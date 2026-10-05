Ez kínos, kiborult Ruff Bálint embere: kiszivárgott a belsős levele, így dolgoznak valójában a Tisza-kormány csúcsminisztériumában – siralmas a munkamorál Magyar Péter székhelyén
Különös állapotokról beszéltek a Világgazdaságnak minisztériumi dolgozók. A Tisza-kormány csúcsminisztériumában, a Miniszterelnökségen ugyanis a jelek szerint közel sincs minden rendben.
Miközben Magyar Péter és a kormányzat kommunikációja rendre arról szól, hogy
- a kabinet éjt nappallá téve dolgozik,
- hétvégén is kétnapos kormányülést tartanak, távol a családtól,
- a kormányzat tagjait pedig pedig lényegében csak az elfogyasztott kávé mennyisége tartja életben,
addig merőben más állapotokról számol be a nem a nyilvánosságnak szánt tájékoztatás. Az, hogy a munkavégzéssel kapcsolatos problémák a Miniszterelnökségen biztosan felütötték a fejüket, azért is figyelemre méltó, mert a Ruff Bálint vezette tárca a Tisza-kormány egyik központja, az Alkotmány utca 5. szám alatt található épület pedig Magyar Péter székhelye is.
Kiszivárgott egy belsős levél: így dolgoznak valójában a Tisza-kormány csúcsminisztériumában
Lapunk információi szerint még a múlt héten született egy levél, amelyet Ruff Bálint egyik legszorosabb munkatársa, Ducsay Zsuzsanna közigazgatási államtitkár jegyzett. Ezt a Miniszterelnökség dolgozóinak küldte szét és a munkaidő tárgyában fogalmazta meg. Merthogy ennek kapcsán súlyos kifogásokat emelt.
Tudomásunk szerint a levélben az áll, hogy az elmúlt időszakban az Alkotmány utca 5-ben olyan tapasztalatokat gyűjtött, ami miatt együttműködést kell kérnie a kollégáktól. Először is felhívta a figyelmet, hogy a minisztériumban a munkaidő főszabály szerint
- hétfőtől csütörtökig 8 órától 17 óráig tart,
- pénteken pedig 8 órától 14 óráig.
Aláhúzta, hogy a főszabálytól történő eltérésre saját hatáskörben nincs mód. Ennek ellenére számos esetben azt látja az Alkotmány utcában, hogy reggelente sokan 8:30 és 9 óra között érkeznek, tehát akár egy órával is később a munkaidő hivatalos megkezdéséhez képest. És ez nem minden, mert ezzel párhuzamosan az történik, hogy többen már 17 óra előtt távoznak.
Ez szerinte nyilvánvalóan elfogadhatatlan, pláne azért, mert közben másik a munkaidő előtt érkezik és jóval a munkaidő után távoznak. Ezért Ducsay Zsuzsanna "nagyon szépen megkérte" az érintett dolgozókat a Miniszterelnökségen, hogy szíveskedjenek betartani a munkaidő kezdetét és végét, különös tekintettel arra, hogy meglátása szerint rengeteg munkájuk van.
Tömegével rúgták ki a fideszes dolgozókat a Miniszterelnökségről
A fenti esetet látva felmerülhet, hogy talán nem sikerült a legjobban a nyáron levezényelt tisztogatás a tárcánál. Legalábbis a hatékony kormányzati működés szempontjából semmi esetre sem.
Júniusban már arról jelentek meg hírek, hogy a Miniszterelnökségről először 41 kollégát távolítottak el, majd további 15-öt terveztek kirúgni. Előbbiről hangfelvétel is kiszivárgott a sajtónak, amelyen éppen Ducsay Zsuzsanna közli a rossz hírt. Később erről az jelent meg, hogy az elbocsátott dolgozók az Orbán Balázs korábbi politikai igazgatóhoz tartozó kabinet tagjai voltak, akik a stratégiai, elemzési és kommunikációs osztályokon dolgoztak.
Említést érdemel, hogy Lázár János idején, aki szintén vezette a Miniszterelnökséget, jóval szigorúbb munkarendet alkalmaztak. Bő tíz éve, 2014-ben még arról szóltak a hírek, hogy 10 órás munkanapot vezettek be a minisztériumban, ami reggel fél 8-tól este fél 6-ig tartott. Ezt a megoldást több más minisztérium is fontolgatta.
Akkor a dolgozók elfogadták az új munkarendet, és bár voltak, akiknek nem tetszett, arról nem jelentek meg információk, hogy fegyelmezési gondok támadtak volna a Miniszterelnökségen.