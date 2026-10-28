Kitett a kormány egy térképet, már minden nyilvános: több mint 45 milliárd ment Felcsútra, olimpiai sikersportágunk ennek kevesebb mint a felét kapta
Átláthatóbb, szakmai alapokon működő és politikai befolyástól mentes sportfinanszírozást ígér a kormány, csakhogy az első két követelményt a korábbi szabályozás is előírta. A sport-tao jövő évtől való megszüntetésével a támogatásokat közvetlenül a költségvetésből osztják majd, a részletes szabályozást és a politikai függetlenség garanciáit azonban egyelőre homály fedi.
Megszűnik a tao, jövőre már az állam osztja a sporttámogatást
A Miniszterelnökség közzétette a sport-tao elmúlt tizenegy évének támogatási adatait , ez alapján 2015 és 2026 között összesen 1408 milliárd forint értékben állítottak ki támogatási igazolásokat.
A kormány egyúttal bejelentette, hogy jövőre megszünteti a 2011-ben bevezetett rendszert, és közvetlen költségvetési finanszírozásra tér át.
A változtatást az átláthatóság, a szakmai indokoltság és a politikai befolyás kizárásának szükségességével magyarázzák. Csakhogy a korábbi kormányrendelet eddig is előírta
- a sportfejlesztési programok szakmai jóváhagyását,
- a támogatások elszámolását és ellenőrzését,
- illetve a jogszabály a szabálytalan felhasználás vizsgálatára és szankcionálására is lehetőséget biztosított.
A valódi változás tehát a finanszírozás módjában következik be, azaz a vállalatok adókedvezményhez kapcsolódó támogatásai helyett az állam közvetlenül fogja elosztani a forrásokat.
A közleményből ugyanakkor nem derül ki, ki dönt majd a támogatásokról, milyen feltételekkel jutnak pénzhez a sportszervezetek, és hogyan garantálják a politikai befolyástól mentes elosztást.
A tao-rendszer visszásságaira ugyanakkor korábban az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is felhívta a figyelmet. A szervezet ugyanis szeptemberi elemzésében a sportinfrastruktúra fejlesztésében elért eredmények elismerése mellett, a feltárt szabálytalanságok miatt a rendszer felülvizsgálatát szorgalmazta. Az ÁSZ a konstrukció teljes megszüntetését ugyanakkor nem követelte.
A Miniszterelnökség által közzétett adatbázis 28 688 sportfejlesztési programot tartalmaz, a tárca azonban maga is elismeri, hogy az 1408 milliárd forintos összeg nem a ténylegesen kifizetett vagy felhasznált támogatásokat, hanem a kiállított igazolások értékét mutatja.
Ezek a hiányosságok azonban önmagukban nem bizonyítják, hogy a korábbi rendszer ellenőrizhetetlenül működött.
A kormány a sport-tao megszüntetését a közpénzek átláthatóbb és politikai befolyástól mentes felhasználásával indokolja, de egyelőre sem a 2027-től rendelkezésre álló költségvetési keretet, sem a támogatások elosztásának részletes szabályait nem ismertette.
Ráadásul a közvetlen állami finanszírozás önmagában sem az átláthatóságot, sem a politikai függetlenséget nem garantálja, különösen akkor, ha a támogatási döntések a korábbinál is nagyobb mértékben összpontosulnak a kormányzat kezében.
Korábban a témában lapunknak nyilatkozva Szabados Gábor sportközgazdász kifejtette: a magyar sportban jelenleg számos olyan egyesület működik, amely szinte teljes egészében a tao-támogatásokra építette a finanszírozását.
Egyes sportszervezetek bevételeinek akár 80–90 százaléka is ebből a forrásból származhatott, másoknál pedig gyakorlatilag kizárólagos finanszírozási formát jelentett. Ezeknek a kluboknak a támogatási rendszer megváltoztatása akár a fennmaradásukat is veszélyeztetheti – mutatott rá.
Így Szabados Gábor szerint lehetnek olyan sportszervezetek, amelyek a változások következtében megszűnnek, vagy a korábbinál lényegesen kisebb keretek között folytatják a működésüket.