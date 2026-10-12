Rendkívüli közgyűlés: beülteti emberét az egyik legnagyobb hazai bankba a Tisza-kormány – kiderült, honnan lehet ismerős
Rendkívüli közgyűlést tart ma az MBH Bank, melynek egyetlen érdemi személyi kérdése Hamecz István felügyelőbizottsági kinevezése lesz. A közgazdász a magyar állam képviseletében kerülhet be az egyik legnagyobb hazai bank ellenőrző testületébe: az állam a Corvinus BHG Zrt.-n keresztül jelenleg 15,01 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az MBH-ban. A Bloomberg szerint a mai közgyűlésen várhatóan meg is erősítik Hameczet a Tisza-kormány képviselőjeként a felügyelőbizottságban.
Az MBH rendkívüli közgyűlése október 12-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a bank Váci utcai székházában. A napirenden Hamecz megválasztása, díjazásának meghatározása és a közgyűlés költségeinek rendezése szerepel. A folyamatot egy, a szavazati jogok több mint egy százalékával rendelkező részvényes indította el még augusztus 24-én, és ugyanez a részvényes Hamecz Istvánt nevezte meg jelöltként. A bank jelölőbizottsága és igazgatósága is megfelelőnek találta, és támogatta megválasztását. A javaslat alapján Hamecz mandátuma 2031. október 12-ig szólna, feltéve, hogy az MNB is megadja a szükséges engedélyt.
Az államnak továbbra is komoly része van az MBH-ban
Az MBH tehát nem kizárólag magántulajdonú bank. A Budapesti Értéktőzsde legfrissebb tulajdonosi adatai szerint a Corvinus BHG Zrt. 48,4 millió részvénnyel, 15,01 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik.
A Corvinus BHG száz százalékban a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. tulajdona, utóbbi pedig teljes egészében a magyar államé.
Ennek fényében Hamecz érkezésének politikai jelentősége is van. Már szeptemberben arról lehetett hallani, hogy az állami Corvinus őt delegálja a felügyelőbizottságba, a Telex pedig úgy értesült, hogy személyesen Kármán András pénzügyminiszter kérte fel, és a döntéssel Magyar Péter miniszterelnök is közvetlenül foglalkozott.
Mint ismert, az MBH Bank egy Európában is egyedülálló, hármas bankfúzió eredményeként jött létre 2022-2023-ban, amely során a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. egyesült. Az állami tulajdonban álló Corvinus BHG Zrt. amúgy 15,01 százalékos részesedésével az MBH Bank második legnagyobb tulajdonosa.
Nála több részvénnyel – a teljes állomány 24,84 százalékával – csupán a Mészáros Lőrinc érdekeltségét képező Zenith Asset Management Zrt. rendelkezik. Szintén Mészáros Lőrinc birodalmához tartozik a CEE Horizon Capital Zrt. 11,38 százalékos részvénycsomagja is, illetve további 9,52 százaléknyi közvetett tulajdoni hányadot birtokol Mészáros Lőrinc az 5 százalék alatti részesedéssel rendelkező, hozzá köthető jogi személyeken keresztül. Mindez összesen 45,75 százalékot tesz ki.
A bank további nagy tulajdonosai közé tartozik a Shihon Magántőkealap tulajdonát képező CEE Paramount Equity Zrt. (10,68 százalék), illetve az Aurum Magántőkealaphoz tartozó Pinnacle Asset Group Zrt., valamint az SHM Magántőkealap Hungary Apex Investments Zrt.-je, (6,20 százalék). Ugyancsak a nevesített tulajdonos az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Programja, mégpedig 5 százalékkal.
Az 5 százalék alatti részvénypakettek, azaz a közkézhányad összesen 25,74 százalékot tesz ki, ám mint írtuk, ebből 9,52 százalék közvetve Mészáros Lőrincet illet meg.
Jegybank, OTP, Richter – nem ismeretlen név érkezik
Hamecz István a magyar pénzügyi élet régi szereplője. Pályáját a Pénzügyminisztériumban kezdte, majd 1994 és 2007 között a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott, ahol végül a közgazdasági és monetáris politikai terület igazgatója lett. Ezután több mint egy évtizeden át az OTP-csoport különböző vezető pozícióiban dolgozott: vezette az OTP Alapkezelőt, az orosz leánybank igazgatóságának, illetve az ukrán bank felügyelőbizottságának elnöke is volt.
2020-ban a Richterhez igazolt, ahol pénzügyi igazgatóként, majd gazdasági vezérigazgató-helyettesként dolgozott. Részt vett 2023-ban a Világgazdaság konferenciáján is , amin a devizakockázatok kezeléséről és a forint kiszámíthatatlanságáról beszélt.
Ha a közgyűlés ma megszavazza a jelölését és a jegybanki engedély is meglesz, akkor Hamecz 2031-ig ülhet az MBH felügyelőbizottságában. Az állam így a 15 százalékos tulajdonrésze mellé ismét saját képviselőt kap a bank egyik legfontosabb ellenőrző testületében.