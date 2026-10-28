Deviza
EUR/HUF366,7 -0,04% USD/HUF329,38 -0,1% GBP/HUF437,83 -0,22% CHF/HUF396,83 -0,24% PLN/HUF83,26 -0,14% RON/HUF68,53 -0,05% CZK/HUF15,05 -0,23% EUR/HUF366,7 -0,04% USD/HUF329,38 -0,1% GBP/HUF437,83 -0,22% CHF/HUF396,83 -0,24% PLN/HUF83,26 -0,14% RON/HUF68,53 -0,05% CZK/HUF15,05 -0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 742,71 -0,6% MTELEKOM2 752 +0,8% MOL5 025 +0,9% OTP41 910 -0,91% RICHTER13 120 -2,36% OPUS195,4 -3,12% ANY6 080 -0,33% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 180 +1,44% BUMIX8 662,13 -0,59% CETOP4 899,05 +1,1% CETOP NTR3 164,31 -0,05% BUX145 742,71 -0,6% MTELEKOM2 752 +0,8% MOL5 025 +0,9% OTP41 910 -0,91% RICHTER13 120 -2,36% OPUS195,4 -3,12% ANY6 080 -0,33% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 180 +1,44% BUMIX8 662,13 -0,59% CETOP4 899,05 +1,1% CETOP NTR3 164,31 -0,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kitett a kormány egy térképet, már minden nyilvános: több mint 45 milliárd ment Felcsútra, olimpiai sikersportágunk ennek kevesebb mint a felét kapta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Alapjaiban alakítja át a kormány a magyar sport finanszírozását, de egyelőre több kérdést vet fel a bejelentés, mint amennyit megválaszol. A tao megszüntetésének indokai között olyan előírások is szerepelnek, amelyek már eddig is kötelezőek voltak és az új támogatások elosztásának szabályai sem ismertek egyelőre.
VG
2026.10.28, 12:38
Szóljon hozzá!

Átláthatóbb, szakmai alapokon működő és politikai befolyástól mentes sportfinanszírozást ígér a kormány, csakhogy az első két követelményt a korábbi szabályozás is előírta. A sport-tao jövő évtől való megszüntetésével a támogatásokat közvetlenül a költségvetésből osztják majd, a részletes szabályozást és a politikai függetlenség garanciáit azonban egyelőre homály fedi.

Állami Számvevőszék, sport-tao, sportfinanszírozás
A Windisch László által vezetett  Állami Számvevőszék (ÁSZ) szeptemberben a tao-rendszer felülvizsgálatát javasolta, ám a konstrukció teljes megszüntetését nem követelte. / Fotó: SzegedMa

Megszűnik a tao, jövőre már az állam osztja a sporttámogatást

A Miniszterelnökség közzétette a sport-tao elmúlt tizenegy évének támogatási adatait , ez alapján 2015 és 2026 között összesen 1408 milliárd forint értékben állítottak ki támogatási igazolásokat.

A kormány egyúttal bejelentette, hogy jövőre megszünteti a 2011-ben bevezetett rendszert, és közvetlen költségvetési finanszírozásra tér át.

A változtatást az átláthatóság, a szakmai indokoltság és a politikai befolyás kizárásának szükségességével magyarázzák. Csakhogy a korábbi kormányrendelet eddig is előírta 

  • a sportfejlesztési programok szakmai jóváhagyását, 
  • a támogatások elszámolását és ellenőrzését, 
  • illetve a jogszabály a szabálytalan felhasználás vizsgálatára és szankcionálására is lehetőséget biztosított.

A valódi változás tehát a finanszírozás módjában következik be, azaz a vállalatok adókedvezményhez kapcsolódó támogatásai helyett az állam közvetlenül fogja elosztani a forrásokat.

A közleményből ugyanakkor nem derül ki, ki dönt majd a támogatásokról, milyen feltételekkel jutnak pénzhez a sportszervezetek, és hogyan garantálják a politikai befolyástól mentes elosztást.

A tao-rendszer visszásságaira ugyanakkor korábban az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is felhívta a figyelmet. A szervezet ugyanis szeptemberi elemzésében a sportinfrastruktúra fejlesztésében elért eredmények elismerése mellett, a feltárt szabálytalanságok miatt a rendszer felülvizsgálatát szorgalmazta. Az ÁSZ a konstrukció teljes megszüntetését ugyanakkor nem követelte.

A Miniszterelnökség által közzétett adatbázis 28 688 sportfejlesztési programot tartalmaz, a tárca azonban maga is elismeri, hogy az 1408 milliárd forintos összeg nem a ténylegesen kifizetett vagy felhasznált támogatásokat, hanem a kiállított igazolások értékét mutatja.

Ezek a hiányosságok azonban önmagukban nem bizonyítják, hogy a korábbi rendszer ellenőrizhetetlenül működött.

A kormány a sport-tao megszüntetését a közpénzek átláthatóbb és politikai befolyástól mentes felhasználásával indokolja, de egyelőre sem a 2027-től rendelkezésre álló költségvetési keretet, sem a támogatások elosztásának részletes szabályait nem ismertette.

Ráadásul a közvetlen állami finanszírozás önmagában sem az átláthatóságot, sem a politikai függetlenséget nem garantálja, különösen akkor, ha a támogatási döntések a korábbinál is nagyobb mértékben összpontosulnak a kormányzat kezében.

Korábban a témában lapunknak nyilatkozva Szabados Gábor sportközgazdász kifejtette: a magyar sportban jelenleg számos olyan egyesület működik, amely szinte teljes egészében a tao-támogatásokra építette a finanszírozását. 

Egyes sportszervezetek bevételeinek akár 80–90 százaléka is ebből a forrásból származhatott, másoknál pedig gyakorlatilag kizárólagos finanszírozási formát jelentett. Ezeknek a kluboknak a támogatási rendszer megváltoztatása akár a fennmaradásukat is veszélyeztetheti – mutatott rá. 

Így Szabados Gábor szerint lehetnek olyan sportszervezetek, amelyek a változások következtében megszűnnek, vagy a korábbinál lényegesen kisebb keretek között folytatják a működésüket. 

Kapcsolódó
Szóljon hozzá!
sportegyesület
sportfinanszírozás
tao

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu