Szembenéz a Tiszával: megkezdődött Szijjártó Péter meghallgatása a parlamentben, mindent kipakolhat a BYD-sztoriról – titkos tárgyaláson faggatják a volt külügyminisztert

Néhány perccel 10 óra előtt megérkezett a parlamentbe Szijjártó Péter, hogy eleget tegyen a Nemzetbiztonsági Bizottság meghívásának.

Szembenéz a Tiszával: megkezdődött Szijjártó Péter meghallgatása a parlamentben, mindent kipakolhat a BYD-sztoriról / Fotó: Anadolu via AFP

A Magyarországot 12 éven át külügyminiszterként és külgazdasági miniszterként képviselő politikust a BYD ügyében fogja kérdezni a tiszás többséggel működő testület.

Hivatalosan azért idézték be, mert a szegedi BYD-gyár beruházása kapcsán az Orbán-kormány mintegy 70 milliárd forintnyi állami támogatást ítélt oda különböző infrastrukturális fejlesztésekhez.

Szijjártó Péter a 2026. április választást követően egy rövid átmenetet követően lemondott a képviselői mandátumáról és elfogadta a BYD-tól kapott ajánlatot, így a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártójának vezető tisztségviselője lett.

A Telex felidézte, hogy szeptember közepén jelentette be Apáti István, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, hogy vizsgálatot indítanak Szijjártó Péter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban. A vizsgálat tárgya a korábbi miniszter a BYD kínai autóvállalattal fennálló munkaviszonyának körülményeiről, és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól – mondta akkor a Mi Hazánk politikusa.

Czakó-Czirbus Pál, a parlamenti bizottság tiszás tagja pénteken a Facebookon arról írt, hogy október 5-én hétfőn 10 órára hívták be Szijjártó Pétert a meghallgatásra. A kormánypárti képviselő szerint Szijjártó Péter miniszterként "több milliárd forintnyi állami infrastruktúrát, utakat, vasutat, ivóvízhálózatot tapsolt ki a BYD-nek." A Tisza Párt egyébként számos különböző szinten támadja a szegedi építkezést.

A volt külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt bement volna a zárt ajtók mögött, titkosított keretek között zajló meghallgatásra, röviden nyilatkozott a sajtónak.

Szijjártó Péter három súlyos félreértést tisztázott a szegedi BYD-gyárról

Szijjártó Péter arról beszélt, hogy készséggel jött el – bár jogilag erre nem kötelezhető –, mert tiszteli a parlament intézményét, 24 éven át volt képviselő. De örömöt is érez, hiszen az elmúlt kormányzati évek legsikeresebb területe volt a beruházásösztönzés: 12 év alatt 2305 beruházásról kötött megállapodát, ez 23 500 milliárd forintot jelent és 187 ezer új munkahelyet Magyarországnak.