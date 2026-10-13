Rendkívüli: teljesen váratlanul lemondott Kapitány István egyik legfontosabb embere, Baka András máris intézkedett - magyarázatot adott ki a minisztérium

Személyes okokból távozik a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára, Tótth András. Lemondását benyújtotta, megbízatásának megszűnéséről pedig a köztársasági elnök határozott a miniszterelnök javaslatára.

Újabb személyi változás történt Kapitány István minisztériumában: Tótth András is benyújtotta a lemondását / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Személyes okokból lemondott Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. Baka András köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára 2026. október 13-ai hatállyal állapította meg a megbízatás megszűnését.

A távozás hátteréről egyelőre nem közöltek további részleteket.

Tótth a kormányváltás után került az energetikai irányítás élére. Kinevezése előtt az E.ON Földgáz Trade igazgatósági tagjaként, majd az MVM stratégiai vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. Pályafutását a Boston Consulting Group magyarországi leányvállalatának energetikai szakértőjeként kezdte.

A politikus távozása újabb személyi változást jelent az energetikai irányításban. A lemondásról szóló tájékoztatás nem nevezte meg az utódját, és azt sem részletezte, hogy a döntés érinti-e a minisztérium energetikai feladatainak szervezését.

Mi lesz Tótth András terveivel?

Az államtitkár korábban arról beszélt, hogy még az év végéig elkészülhet az új magyar energiastratégia keretrendszere. Az Egyensúly Intézet Budapest Energy and Security Talks konferenciáján az energetikai államtitkár azt mondta, a kormány az atomenergiára és a megújuló energiaforrásokra építené az ország hosszú távú energiaellátását, miközben csökkentené az importfüggőséget. Ehhez az energiatárolás fejlesztésére, a villamosenergia-hálózat korszerűsítésére és az energiahatékonyság javítására is szükség van.

Tótth szerint a kormány első feladata a hazai energiarendszer tényleges állapotának felmérése volt, ezt követheti a konkrét fejlesztési irányok meghatározása. A tervek között a szélenergia nagyobb szerepvállalása is szerepelt, amelyet uniós forrásból finanszírozott hálózatfejlesztések és energiatároló-beruházások segíthetnek.

Az államtitkár hangsúlyozta azt is, hogy hosszabb távon olyan piaci környezetet kell kialakítani, amelyben az energetikai beruházások állami támogatás nélkül is gazdaságosan működhetnek. A lemondásával egyelőre nem derült ki, hogy az általa képviselt elképzelések megvalósítását ki viszi tovább a minisztériumban.