Erre senki nem számított: fű alatt leváltotta a Tisza a kulcsfontosságú politikusát, magyarázkodik a kormánypárt – súlyos mutyi állhat a háttérben

A Tisza-frakció kedden különösebb hírverés nélkül lecserélte képviselőjét az Országgyűlés egyik vizsgálóbizottságának éléről. Sárosi József a parlamenti többség döntésével távozott a Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság elnöki posztjától, sőt tejesen kiszállt a hattagú testületből, amelynek új vezetője az ugyancsak tiszás Lovkó Csaba lett – adta hírül a 24.hu.

Leváltotta az egyik fontos vizsgálóbizottság elnökét a Tisza képviselőcsoportja / Fotó: AFP

Sárosi József távozását a fideszes Panyi Miklós úgy magyarázta, hogy azért váltották le, mert Hadházy Ákos a múlt héten összefüggésbe hozta egy korábbi földbiznisszel. A korábbi független képviselő egy Paks környéki földügyletről hozott nyilvánosságra adatokat, és Sárosi Józsefet mint közreműködőt nevesítette egy 5,5 hektáros telek túlárazott értékesítésében.

Hadházy Ákos egy október elejei Facbook-bejegyzésében arról, hogy a Paksi Ipari Park Kft. (PIP) állami forrásból gigantikus túlárazással vásárolt fel földeket, és a tranzakciók során Sárosi József volt a közvetítő az eladók és a PIP között. A tiszás képviselő – aki 2019-ben és 2020-ban a paksi városüzemeltetési cég vezérigazgatója volt – felkereste a földtulajdonosokat, és magánszerződésekben rögzített sikerdíj ellenében segített a területek művelésből való kivonásában és átminősítésében.

A bejegyzés szerint Sárosi József neve egyetlen földszerződésben sem szerepel, de egy jegyzőkönyvben feltűnik, mégpedig az említett 5,5 hektáros mező esetében. Ebben az ügyben Sárosi volt az eladó kapcsolattartója, és végül 557 millió forintra sikerült is felsrófolni a PIP-nél a vételárat. Az ügyben folyamatban van a rendőrség nyomozás.

A Tisza-frakció közleménye szerint ugyanakkor a képviselő távozása és Hadházy Ákos bejegyzése között nincs összefüggés.

„Sárosi Józsefnek az egyéni választókerületében számos feladata és elfoglaltsága van, ezért a frakció úgy döntött, hogy a vizsgálóbizottsági munkában Veres Ádám veszi át a helyét. Veres Ádám listás országgyűlési képviselőként több időt tud fordítani a bizottság munkájára és az azzal járó feladatokra. Ennek megfelelően a személyi változás hátterében munkaszervezési szempontok állnak” – közölte a 24.hu-nak a Tisza-frakció sajtóosztálya.