Megbuktatták a 14 éve hatalmon lévő szerb politikai óriást a diákok – de most jön csak az igazi rémálom, ki fog kormányozni?

Hosszú hónapok tiltakozási hullámai után elérte célját a Hallgatók Listája, ám nehéz megjósolni, hogy a választási győzelem után mire számíthat déli szomszédunk. Szerbia előtt komoly gazdasági és politikai kihívások állnak, Vucsics bukásával pedig egy teljesen újnak mondott garnitúra a hatalom várományosa, melynek gazdaságpolitikai terveiről egyelőre nem sokat tudunk.

Szerbia a hétvégén döntött, Vucsicsnak és pártjának 14 év után mennie kell, a hallgatók győztek, de mire számíthat most Szerbia? / Fotó: ABC7 News

Vucsics bukott, győzőtt a Hallgatók Listája, merre tovább Szerbia?

Vasárnap késő este több tízezer ember vonult az utcákra Szerbia-szerte, miután Aleksandar Vucsics elismerte vereségét a parlamenti választáson. A tüntetők fáklyákkal, tűzijátékkal, énekléssel és tánccal ünnepelték a történelmi fordulatot, amely két év kormányellenes megmozdulásainak eredményeként következett be – számolt be a Reuters.

Az ünneplés – ahogyan arra a leköszönő szerb kormányfő már a választások éjszakáján utalt – hamarosan átadhatja helyét a politikai bizonytalanságnak, a választást megnyerő diákmozgalomnak ugyanis nincs egyértelmű vezetője, jelöltjei pedig korábban nem szereztek kormányzati tapasztalatot. Egyelőre azt sem tudni, ki lehet az ország következő miniszterelnöke, és milyen gazdaságpolitikai program mentén működhet az új kabinet.

Ez utóbbi Reuters-értesülést érdemes kiegészíteni azzal, hogy szeptemberben a Hallgataói Lista nyilvánosságra hozott egy 11 pontos gazdasági programszerűséget, ám való igaz, hogy az eléggé elnagyolt, s sokkal inkább a célokra fókuszál, mintsem az eszközökre és konkrét intézkedésekre.

Ugyanakkor a Teneo Global Research hétfőn közzétett elemzése szerint a diákmozgalom győzelme jelentős intézményi és politikai változásokat indíthat el, elsősorban a korrupcióellenes fellépés, a jogállamiság és a közszolgáltatások javítása területén. A reformok végrehajtását ugyanakkor az államapparátus ellenállása és az új politikai szereplők tapasztalatlansága is megnehezítheti – véli az intézet.

Választást nyerni és kormányozni közel sem ugyanaz

A diákmozgalom a 2024-es újvidéki tragédia után szerveződött, amikor a vasútállomás előtetőjének összeomlása 16 ember halálát okozta. A tiltakozások résztvevői felelősségre vonást és a korrupció felszámolását követelték, a megmozdulások pedig fokozatosan országos kormányellenes mozgalommá alakultak. A diákok végül 250 jelöltet választottak ki, köztük

egyetemi oktatókat,

ügyvédeket,

orvosokat,

színészeket,

gazdálkodókat

és zenészeket.

A jelöltek jelentős részének korábban semmilyen pártpolitikai kötődése nem volt. A mozgalom programjának középpontjában az állami intézményrendszer átalakítása és a korrupció visszaszorítása áll. A külpolitikai kérdésekben azonban jóval óvatosabb álláspontot képviselnek. Nem ismerik el Koszovó függetlenségét, Szerbia európai uniós csatlakozásáról pedig népszavazást szeretnének tartani.