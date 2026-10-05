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Újabb botrány az NVVH körül: ennyi volt, felálltak az asztaltól, nem vesz részt a vezetők kiválasztásában a Mi Hazánk Mozgalom –„Színjátékban nem kívánunk asszisztálni!"

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Kiszáll a Mi Hazánk az NVVH újabb vezetőinek kiválasztási folyamatából. Toroczkai László szerint a döntés csak „színjáték”, és a hivatal már nem tekinthető független, szakmai alapon működő korrupcióellenes testületnek.
VG
2026.10.05, 19:02
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Toroczkai László szerint a Mi Hazánk Mozgalom kiszáll az NVVH újabb elnökhelyetteseinek kiválasztásából, mert szerintük a folyamat már az elejétől politikai döntésekről szólt. A Mi Hazánk elnöke szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal így nem független, szakmai alapon működő korrupcióellenes testület, hanem politikai irányítás alatt áll.

Toroczkai László
Élesen bírálta az NVVH vezetését és a hivatal elnökhelyetteseinek kiválasztását Toroczkai László / Fotó: AFP

Kiszáll a Mi Hazánk Mozgalom az NVVH újabb elnökhelyetteseinek kiválasztási folyamatából 

– jelentette be Toroczkai László, a párt elnöke az X-en. A politikus szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének kiválasztása során már világossá vált, hogy a pályázók szakmai felkészültsége nem számít, és a döntések mögött politikai szempontok állnak.

„Miután Unger Anna Rózát – Magyar Péter újabb ígéretét megszegve – mégis füstös szobákban, botrányos körülmények között választotta ki a miniszterelnök és Ruff „Richelieu bíboros” Bálint, a Mi Hazánk nem látja értelmét annak, hogy a továbbiakban részt vegyen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) újabb elnökhelyetteseinek kiválasztási folyamatában” – írta Toroczkai.

Toroczkai László: ez az egész csak színjáték

A pártelnök szerint már az NVVH elnökének kiválasztásakor sem érvényesültek átlátható szakmai szempontok. „Az elnök megválasztásakor már kiderült, hogy nem számított a közel száz pályázó szakmai felkészültsége, nem volt semmiféle pontrendszer, és a kormánypárti többséget nem érdekelték a javaslataink” – fogalmazott.

Toroczkai László azt állítja, előre eldöntötték, hogy Unger Anna Rózát akarják az NVVH élére. A Mi Hazánk elnöke arra is kitért, hogy szerinte Unger korábban Ruff Bálint kollégája volt a Partizánnál, miközben azt állítja, hogy az NVVH elnöke április végéig még fizetést is kapott a szerkesztőségtől.

A politikus ebből azt a következtetést vonta le, hogy az új hivatal nem tekinthető független korrupcióellenes intézménynek.

Ez innentől nem független és nem szakmai alapon működő korrupcióellenes testület, hanem politikai irányítás alatt áll

– írta.

Toroczkai szerint ezért a Mi Hazánk nem kíván tovább részt venni az elnökhelyettesek kiválasztásában sem. „A nevetséges bizottsági kiválasztási folyamat színjáték, amelyhez így nem kívánunk asszisztálni” – zárta bejegyzését.

Az NVVH közben már megkezdte tényleges működését: október 1-jén 30-40 nyomozó állt munkába, és a hivatal fokozatosan építi fel a teljes állományát. Unger Anna korábban arról beszélt, hogy az intézmény négy ügyet már saját hatáskörbe vont, köztük

  • a Volánbusz-ügyet;
  • egy önkormányzati parkfenntartási és közétkeztetési korrupciógyanús ügyet;
  • a Szuverenitásvédelmi Hivatal propaganda- és rendezvényköltéseit;
  • valamint az Orbán Áronhoz köthető vízumügyeket.

Unger Anna szeptember végén arról is beszélt, hogy méltatlan az NVVH-t az ÁVH-hoz hasonlítani. Szerinte az új hivatal alkotmányos megalapozottsággal és jogállami garanciákkal jött létre, miközben a Fidesz korábban „Tisza ÁVH”-nak nevezte az intézményt, és az Alkotmánybírósághoz is fordult a hivatal létrehozásáról szóló törvény miatt.

Élő egyenes adásban borult ki Unger Anna: az NVVH elnökének nem tetszik, hogy a hivatalát ÁVH-nak nevezi a Fidesz – „A társadalmi bizalmat kérdőjelezi meg"

Már a büntetőeljárási jogkörök gyakorlásának első napjaiban komoly politikai támadás érte az NVVH-t. Unger Anna szerint méltatlan az ÁVH-hoz hasonlítani a hivatalt, amelynek első 30-40 nyomozója október elsején áll munkába.

 

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