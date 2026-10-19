Új, egységes felületen tette áttekinthetővé a Tisza-kormány a központi közigazgatás szervezetrendszerét és a többségi állami tulajdonban lévő cégek hálózatát. A Miniszterelnökség közlése szerint a kormányzati szervezeti fa egyetlen rendszerben mutatja meg a központi államháztartás szereplőit, a költségvetési szervek irányítási és fenntartói kapcsolatait, valamint az állami tulajdonosi viszonyokat.

Új felületen mutatja e a Tisza-kormány, hogyan épül fel az állam és mely cégek vannak többségi állami tulajdonban / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A felület nemcsak a kormány közvetlen irányítása alatt álló szerveket tartalmazza, hanem valamennyi központi állami szervet is. Így például követhetővé válik, mely intézmény felel a közmédiáért, hogyan épül fel a bírósági igazgatás, illetve milyen cégek tartoztak a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz.

A Miniszterelnökség szerint az új rendszer egyik fő célja, hogy egyszerűbb legyen eligazodni az állami intézmények és vállalatok bonyolult kapcsolatrendszerében.

A szervezeti ábra az irányítói és a tulajdonosi viszonyokat is jelöli, az oldal tetején található keresővel pedig külön rá lehet keresni egy-egy konkrét cégre vagy intézményre.

A Miniszterelnökség szerint a felület kizárólag nyilvános adatokból épül fel, újdonsága abban van, hogy ezeket most először foglalták egységes rendszerbe. A költségvetési szervekre vonatkozó információk elsődleges forrása a Magyar Államkincstár nyilvántartása, a cégadatok pedig a Magyar Cégadat Szolgáltató Kft.-től származnak.

A szervezeti fa nemcsak a jelenlegi állapotot mutatja. Időrendi bontásban azt is végig lehet követni, milyen változások történtek a májusi kormányváltás óta, illetve hogyan alakult át a rendszer 2018 után. A kormány szerint a felület feladata, hogy átláthatóbbá tegye a közfeladatokat ellátó központi szervezetrendszer működését és a közvagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi kapcsolatokat. A fejlesztés a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium együttműködésében készült.