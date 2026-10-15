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Lement a Fidesz Lakitelekre, Tarr Zoltán azonnal bejelentette a vizsgálatot: mindent átnéznek Lezsák Sándor népfőiskoláján

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Bejelentést tett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közölte, hogy a kormány felülvizsgálja a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott Nemzeti Művelődési Intézetet. Mindez éppen a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülésével egy időben történt.
Nagy Krisztián
2026.10.15, 21:32
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Felülvizsgálja a kormány a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott Nemzeti Művelődési Intézet, illetve a minisztérium között létrejött közszolgáltatási szerződést − közölte csütörtökön egy Facebook-bejegyzésben Tarr Zoltán.

Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter / Fotó: AFP

Lement a Fidesz Lakitelekre, Tarr Zoltán azonnal bejelentette a vizsgálatot: mindent átnéznek Lezsák Sándor népfőiskoláján

Az alapítvány Lezsák Sándor korábbi fideszes országgyűlési képviselőhöz köthető, a bejelentés pedig éppen akkor történt, amikor a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülést tart Lakitelken, amelyen Orbán Viktor is részt vesz.

A Tisza Párt társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere szerint azért szükséges a  felülvizsgálat, mert az állam a szerződés szerint kiszervezte közfeladatainak egy részét a Népfőiskolához kötődő intézetnek. Tarr Zoltán azt írta, hogy a kormány célja, hogy a közpénz útja és elköltése átlátható és indokolt legyen.

Az időzítés érdekes, mivel a Fidesz–KDNP frakciója csütörtökön és pénteken a településen tartózkodik és áttekinti és értékeli Magyarország „jogállami és gazdasági lejtmenetét”.

Orbán Viktor is Lakitelekre látogat

A frakcióülésre az elnökségi tagok is meghívást kaptak,  Orbán Viktor pártelnök pedig az ülés kezdetén megtartja a szokásos politikai helyzetértékelését − közölte Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke, majd azt is hozzátette, hogy a korábbi miniszterelnök Brüsszelből érkezik majd Lakitelekre, ahol a Patrióta csúcstalálkozón vesz részt.

Az épülő tiszás újkommunista egypártrendszer, a magyar emberek nehézségeire süket Facebook-kormányzás, a kibontakozó baloldali, a magyar cégeket és családokat sarcoló adó- és gazdaságpolitika, valamint hazánk külföldi érdeket kiszolgáló újragyarmatosítása nehéz időket hoznak, amelyben a nemzeti oldal feladata, hogy világos alternatívát kínáljon, következetesen képviselje a magyar családok és vállalkozások érdekeit, és megvédje Magyarország szuverenitását

− fogalmazott közleményében a Fidesz–KDNP.

 

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Tisza-kormány
Tarr Zoltán
Lakitelek Népfőiskola Alapítvány
Orbán Viktor
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