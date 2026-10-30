Valami nem stimmel az oroszoknál: Putyinék sorra veszítik el a méregdrága szuperfegyverüket, már a negyedik Szu-57-es vadászgép semmisült meg – nem az ukránok lőtték ki

Oroszország újabb Szu-57-es vadászgépének elvesztéséről számoltak be: a közlés szerint a repülőgép október 29-én, egy hajtóműindítás közben keletkezett rendellenesség miatt égett ki az asztraháni Akhtubinszk katonai repülőterén. Ha az értesülés helytálló, ez már a negyedik ilyen veszteség 2026-ban, miközben az orosz haderő ötödik generációs gépeinek flottája eleve viszonylag kis létszámú.

Oroszország a Szu-57-est a légierő egyik legfejlettebb harci repülőgépeként tartja számon, ám az idei veszteségek egyre kellemetlenebb képet rajzolnak a flotta helyzetéről / Fotó: AFP

Az esetről beszámoló ukrán Telegram-csatorna értesülése a baleset az Asztraháni területen található Akhtubinszk repülőtéren történt, ahol a Szu-57-es a hajtómű indításakor kapott lángra. A repülőgép teljesen kiégett. A történtekről szóló beszámoló nem közöl részleteket arról, hogy pontosan mi okozta a meghibásodást, és a személyzet esetleges érintettségéről sem számol be.

Rosszul áll az Szu-57-program szénája

Az idei évben ez már a negyedik Szu-57-es elvesztése lehet. Tavasszal két ilyen vadászgépet ért találat a Cseljabinszk közelében fekvő Sagol katonai repülőtéren. Július 23-án pedig egy másik gépet maga az orosz légvédelem lőtte le a Moszkvában. Az október végi eset így újabb veszteséget jelent az orosz légierő számára.

A flotta méretét tekintve ez nem elhanyagolható szám. A rendelkezésre álló adatok szerint Oroszországnak 2025 végén hozzávetőleg húsz Szu-57-es vadászgépe volt. Az idei négy veszteség arányaiban jelentős, bár a pontos jelenlegi állományról és az időközben átadott új gépek számáról nincs adat.

A Szu-57-es az orosz hadiipar egyik kiemelt fejlesztése. Ötödik generációs, többfeladatú vadászgépként hirdetik, kialakításának egyik fontos szempontja a radarok előli rejtőzködés. A törzs és a szárnyak kialakítása egybeolvad, a repülőgép formája pedig a radarhullámok visszaverődésének csökkentését szolgálja.

A vadászgép óránként legfeljebb 2450 kilométeres sebességre képes, hatótávolsága megközelítőleg 3500 kilométer. Összehasonlításként az amerikai F–22-es maximális sebessége eléri a 2756 kilométert óránként. Az orosz gépet aktív fázisvezérelt lokátorrendszerrel és elektronikai hadviselési berendezésekkel is felszerelték. Infravörös kereső- és követőrendszere pedig elektronikai zavarás mellett is segítheti a célpontok felderítését.

A típus fejlesztése közben is folytatódik: 2026 májusában Oroszország bemutatta a Szu-57-es kétüléses változatának prototípusát, amelyet Szu-57D néven emlegetnek.

A megnövelt pilótafülke kétfős személyzet befogadására alkalmas. Manturov korábbi tájékoztatása szerint az új változat harci feladatok mellett kiképzésre és légi irányításra is használható lehet. Utóbbi szerepkörben pilóta nélküli harci drónok irányítását is elláthatná. A fejlesztés iránt India is érdeklődhet, de az esetleges beszerzésről szóló értesülések egyelőre nem jelentenek megrendelést.