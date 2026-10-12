Rendkívüli közgyűlést tart ma az MBH Bank, melynek egyetlen érdemi személyi kérdése Hamecz István felügyelőbizottsági kinevezése lesz. A közgazdász a magyar állam képviseletében kerülhet be az egyik legnagyobb hazai bank ellenőrző testületébe: az állam a Corvinus BHG Zrt.-n keresztül jelenleg 15,01 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az MBH-ban. A Bloomberg szerint a mai közgyűlésen várhatóan meg is erősítik Hameczet a Tisza-kormány képviselőjeként a felügyelőbizottságban.

Rendkívüli közgyűlés: beülteti emberét az egyik legnagyobb hazai bankba a Tisza-kormány – kiderült, honnan lehet ismerős / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az MBH rendkívüli közgyűlése október 12-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a bank Váci utcai székházában. A napirenden Hamecz megválasztása, díjazásának meghatározása és a közgyűlés költségeinek rendezése szerepel. A folyamatot egy, a szavazati jogok több mint egy százalékával rendelkező részvényes indította el még augusztus 24-én, és ugyanez a részvényes Hamecz Istvánt nevezte meg jelöltként. A bank jelölőbizottsága és igazgatósága is megfelelőnek találta, és támogatta megválasztását. A javaslat alapján Hamecz mandátuma 2031. október 12-ig szólna, feltéve, hogy az MNB is megadja a szükséges engedélyt.

Az államnak továbbra is komoly része van az MBH-ban

Az MBH tehát nem kizárólag magántulajdonú bank. A Budapesti Értéktőzsde legfrissebb tulajdonosi adatai szerint a Corvinus BHG Zrt. 48,4 millió részvénnyel, 15,01 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik.

A Corvinus BHG száz százalékban a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. tulajdona, utóbbi pedig teljes egészében a magyar államé.

Ennek fényében Hamecz érkezésének politikai jelentősége is van. Már szeptemberben arról lehetett hallani, hogy az állami Corvinus őt delegálja a felügyelőbizottságba, a Telex pedig úgy értesült, hogy személyesen Kármán András pénzügyminiszter kérte fel, és a döntéssel Magyar Péter miniszterelnök is közvetlenül foglalkozott.

Mint ismert, az MBH Bank egy Európában is egyedülálló, hármas bankfúzió eredményeként jött létre 2022-2023-ban, amely során a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. egyesült. Az állami tulajdonban álló Corvinus BHG Zrt. amúgy 15,01 százalékos részesedésével az MBH Bank második legnagyobb tulajdonosa.