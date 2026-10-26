Horror a magyar határ mellett: óriási illegális cigarettagyárat találtak, több tucat paraguayi dolgozott embertelen körülmények között – Magyarország is bekapcsolódott a nyomozásba
Döbbenetes eseményekre került sor a magyar határtól pár kilométerre lévő szlovéniai Lendván. A Szlovén Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága (Furs) október 13-án egy teljesen felszerelt, illegálisan működő, hamisított cigarettákat előállító üzemet fedezett fel, miután a szlovéniai Nemzeti Nyomozó Iroda a Különleges Államügyészség irányításával kiterjedt bűnügyi nyomozást indított. Az eljárás során feltárták Szlovénia eddigi legnagyobb, hamisított cigarettákat előállító illegális üzemét, amely európai viszonylatban is a nagyobbak közé tartozik.
A 24ur szlovén hírportál tudósítása szerint az illetékes hatóságok sajtótájékoztatón ismertették az ügy részleteit. Dušan Pečnik, a pénzügyi igazgatóság képviselője elmondta, hogy a vizsgálat alapján az illegális gyárban rendkívül korszerű, jól felszerelt gyártósoron állították elő a cigarettákat. Az épületben dohányfeldolgozó gépeket, egy hatalmas kapacitású cigarettagyártó berendezést és két csomagolósort találtak.
A gép valósággal ontotta magából a cigarettákat, olyan ütemben, hogy a két csomagolósorra is szükség volt a késztermék becsomagolásához
– fogalmazott a szóvivő.
Az üzem saját áramellátással rendelkezett, az elektromos energiát két aggregátorral állították elő. A hatóságok egy üzemanyagraktárt is találtak, amely a gyár működését szolgálta. A létesítményben egy teljes dohányfeldolgozó gépsor működött, amely alkalmas volt a nyersdohány aprítására, nedvesítésére, ízesítésére, színezésére, valamint forgódobos kemencében történő szárítására.
Hatalmas összegeket tehettek zsebre az üzemeltetők
Az előzetes becslések szerint a helyszínen a házkutatás idején legalább 14 millió szál cigaretta és mintegy 44 tonna dohány volt. Emellett megtalálták a cigarettagyártáshoz szükséges valamennyi alapanyagot és segédanyagot, köztük szűrőket, papírt, kartondobozokat, gyűjtőkartonokat, csomagolócelofánt, ragasztóanyagokat és különféle vegyszereket.
A hatóságok becslései szerint a helyszínen talált cigaretták után fizetendő jövedéki adó összege 2,1 millió euró , a dohány esetében pedig 5 millió euró, vagyis összesen több mint 7 millió euró. Ha bebizonyosodik az összefüggés a korábban feltartóztatott teherautóval, amelyen több mint 14 millió szál, az üzemben gyártottal azonos márkájú cigarettát szállítottak, akkor további 2,1 millió euró jövedéki adóval kell számolni.
Így a teljes összeg megközelíti a 10 millió eurót.
Mitja Jager, a Szlovén Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Rendészeti Igazgatóságának vezetője elmondta, hogy október 13-án kaptak értesítést a pénzügyi igazgatóságtól. Eszerint a Muraszombati Rendőrkapitányság illetékességi területén, Lendvától mintegy két kilométerre, az egykori Nafta olajfinomító trimlini telephelyén felfedezték Szlovénia eddigi legnagyobb illegális cigarettagyárát. Az épületben külföldi munkavállalók nagyobb csoportja is tartózkodott.
Eddig kilenc helyszínen tartottak házkutatást, és több mint ötven személytől gyűjtöttek információkat. Hangsúlyozta, hogy a hatóságok mindenekelőtt az emberkereskedelem áldozatainak biztonságba helyezéséről gondoskodtak.
Embertelen körülmények a szlovéniai gyárban
A Nemzeti Nyomozó Iroda megalapozott gyanúja szerint két, a Maribori Rendőrkapitányság illetékességi területéről származó szlovén állampolgár, ismeretlen társaikkal együttműködve, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező bűnszervezet keretében követte el az említett bűncselekményeket. A bűnszervezetben minden résztvevőnek előre meghatározott feladata volt.
„A két gyanúsított azonosítatlan társaival együtt legalább 33 paraguayi és egy bolgár állampolgárt fogadott és szállásolt el azzal a céllal, hogy kényszermunkára használják ki őket. A bűncselekményt az áldozatok alárendelt és kiszolgáltatott helyzetével visszaélve követték el. A gyanúsítottak kihasználták a külföldi állampolgárok nehéz gazdasági és szociális helyzetét, majd Lendva közelében található épületekben helyezték el őket, ahol egy illegális dohánytermékgyártó üzemben kellett dolgozniuk” – ismertette Jager.
