajzolhatja.

Megugrott a részvétel a szerb választáson: már reggel kétszer annyian szavaztak, mint három éve – Vucic hatalma a tét / Fotó: AFP

Már a szavazás első két órájában kiemelkedő aktivitást mértek Szerbiában. Az Ipsos és a CeSID közös, a feldolgozott minta 94 százalékán alapuló becslése szerint vasárnap reggel 9 óráig a választók 12 százaléka járult az urnákhoz – számolt be róla a Vajdaság Ma. A 2023. decemberi parlamenti választáson ugyanebben az időpontban mindössze 5,3 százalékos volt a részvétel. A mostani adat tehát több mint kétszeres érdeklődést jelent.

A Reuters helyszíni tudósítása szerint Belgrádban és Újvidéken már a reggel 7 órai nyitás előtt hosszú sorok alakultak ki a szavazóhelyiségeknél. Az országban mintegy 6,45 millió választópolgár dönthet a 250 fős parlament összetételéről, összesen 18 választási lista közül választva.

A diákok jelentik Vucic egyik legnagyobb kihívását

Az előre hozott választást Vucic szeptemberben írta ki, miután Szerbiát közel két éven át kormányellenes, diákszervezésű demonstrációk rázták meg. A tiltakozáshullám a 2024 novemberében történt újvidéki vasútállomási tragédia után indult: az állomás előtetőjének leomlása 16 ember halálát okozta.

A demonstrálók szerint a szerencsétlenség a korrupció és az állami felelőtlenség következményeire világított rá.

A tiltakozások idővel szélesebb politikai mozgalommá váltak, amely az elszámoltathatóságot, a demokratikus intézmények megerősítését és az oktatás fejlesztését követeli.

A diákok támogatásával induló választási lista 250 jelöltet állított, köztük egyetemi oktatókat, művészeket és gazdálkodókat. A lista élén Ilija Srdanovic kardiológus áll. Vucic közben lemondott államfői tisztségéről, hogy a kormányfői posztért indulhasson.