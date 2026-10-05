Ez kínos, kiborult Ruff Bálint embere: kiszivárgott a belsős levele, így dolgoznak valójában a Tisza-kormány csúcsminisztériumában – siralmas a munkamorál Magyar Péter székhelyén

Különös állapotokról beszéltek a Világgazdaságnak minisztériumi dolgozók. A Tisza-kormány csúcsminisztériumában, a Miniszterelnökségen ugyanis a jelek szerint közel sincs minden rendben.

Ez kínos, kiszivárgott egy belsős levél: így dolgoznak valójában a Tisza-kormány csúcsminisztériumában / Fotó: Polyák Attila/MW

Miközben Magyar Péter és a kormányzat kommunikációja rendre arról szól, hogy

addig merőben más állapotokról számol be a nem a nyilvánosságnak szánt tájékoztatás. Az, hogy a munkavégzéssel kapcsolatos problémák a Miniszterelnökségen biztosan felütötték a fejüket, azért is figyelemre méltó, mert a Ruff Bálint vezette tárca a Tisza-kormány egyik központja, az Alkotmány utca 5. szám alatt található épület pedig Magyar Péter székhelye is.

Kiszivárgott egy belsős levél: így dolgoznak valójában a Tisza-kormány csúcsminisztériumában

Lapunk információi szerint még a múlt héten született egy levél, amelyet Ruff Bálint egyik legszorosabb munkatársa, Ducsay Zsuzsanna közigazgatási államtitkár jegyzett. Ezt a Miniszterelnökség dolgozóinak küldte szét és a munkaidő tárgyában fogalmazta meg. Merthogy ennek kapcsán súlyos kifogásokat emelt.

Tudomásunk szerint a levélben az áll, hogy az elmúlt időszakban az Alkotmány utca 5-ben olyan tapasztalatokat gyűjtött, ami miatt együttműködést kell kérnie a kollégáktól. Először is felhívta a figyelmet, hogy a minisztériumban a munkaidő főszabály szerint

hétfőtől csütörtökig 8 órától 17 óráig tart, pénteken pedig 8 órától 14 óráig.

Aláhúzta, hogy a főszabálytól történő eltérésre saját hatáskörben nincs mód. Ennek ellenére számos esetben azt látja az Alkotmány utcában, hogy reggelente sokan 8:30 és 9 óra között érkeznek, tehát akár egy órával is később a munkaidő hivatalos megkezdéséhez képest. És ez nem minden, mert ezzel párhuzamosan az történik, hogy többen már 17 óra előtt távoznak.

Ez szerinte nyilvánvalóan elfogadhatatlan, pláne azért, mert közben másik a munkaidő előtt érkezik és jóval a munkaidő után távoznak. Ezért Ducsay Zsuzsanna "nagyon szépen megkérte" az érintett dolgozókat a Miniszterelnökségen, hogy szíveskedjenek betartani a munkaidő kezdetét és végét, különös tekintettel arra, hogy meglátása szerint rengeteg munkájuk van.