Szétszedi a gyerekek ideghártyáját a világító játék: ha ilyet rendelt a kicsinek, azonnal vegye el tőle és dugja el

Súlyos látáskárosodási kockázat miatt Temu webáruházon árult LED-es játék munkagép került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került. A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető – derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfői közleményéből.

Veszélyes a Temuról rendelt játékmarkoló / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A fogyasztóvédelem figyelemfelhívásban tájékoztatja a közvéleményt a veszélyes termékről és annak visszahívásáról.

Termék megnevezése: Miniature construction vehicle with LED lights / Elemes, villogó LED-es műanyag játék munkagép (markoló)

Márka: random engineeri

Gyártási tétel (Batch number): 20250702

Értékesítési hely: Kizárólag online, a TEMU felületén (Termékazonosító kód: id601103548329489)

Visszahívás oka: Súlyos látáskárosodási kockázat.

A laboratóriumi mérések alapján a játék alján lévő, beépített kék LED-fényforrás sugárzása és intenzitása az előírt egészségügyi határértéket jelentősen meghaladja. Ha a gyermek játék közben közvetlenül belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retina- (ideghártya) sérülést okozhat.

Az NKFH arra hívta fel a fogyasztók figyelmét, hogy amennyiben a fenti azonosítókkal rendelkező játékot megvásárolták, azonnal vegyék el a gyermekektől, távolítsák el belőle az elemeket és ne használják tovább! A Temu a regisztrált vásárlóit közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről.

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