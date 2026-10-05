Újabb botrány az NVVH körül: ennyi volt, felálltak az asztaltól, nem vesz részt a vezetők kiválasztásában a Mi Hazánk Mozgalom –„Színjátékban nem kívánunk asszisztálni!"

Toroczkai László szerint a Mi Hazánk Mozgalom kiszáll az NVVH újabb elnökhelyetteseinek kiválasztásából, mert szerintük a folyamat már az elejétől politikai döntésekről szólt. A Mi Hazánk elnöke szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal így nem független, szakmai alapon működő korrupcióellenes testület, hanem politikai irányítás alatt áll.

Élesen bírálta az NVVH vezetését és a hivatal elnökhelyetteseinek kiválasztását Toroczkai László / Fotó: AFP

Kiszáll a Mi Hazánk Mozgalom az NVVH újabb elnökhelyetteseinek kiválasztási folyamatából

– jelentette be Toroczkai László, a párt elnöke az X-en. A politikus szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének kiválasztása során már világossá vált, hogy a pályázók szakmai felkészültsége nem számít, és a döntések mögött politikai szempontok állnak.

„Miután Unger Anna Rózát – Magyar Péter újabb ígéretét megszegve – mégis füstös szobákban, botrányos körülmények között választotta ki a miniszterelnök és Ruff „Richelieu bíboros” Bálint, a Mi Hazánk nem látja értelmét annak, hogy a továbbiakban részt vegyen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) újabb elnökhelyetteseinek kiválasztási folyamatában” – írta Toroczkai.

Toroczkai László: ez az egész csak színjáték

A pártelnök szerint már az NVVH elnökének kiválasztásakor sem érvényesültek átlátható szakmai szempontok. „Az elnök megválasztásakor már kiderült, hogy nem számított a közel száz pályázó szakmai felkészültsége, nem volt semmiféle pontrendszer, és a kormánypárti többséget nem érdekelték a javaslataink” – fogalmazott.

Toroczkai László azt állítja, előre eldöntötték, hogy Unger Anna Rózát akarják az NVVH élére. A Mi Hazánk elnöke arra is kitért, hogy szerinte Unger korábban Ruff Bálint kollégája volt a Partizánnál, miközben azt állítja, hogy az NVVH elnöke április végéig még fizetést is kapott a szerkesztőségtől.

A politikus ebből azt a következtetést vonta le, hogy az új hivatal nem tekinthető független korrupcióellenes intézménynek.

Ez innentől nem független és nem szakmai alapon működő korrupcióellenes testület, hanem politikai irányítás alatt áll

– írta.