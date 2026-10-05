Újabb botrány az NVVH körül: ennyi volt, felálltak az asztaltól, nem vesz részt a vezetők kiválasztásában a Mi Hazánk Mozgalom –„Színjátékban nem kívánunk asszisztálni!"
Toroczkai László szerint a Mi Hazánk Mozgalom kiszáll az NVVH újabb elnökhelyetteseinek kiválasztásából, mert szerintük a folyamat már az elejétől politikai döntésekről szólt. A Mi Hazánk elnöke szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal így nem független, szakmai alapon működő korrupcióellenes testület, hanem politikai irányítás alatt áll.
Kiszáll a Mi Hazánk Mozgalom az NVVH újabb elnökhelyetteseinek kiválasztási folyamatából
– jelentette be Toroczkai László, a párt elnöke az X-en. A politikus szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének kiválasztása során már világossá vált, hogy a pályázók szakmai felkészültsége nem számít, és a döntések mögött politikai szempontok állnak.
„Miután Unger Anna Rózát – Magyar Péter újabb ígéretét megszegve – mégis füstös szobákban, botrányos körülmények között választotta ki a miniszterelnök és Ruff „Richelieu bíboros” Bálint, a Mi Hazánk nem látja értelmét annak, hogy a továbbiakban részt vegyen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) újabb elnökhelyetteseinek kiválasztási folyamatában” – írta Toroczkai.
Toroczkai László: ez az egész csak színjáték
A pártelnök szerint már az NVVH elnökének kiválasztásakor sem érvényesültek átlátható szakmai szempontok. „Az elnök megválasztásakor már kiderült, hogy nem számított a közel száz pályázó szakmai felkészültsége, nem volt semmiféle pontrendszer, és a kormánypárti többséget nem érdekelték a javaslataink” – fogalmazott.
Toroczkai László azt állítja, előre eldöntötték, hogy Unger Anna Rózát akarják az NVVH élére. A Mi Hazánk elnöke arra is kitért, hogy szerinte Unger korábban Ruff Bálint kollégája volt a Partizánnál, miközben azt állítja, hogy az NVVH elnöke április végéig még fizetést is kapott a szerkesztőségtől.
A politikus ebből azt a következtetést vonta le, hogy az új hivatal nem tekinthető független korrupcióellenes intézménynek.
Ez innentől nem független és nem szakmai alapon működő korrupcióellenes testület, hanem politikai irányítás alatt áll
– írta.
Toroczkai szerint ezért a Mi Hazánk nem kíván tovább részt venni az elnökhelyettesek kiválasztásában sem. „A nevetséges bizottsági kiválasztási folyamat színjáték, amelyhez így nem kívánunk asszisztálni” – zárta bejegyzését.
Az NVVH közben már megkezdte tényleges működését: október 1-jén 30-40 nyomozó állt munkába, és a hivatal fokozatosan építi fel a teljes állományát. Unger Anna korábban arról beszélt, hogy az intézmény négy ügyet már saját hatáskörbe vont, köztük
- a Volánbusz-ügyet;
- egy önkormányzati parkfenntartási és közétkeztetési korrupciógyanús ügyet;
- a Szuverenitásvédelmi Hivatal propaganda- és rendezvényköltéseit;
- valamint az Orbán Áronhoz köthető vízumügyeket.
Unger Anna szeptember végén arról is beszélt, hogy méltatlan az NVVH-t az ÁVH-hoz hasonlítani. Szerinte az új hivatal alkotmányos megalapozottsággal és jogállami garanciákkal jött létre, miközben a Fidesz korábban „Tisza ÁVH”-nak nevezte az intézményt, és az Alkotmánybírósághoz is fordult a hivatal létrehozásáról szóló törvény miatt.
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Már a büntetőeljárási jogkörök gyakorlásának első napjaiban komoly politikai támadás érte az NVVH-t. Unger Anna szerint méltatlan az ÁVH-hoz hasonlítani a hivatalt, amelynek első 30-40 nyomozója október elsején áll munkába.