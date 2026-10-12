Szétszedi a gyerekek ideghártyáját a világító játék: ha ilyet rendelt a kicsinek, azonnal vegye el tőle és dugja el

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A LED-es játék munkagép súlyos látáskárosodást okozhat. A fogyasztóvédelem a termékvisszahívásról döntött. A terméket csak a Tamu platformján forgalmazzák.
VG
2026.10.12, 11:50
Frissítve: 2026.10.12, 11:52
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Súlyos látáskárosodási kockázat miatt Temu webáruházon árult LED-es játék munkagép került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került. A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető – derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfői közleményéből.

NKFH fogyasztóvédelem termékvisszahívás Temu játék Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
Veszélyes a Temuról rendelt játékmarkoló / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A fogyasztóvédelem figyelemfelhívásban tájékoztatja a közvéleményt a veszélyes termékről és annak visszahívásáról.

  • Termék megnevezése: Miniature construction vehicle with LED lights / Elemes, villogó LED-es műanyag játék munkagép (markoló)
  • Márka: random engineeri
  • Gyártási tétel (Batch number): 20250702
  • Értékesítési hely: Kizárólag online, a TEMU felületén (Termékazonosító kód: id601103548329489)
  • Visszahívás oka: Súlyos látáskárosodási kockázat.

A laboratóriumi mérések alapján a játék alján lévő, beépített kék LED-fényforrás sugárzása és intenzitása az előírt egészségügyi határértéket jelentősen meghaladja. Ha a gyermek játék közben közvetlenül belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retina- (ideghártya) sérülést okozhat.

Az NKFH arra hívta fel a fogyasztók figyelmét, hogy amennyiben a fenti azonosítókkal rendelkező játékot megvásárolták, azonnal vegyék el a gyermekektől, távolítsák el belőle az elemeket és ne használják tovább! A Temu a regisztrált vásárlóit közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről.

A 3 eurós „temuvám” miatt máshogy rendelnek a magyarok: újabb adat jött arról, mi történik a vásárlási szokásainkkal – meglepő, melyik platform lett a nyertes

A külföldi online vásárlás mára a magyar e-kereskedelem szerves részévé vált. A külföldi kereskedők 2025-ben a 2092 milliárd forintos magyar online termékforgalom közel 18 százalékát, a rendeléseknek pedig 24 százalékát adták. A PwC Magyarország friss elemzésében azt vizsgálta, hogy a forgalmi adatok alapján hogyan rendezte át a vásárlásokat a július 1-től hatályos 3 eurós vám, a „temuvám”.

A Világgazdaság oldalán már bemutattuk: az előzetes adatok arra utalnak, hogy az európai, így a magyar fogyasztók vásárlási kedve nem tűnt el, de tudatosabban tervezik meg külföldi rendeléseiket. Ez a PwC kutatásának is egyik következtetése.

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