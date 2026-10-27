Megbuktatták a 14 éve hatalmon lévő szerb politikai óriást a diákok – de most jön csak az igazi rémálom, ki fog kormányozni?
Hosszú hónapok tiltakozási hullámai után elérte célját a Hallgatók Listája, ám nehéz megjósolni, hogy a választási győzelem után mire számíthat déli szomszédunk. Szerbia előtt komoly gazdasági és politikai kihívások állnak, Vucsics bukásával pedig egy teljesen újnak mondott garnitúra a hatalom várományosa, melynek gazdaságpolitikai terveiről egyelőre nem sokat tudunk.
Vucsics bukott, győzőtt a Hallgatók Listája, merre tovább Szerbia?
Vasárnap késő este több tízezer ember vonult az utcákra Szerbia-szerte, miután Aleksandar Vucsics elismerte vereségét a parlamenti választáson. A tüntetők fáklyákkal, tűzijátékkal, énekléssel és tánccal ünnepelték a történelmi fordulatot, amely két év kormányellenes megmozdulásainak eredményeként következett be – számolt be a Reuters.
Az ünneplés – ahogyan arra a leköszönő szerb kormányfő már a választások éjszakáján utalt – hamarosan átadhatja helyét a politikai bizonytalanságnak, a választást megnyerő diákmozgalomnak ugyanis nincs egyértelmű vezetője, jelöltjei pedig korábban nem szereztek kormányzati tapasztalatot. Egyelőre azt sem tudni, ki lehet az ország következő miniszterelnöke, és milyen gazdaságpolitikai program mentén működhet az új kabinet.
Ez utóbbi Reuters-értesülést érdemes kiegészíteni azzal, hogy szeptemberben a Hallgataói Lista nyilvánosságra hozott egy 11 pontos gazdasági programszerűséget, ám való igaz, hogy az eléggé elnagyolt, s sokkal inkább a célokra fókuszál, mintsem az eszközökre és konkrét intézkedésekre.
Ugyanakkor a Teneo Global Research hétfőn közzétett elemzése szerint a diákmozgalom győzelme jelentős intézményi és politikai változásokat indíthat el, elsősorban a korrupcióellenes fellépés, a jogállamiság és a közszolgáltatások javítása területén. A reformok végrehajtását ugyanakkor az államapparátus ellenállása és az új politikai szereplők tapasztalatlansága is megnehezítheti – véli az intézet.
Választást nyerni és kormányozni közel sem ugyanaz
A diákmozgalom a 2024-es újvidéki tragédia után szerveződött, amikor a vasútállomás előtetőjének összeomlása 16 ember halálát okozta. A tiltakozások résztvevői felelősségre vonást és a korrupció felszámolását követelték, a megmozdulások pedig fokozatosan országos kormányellenes mozgalommá alakultak. A diákok végül 250 jelöltet választottak ki, köztük
- egyetemi oktatókat,
- ügyvédeket,
- orvosokat,
- színészeket,
- gazdálkodókat
- és zenészeket.
A jelöltek jelentős részének korábban semmilyen pártpolitikai kötődése nem volt. A mozgalom programjának középpontjában az állami intézményrendszer átalakítása és a korrupció visszaszorítása áll. A külpolitikai kérdésekben azonban jóval óvatosabb álláspontot képviselnek. Nem ismerik el Koszovó függetlenségét, Szerbia európai uniós csatlakozásáról pedig népszavazást szeretnének tartani.
Az új politikai erő meghatározó személyiségei közé tartozik Ilija Srdanovic kardiológus, a választási lista vezetője, Dejan Soskic korábbi jegybankelnök, valamint Radomir Sajcic, a Belgrádi Egyetem professzora, aki a választási győzelem után a diákok nevében nyilatkozott. Egyelőre azonban egyikükről sem lehet biztosan kijelenteni, hogy miniszteri tisztséget kap.
A legnagyobb kérdés az, hogy a különböző szakmai és társadalmi háttérből érkező jelöltek képesek lesznek-e egységes kormányt alakítani, és hosszabb távon is megőrizni parlamenti többségüket.
Katarina Popovic, a Belgrádi Egyetem professzora szerint a diákmozgalom alapvetően megváltoztatta Szerbia politikai kultúráját, de egyelőre kérdéses, hogy ez a változás tartósnak bizonyul-e.
A szerb alkotmány alapján az új parlament megalakulásától számítva 90 nap áll rendelkezésre a kormány megalakítására, miután a választási bizottság kihirdette a végleges eredményeket.
A gazdaság és az államapparátus átalakítása lehet az első nagy próbatétel
Az új vezetésnek rövid időn belül komoly gazdasági döntéseket kell meghoznia. Az év vége előtt el kell fogadni a költségvetést, ráadásul az állami és a magánszektor eladósodottságának növekedése is szűkíti a kormány mozgásterét.
A korrupcióellenes program végrehajtása szintén jelentős akadályokba ütközhet. A rendőrség, a titkosszolgálatok és az igazságszolgáltatás átalakítása nélkül ugyanis nehezen lehetne érdemi változást elérni.
Bozo Prelevic belgrádi ügyvéd, korábbi belügyi társminiszter szerint a Vucsics nevével fémjelzett tizennégy év után az állami intézményeknek valóságos „méregtelenítésre” van szükségük.
Arra is figyelmeztetett, hogy a korábbi elnök Szerb Haladó Pártja (SNS) erős ellenzéki szereplő marad, így az új kormánynak kemény politikai küzdelemre kell felkészülnie. Vucsics és pártja korábban következetesen visszautasította az elnyomással és korrupcióval kapcsolatos vádakat.
Ebből még baj lehet – úgy tűnik, a diákok sem akarnak szakítani Oroszországgal
A szerbiai hatalomváltást kiemelt figyelemmel követik Moszkvában, Brüsszelben és Pekingben is. Oroszország Szerbia hagyományos szövetségese és legfontosabb földgázszállítója, ezért a két ország kapcsolatának alakulása gazdasági szempontból is meghatározó a balkáni állam számára.
Ahogy arról lapunk is beszámolt: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a választás után méltatta Vucsicsot, a győztes diákmozgalomnak azonban nem gratulált. A diákok részéről ugyanakkor egyelőre semmi nem utal arra, hogy az új vezetés gyökeresen megváltoztatná Szerbia Oroszországhoz fűződő viszonyát.
Jovo Bakic szociológus, egyetemi oktató, a Hallgatók Listájának képviselője az RT Balkan orosz televíziónak arról beszélt, hogy Szerbia továbbra is tiszteletben tartja Oroszország nagyhatalmi szerepét és történelmi jelentőségű partnerségét.
Tiszteljük Oroszországot mint nagyhatalmat, történelmileg fontos partnerünket, amely számos esetben védelmezőnk is volt
– fogalmazott.
Bakic egyértelművé tette, hogy a diákmozgalom nem kíván változtatni az Oroszországgal kapcsolatos szerb külpolitikán, és nem tervezi szankciók bevezetését Moszkvával szemben.
A szerbiai fejleményeket Ukrajnában is figyelemmel követik, Belgrád ugyanis hivatalosan nem csatlakozott az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz, ugyanakkor a szerb fegyverek közvetett úton az ukrán hadsereghez is eljutottak az orosz–ukrán háború során.
Az Európai Unió szintén fontos szereplője a szerbiai politikai átalakulásnak, hiszen a közösség Szerbia legnagyobb kereskedelmi partnere. Az Európai Bizottság gratulációja az elsők között érkezett, és jelezték, hogy készek támogatni az ország korrupcióellenes erőfeszítéseit.