Elmondása szerint az emberkereskedelem áldozatainak Paraguayban egy ismeretlen személy jól fizető, tisztességes európai munkát ajánlott. Azt ígérte nekik, hogy egy gyárban dolgozhatnak majd, ahol havi ezer és tízezer euró közötti fizetést kaphatnak.
A munkavállalók repülőgéppel, nagyobb nemzetközi repülőtereken keresztül érkeztek Európába, majd Zágrábba utaztak tovább. Ott egy ismeretlen férfi várta őket, aki kisbusszal szállította őket a Lendva közelében található gyártóüzembe. A munkásokat egy üzemcsarnokhoz szállították. Megérkezésükkor a sofőr elvette a mobiltelefonjaikat, bevezette őket az épületbe, majd kijelölte számukra az alvóhelyeket. Az ott-tartózkodásuk idején a munkások nem hagyhatták el az épületet, ezt kifejezetten megtiltották nekik.
Rendkívül rossz életkörülmények között, napi 12 órát dolgoztak, hatóránként váltva egymást.
A szlovén hatóságok tájékoztatása szerint zsúfolt hálóhelyiségekben helyezték el őket, megfelelő szellőzés és természetes fény nélkül. Nem hagyhatták el a szállásukul szolgáló helyiséget. Semmilyen kommunikációs eszköz nem lehetett náluk, így a hozzátartozóikkal sem tudták tartani a kapcsolatot. Mindez azt a célt szolgálta, hogy a gyanúsítottak jogtalan vagyoni előnyre tegyenek szert. A higiéniai körülmények is elfogadhatatlanok voltak: nem állt rendelkezésre elegendő vécé és zuhanyzó. Mivel a munkások folyamatosan az ablak nélküli épületben tartózkodtak, azt sem tudták, hogy odakint nappal van-e vagy éjszaka.
A dolgozókat kamerarendszerrel figyelték meg, az épületet pedig kettős kerítés vette körül, így gyakorlatilag nem volt lehetőségük a szökésre. Az elvégzett munkájukért semmilyen fizetést nem kaptak. Élelmet ugyan biztosítottak számukra, elsősorban csirkehúst, felvágottat és kenyeret, de az adagok időnként olyan kicsik voltak, hogy éheztek. Az ételt egy férfi szállította nekik, aki olykor naponta többször is megjelent, és munkautasításokat adott. A férfi sértően és durván viselkedett velük, ezért féltek tőle.
A munkások a rendőröknek azt is elmondták, hogy a dohány és más, erős szagú vegyi anyagok miatt időnként szédültek. Úgy érzik, súlyosan kizsákmányolták őket, és állításuk szerint soha nem fogadták volna el az állásajánlatot, ha előre ismerik a valós körülményeket.
Különösen hangsúlyozták, mennyire szeretnék újra látni a hozzátartozóikat, mindenekelőtt a gyermekeiket. Elmondták azt is, hogy már alig várták, hogy a rendőrség rájuk találjon, és kiszabadítsa őket ezekből az embertelen körülményekből.
Még zajlik a nyomozás
Jager szerint a feltárt körülmények még a tapasztalt nyomozókat is megrázták.
„Egy fekhelyen két munkás osztozott: amíg az egyik dolgozott, a másik pihent. Az is megdöbbentett bennünket, hogy a rendelkezésükre álló vécék és zuhanyzók rendkívül rossz állapotban voltak, olyan körülmények között, amelyek Szlovéniában elfogadhatatlanok lennének. Ráadásul gyakran éheztek is” – mondta.
Jager tájékoztatása szerint a két gyanúsított és ismeretlen társaik a jövedéki adó megfizetését is részben vagy teljes egészében elkerülték. Az így keletkezett, meg nem fizetett adókötelezettségek együttes összege meghaladja a 10 millió eurót.
Mindössze néhány nappal a lendvai illegális üzem felfedezése előtt Horvátországban, Rijeka közelében is lelepleztek egy hasonlóan működő illegális cigarettagyárat. A nyomozás továbbra is tart, a rendőrség azonban egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, hogy a két ügy között kapcsolat lenne, noha az elkövetés módszere hasonló volt. Bár magyar szála nincs az ügynek, de a szlovén sajtó szerint a magyar hatóságokat is bevonták a nyomozásba.