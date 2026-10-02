Szijjártó Péternek egy időre ott kell hagynia a BYD-t – ezt követeli a Tisza, választ vár a volt minisztertől

A Tisza frakció közlése szerint október 5-re várják Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésére. A párt a politikus BYD-nál vállalt felsővezetői pozíciója miatt kezdeményezte a meghallgatását.

Szijjártó Pétert október 5-re várják meghallgatásra / Fotó: Xinhua via AFP / AFP

A frakció szerint nemzetbiztonsági és összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel, hogy a korábbi tárcavezető olyan külföldi vállalatnál vállalt munkát, amellyel miniszterként tárgyalt és stratégiai megállapodást kötött. Közleményükben arra hivatkoztak, hogy Szijjártó a tárca élén érzékeny külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információkhoz férhetett hozzá.

A Tisza közlése szerint a külügyi tárca iratai alapján

a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra-fejlesztés kapcsolódott.

A frakció azt is közölte, hogy Szijjártó szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát, valamint a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított elbírálását.

A közlemény szerint a vállalat közel tízezer vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt. A Tisza ezt a beruházással ígért új munkahelyek számával vetette össze, és a meghallgatáson a korábbi miniszteri döntések hátterére is választ vár.

A Fidesz korábban bírálta a meghallgatás kezdeményezését, és lehetőségként értékelte Szijjártó BYD-nál vállalt szerepét.

Szijjártó új munkaadója körül forrnak az indulatok – éles vita alakult ki Szegeden a BYD-ról

A korábbi külgazdasági és külügyminiszter nyáron jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és nemzetközi pozíciót vállal a kínai BYD-nál. Szijjártó Péter akkor úgy fogalmazott: a vállalat az elmúlt húsz év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, egyben az új energiájú járművek világelső gyártója.

Magyarország és a BYD között az elmúlt években szoros együttműködés alakult ki. A kínai vállalat Szegeden építi első európai autógyárát, és ide helyezte az európai központját is.

A BYD 2023 decemberében jelentette be, hogy Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát. A döntést Szijjártó Péter közölte, és elmondta: a beruházás előkészítését 224 tárgyalási forduló előzte meg.