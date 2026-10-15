Nincs vége a tiszás fejcseréknek: nem verték nagy dobra, öt hónap után újabb politikus távozik a posztjáról

Újabb vezetőcsere a Tisza Párt körül. Az Országgyűlés október 13-án megjelent határozata szerint Varga Balázs helyett Járosi Péter lett a Digitalizációs és Technológiai Bizottság elnöke. Varga Balázs ugyanakkor nem távozott a testületből: az elnöki poszt helyett az alelnöki tisztséget tölti be a továbbiakban.

Újabb vezetőcsere a Tisza Párt körül / Fotó: Ladóczki Balázs

A Magyar Közlönyből ugyan nem derül ki, hogy mi a változás oka, azonban sajtóértesülések szerint Varga Balázs önként mondott le az elnöki tisztségről. A politikus indoklása szerint száz településért szeretne dolgozni. Varga Balázs távozása azért figyelemre méltó, mert a politikus mindössze május óta vezette a bizottságot, ami azt jelenti, hogy

kevesebb mint fél év után cserélt gazdát az Országgyűlés egyik szakbizottságának vezetése.

Az elmúlt napokban több vezetőcsere és lemondás is történt a Tisza-kormányhoz köthető intézményekben. Október 13-án személyes okokra hivatkozva benyújtotta lemondását Tótth András energetikáért felelős államtitkár, akinek megbízatása másnap szűnt meg. A HVG értesülései szerint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter lemondása is felmerült, ezt azonban a tárcavezető határozottan cáfolta. Távozott posztjáról Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke is, akinek helyére Losonczy Gézát nevezték ki hét évre. Szintén lemondott Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 2018 óta hivatalban lévő vezetője, akinek utódját pályázaton választják ki. A magyar villamosenergia-rendszer irányításáért felelős Mavir vezérigazgatója, Szarvas Ferenc pedig két év után búcsúzott posztjától.

Mindeközben a parlamentben is történt változás: Sárosi József a Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság elnöki posztjáról mondott le, miután Hadházy Ákos arról írt, hogy a politikus gyanús földügyletekbe keveredett.