Horror a magyar határ mellett: óriási illegális cigarettagyárat találtak, több tucat paraguayi dolgozott embertelen körülmények között – Magyarország is bekapcsolódott a nyomozásba

Döbbenetes eseményekre került sor a magyar határtól pár kilométerre lévő szlovéniai Lendván. A Szlovén Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága (Furs) október 13-án egy teljesen felszerelt, illegálisan működő, hamisított cigarettákat előállító üzemet fedezett fel, miután a szlovéniai Nemzeti Nyomozó Iroda a Különleges Államügyészség irányításával kiterjedt bűnügyi nyomozást indított. Az eljárás során feltárták Szlovénia eddigi legnagyobb, hamisított cigarettákat előállító illegális üzemét, amely európai viszonylatban is a nagyobbak közé tartozik.

Szlovénia történetének legnagyobb illegális cigarettagyárát számolták fel a hatóságok / Fotó: Shutterstok (képünk illusztráció)

A 24ur szlovén hírportál tudósítása szerint az illetékes hatóságok sajtótájékoztatón ismertették az ügy részleteit. Dušan Pečnik, a pénzügyi igazgatóság képviselője elmondta, hogy a vizsgálat alapján az illegális gyárban rendkívül korszerű, jól felszerelt gyártósoron állították elő a cigarettákat. Az épületben dohányfeldolgozó gépeket, egy hatalmas kapacitású cigarettagyártó berendezést és két csomagolósort találtak.

A gép valósággal ontotta magából a cigarettákat, olyan ütemben, hogy a két csomagolósorra is szükség volt a késztermék becsomagolásához

– fogalmazott a szóvivő.

Az üzem saját áramellátással rendelkezett, az elektromos energiát két aggregátorral állították elő. A hatóságok egy üzemanyagraktárt is találtak, amely a gyár működését szolgálta. A létesítményben egy teljes dohányfeldolgozó gépsor működött, amely alkalmas volt a nyersdohány aprítására, nedvesítésére, ízesítésére, színezésére, valamint forgódobos kemencében történő szárítására.

Hatalmas összegeket tehettek zsebre az üzemeltetők

Az előzetes becslések szerint a helyszínen a házkutatás idején legalább 14 millió szál cigaretta és mintegy 44 tonna dohány volt. Emellett megtalálták a cigarettagyártáshoz szükséges valamennyi alapanyagot és segédanyagot, köztük szűrőket, papírt, kartondobozokat, gyűjtőkartonokat, csomagolócelofánt, ragasztóanyagokat és különféle vegyszereket.

A hatóságok becslései szerint a helyszínen talált cigaretták után fizetendő jövedéki adó összege 2,1 millió euró , a dohány esetében pedig 5 millió euró, vagyis összesen több mint 7 millió euró. Ha bebizonyosodik az összefüggés a korábban feltartóztatott teherautóval, amelyen több mint 14 millió szál, az üzemben gyártottal azonos márkájú cigarettát szállítottak, akkor további 2,1 millió euró jövedéki adóval kell számolni.

Így a teljes összeg megközelíti a 10 millió eurót.

Mitja Jager, a Szlovén Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Rendészeti Igazgatóságának vezetője elmondta, hogy október 13-án kaptak értesítést a pénzügyi igazgatóságtól. Eszerint a Muraszombati Rendőrkapitányság illetékességi területén, Lendvától mintegy két kilométerre, az egykori Nafta olajfinomító trimlini telephelyén felfedezték Szlovénia eddigi legnagyobb illegális cigarettagyárát. Az épületben külföldi munkavállalók nagyobb csoportja is tartózkodott.