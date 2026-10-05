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Szembenéz a Tiszával: megkezdődött Szijjártó Péter meghallgatása a parlamentben, mindent kipakolhat a BYD-sztoriról – titkos tárgyaláson faggatják a volt külügyminisztert

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Rögtön három súlyos félreértést tisztázott. Szijjártó Pétert a szegedi BYD-gyárnak adott állami támogatások miatt hívták a Nemzetbiztonsági Bizottság elé. Jogilag erre nem lehet kötelezni, de a volt külgazdasági és külügyminiszter örömmel megjelent a parlamentben.
Hecker Flórián
2026.10.05, 10:18
Frissítve: 2026.10.05, 11:35
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Néhány perccel 10 óra előtt megérkezett a parlamentbe Szijjártó Péter, hogy eleget tegyen a Nemzetbiztonsági Bizottság meghívásának.

Szijjártó Péter
Szembenéz a Tiszával: megkezdődött Szijjártó Péter meghallgatása a parlamentben, mindent kipakolhat a BYD-sztoriról / Fotó: Anadolu via AFP

A Magyarországot 12 éven át külügyminiszterként és külgazdasági miniszterként képviselő politikust a BYD ügyében fogja kérdezni a tiszás többséggel működő testület.

Hivatalosan azért idézték be, mert a szegedi BYD-gyár beruházása kapcsán az Orbán-kormány mintegy 70 milliárd forintnyi állami támogatást ítélt oda különböző infrastrukturális fejlesztésekhez. 

Szijjártó Péter a 2026. április választást követően egy rövid átmenetet követően lemondott a képviselői mandátumáról és elfogadta a BYD-tól kapott ajánlatot, így a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártójának vezető tisztségviselője lett.

A Telex felidézte, hogy szeptember közepén jelentette be Apáti István, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, hogy vizsgálatot indítanak Szijjártó Péter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban. A vizsgálat tárgya a korábbi miniszter a BYD kínai autóvállalattal fennálló munkaviszonyának körülményeiről, és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól – mondta akkor a Mi Hazánk politikusa.

Czakó-Czirbus Pál, a parlamenti bizottság tiszás tagja pénteken a Facebookon arról írt, hogy október 5-én hétfőn 10 órára hívták be Szijjártó Pétert a meghallgatásra. A kormánypárti képviselő szerint Szijjártó Péter miniszterként "több milliárd forintnyi állami infrastruktúrát, utakat, vasutat, ivóvízhálózatot tapsolt ki a BYD-nek." A Tisza Párt egyébként számos különböző szinten támadja a szegedi építkezést.

A volt külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt bement volna a zárt ajtók mögött, titkosított keretek között zajló meghallgatásra, röviden nyilatkozott a sajtónak.

Szijjártó Péter három súlyos félreértést tisztázott a szegedi BYD-gyárról

Szijjártó Péter arról beszélt, hogy készséggel jött el – bár jogilag erre nem kötelezhető –, mert tiszteli a parlament intézményét, 24 éven át volt képviselő. De örömöt is érez, hiszen az elmúlt kormányzati évek legsikeresebb területe volt a beruházásösztönzés: 12 év alatt 2305 beruházásról kötött megállapodát, ez 23 500 milliárd forintot jelent és 187 ezer új munkahelyet Magyarországnak.

Szerinte az elmúlt időszakban súlyos féreértések történtek, amiknek a média mindig teret is adott. Ezért azt kérte, hogy hadd reagálhasson most ezekre a hamis információkra.

A BYD szegedi gyárépítése egész Magyarországnak nagy siker, ezért óriási verseny zajlott Európában, több ország, nyugat-európaiak is meg akarták szerezni. A BYD szegedi gyárépítéséhez javasolt és adott kormányzati támogatások bőven az ilyenkor szokásos támogatások keretén belül maradtak.

Három súlyos félreértést azonosított és ezt a bizottság tagjai felé is jelezni fogja, amennyiben erre van igény.

  1. Az adott kormányzati támogatás intenzitása abszolút szokásos mértékű, és alatta marad több más, hasonló autóipari projekt pénzügyi támogatásának.
  2. A Szegedre javasolt infrastukturális fejlesztések kapcsán kiemelte, hogy a kormány ugyanígy járt el Győrött, Debrecenben, Miskolcon vagy Tatabányán. Szegeden is olyan építkezésekről döntöttek, ami az ottaniak érdekét szolgálja, így például az 5-ös út kétsávosítása, ami egy 2008-as ígéret végrehajtása. Jelezte, hogy a Szegedre vitt infrastrukturális fejlesztések értéke körülbelül a fele annak, amit Debrecenben költöttek el erre a célra.
  3. Az utolsó durva félreértés a vendégmunkásokra vonatkozik. A Fidesz szigorú szabályozást alkotott meg, ennek része volt a csoportos keretengedély. Ezt azért hozták létre, hogy a speciális, világszínvonalú technológiát használó gyáraknál a felépítés minél előbb meg tudjon történni és az ebben résztvevő vendégmunkások minél előbb el tudják hagyni az országot. Így volt és van ez Szegeden is.

Itt a nemzetgazdasági miniszter, tehát Nagy Márton adott engedélyt, ami 2027 közepéig tart. Amint megtörténik a technológia telepítése és a használatának megtanítása, a magyarok fogják végezni a működtetését és alkalmazását.

Szijjártó Péter szerint ezek azok a félreértések, amelyeket mindenképpen tisztázni kellett. Ezt követően bement a Nemzetgazdasági Bizottság elé, ahol nem nyilvános módon hallgatják meg. A volt külügyminiszter nyilatkozata itt tekinthető meg, vagy az alábbi videón.

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nemzetbiztonság
parlament
országgyűlés
Szijjártó Péter
Szeged
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