Végérvényesen elfogyott Donald Trump türelme: Amerika már Irán támadására készül "minden bomba anyjával"

Az amerikai hadsereg új terveket készített Irán energetikai infrastruktúrájának és nukleáris létesítményeinek megtámadására, amelyek között szerepel a „minden bomba anyjaként” ismert GBU-43/B bomba esetleges bevetése is. Ezeket a támadásokat akkor hajthatják végre, ha Donald Trump elnök elrendeli a harci műveletek folytatását a kongresszusi választások előtt vagy után – közölték az ügyet ismerő amerikai tisztviselők, írja a CNN.

Donald Trump előtt több forgatókönyv is van/Fotó: AFP

Trumpra egyre nagyobb nyomás nehezedik

A GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), vagyis az amerikai arzenál legnagyobb nem nukleáris bombájának első alkalommal történő bevetése az Iránnal vívott konfliktusban jelentős eszkalációt jelentene. Több, a fegyver esetleges bevetéséről szóló belső katonai tervezési megbeszéléseket ismerő forrás szerint ugyanakkor kétséges, hogy a bomba mennyire lenne hatékony Trump bármelyik deklarált stratégiai céljának elérésében vagy a háború menetét megfordító hatás kiváltásában.

Trumpra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy vessen véget a rendkívül népszerűtlen háborúnak, miközben a republikánusok attól tartanak, hogy a választók politikailag megbüntethetik őket a közelgő félidős választásokon. Több mint hat hónappal az amerikai bombázások kezdete után pedig kevés jele van annak, hogy a két ország közel állna a tárgyalásos rendezéshez. Az amerikai hadsereg továbbra is újabb lehetőségeket kínál Trumpnak a még fennmaradó iráni célpontok elleni csapásokra, egyes tisztviselők azonban zárt ajtók mögött továbbra is megkérdőjelezik, hogy a Fehér Háznak van-e olyan stratégiája, amely ezeket a terveket egy olyan átfogó megközelítésbe illeszti, amely ténylegesen véget vethet a háborúnak – erre ugyanis egyedül az elnöknek van hatásköre.

Trump és tanácsadói hónapok óta olyan lehetőségekről tárgyalnak, amelyek legalább kommunikációs szempontból „végleges” lezárását jelenthetnék a háborúnak, miközben tisztában vannak azzal, mennyire népszerűtlenné vált a konfliktus az amerikaiak körében.

Miközben a kormányzat egyes szereplői lényegében megnyert háborúként jellemezték a konfliktust, Trump az utóbbi időben óvatosabban fogalmazott: nem jelentett győzelmet, és azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak még vannak elintézetlen ügyei az országban.

A háttérben Trump azokat a külföldi szövetségeseket is megkérdőjelezte, akik arra ösztönözték, hogy egyszerűen vonja ki az amerikai csapatokat, és lépjen tovább. Trump szerint ez vereségnek tűnne.