Végérvényesen elfogyott Donald Trump türelme: Amerika már Irán támadására készül "minden bomba anyjával"
Az amerikai hadsereg új terveket készített Irán energetikai infrastruktúrájának és nukleáris létesítményeinek megtámadására, amelyek között szerepel a „minden bomba anyjaként” ismert GBU-43/B bomba esetleges bevetése is. Ezeket a támadásokat akkor hajthatják végre, ha Donald Trump elnök elrendeli a harci műveletek folytatását a kongresszusi választások előtt vagy után – közölték az ügyet ismerő amerikai tisztviselők, írja a CNN.
Trumpra egyre nagyobb nyomás nehezedik
A GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), vagyis az amerikai arzenál legnagyobb nem nukleáris bombájának első alkalommal történő bevetése az Iránnal vívott konfliktusban jelentős eszkalációt jelentene. Több, a fegyver esetleges bevetéséről szóló belső katonai tervezési megbeszéléseket ismerő forrás szerint ugyanakkor kétséges, hogy a bomba mennyire lenne hatékony Trump bármelyik deklarált stratégiai céljának elérésében vagy a háború menetét megfordító hatás kiváltásában.
Trumpra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy vessen véget a rendkívül népszerűtlen háborúnak, miközben a republikánusok attól tartanak, hogy a választók politikailag megbüntethetik őket a közelgő félidős választásokon. Több mint hat hónappal az amerikai bombázások kezdete után pedig kevés jele van annak, hogy a két ország közel állna a tárgyalásos rendezéshez. Az amerikai hadsereg továbbra is újabb lehetőségeket kínál Trumpnak a még fennmaradó iráni célpontok elleni csapásokra, egyes tisztviselők azonban zárt ajtók mögött továbbra is megkérdőjelezik, hogy a Fehér Háznak van-e olyan stratégiája, amely ezeket a terveket egy olyan átfogó megközelítésbe illeszti, amely ténylegesen véget vethet a háborúnak – erre ugyanis egyedül az elnöknek van hatásköre.
Trump és tanácsadói hónapok óta olyan lehetőségekről tárgyalnak, amelyek legalább kommunikációs szempontból „végleges” lezárását jelenthetnék a háborúnak, miközben tisztában vannak azzal, mennyire népszerűtlenné vált a konfliktus az amerikaiak körében.
Miközben a kormányzat egyes szereplői lényegében megnyert háborúként jellemezték a konfliktust, Trump az utóbbi időben óvatosabban fogalmazott: nem jelentett győzelmet, és azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak még vannak elintézetlen ügyei az országban.
A háttérben Trump azokat a külföldi szövetségeseket is megkérdőjelezte, akik arra ösztönözték, hogy egyszerűen vonja ki az amerikai csapatokat, és lépjen tovább. Trump szerint ez vereségnek tűnne.
Trump egyelőre nem tesz újabb katonai lépéseket
Az elmúlt hetekben a Fehér Ház tanácsadói több megbeszélést is tartottak az Iránnal kapcsolatos különböző lehetőségekről. Az amerikai elnök szerint november 3-ig nem lesz új amerikai támadás Irán ellen, miközben Washington tovább egyeztet Teheránnal. Trump ugyanakkor nem enyhít a gazdasági nyomáson, az iráni kikötők blokádja továbbra is érvényben marad. Több tanácsadó azonban zárt körben azt mondta, nem tudják, hogy ez végleges kijelentésnek tekinthető-e, vagy változhat még a választás napja előtt.
Trump utasította a hadsereget, hogy dolgozzon ki további csapáscsomagokat iráni célpontok ellen, amelyekben „rengeteg energetikai infrastruktúra” és a MOAB esetleges alkalmazása is szerepel – mondta az egyik forrás. Az informátor szerint a megfogalmazás az volt, hogy a támadásra „a CENTCOM felelősségi körzetéből történő amerikai kivonulás előtt” kerülne sor. Ez arra utalhat, hogy az adminisztráció végrehajtaná a további csapásokat, megpróbálná győzelemként kommunikálni az eredményt, majd gyorsan kivonná az összes amerikai erőt.
Egy másik forrás szerint az iráni nukleáris létesítmények, köztük a Pickaxe Mountain elleni csapások katonai terveiben is kifejezetten szerepel a MOAB alkalmazása. Trump az elmúlt hónapokban többször fenyegetett a Pickaxe megtámadásával. Az Egyesült Államok és Izrael szerint Teherán itt tárolja nukleáris programjának egyes elemeit. Trump még azután is folytatta a fenyegetést, hogy az év elején felfüggesztette a teljes körű harci műveleteket. Továbbra is hangsúlyozza, hogy célja annak biztosítása, hogy Irán soha ne jusson nukleáris fegyverhez.
Kétséges, hogy hatékony lenne a MOAB
Egy másik amerikai tisztviselő megjegyezte, hogy amikor a hadsereg megtervezi a lehetséges műveleteket, a döntéshozók számára egy sor lehetőséget dolgoz ki a legnagyobb horderejűtől a legkisebbig. A nagyobb jelentőségű célpontok, köztük a mélyen a föld alatt találhatók, nagyobb bombákat igényelnek – tette hozzá a tisztviselő. A MOAB pedig a legnagyobb ilyen fegyver.
Ugyanakkor kérdéses, hogy a MOAB hatékony fegyver lenne-e Irán nukleáris létesítményei és más, mélyen a föld alatt található célpontok ellen. A GPS-vezérelt bomba képes egy kilenc városnegyednek megfelelő terület elpusztítására, de a források szerint valószínűleg nem képes elég mélyre hatolni ahhoz, hogy megsemmisítse a Pickaxe feltételezett nukleáris létesítményeit, amelyeket a feltételezések szerint gránitrétegek védenek, illetve az Iránban fennmaradt más nukleáris létesítményeket.
„A MOAB egy hatalmas, inkább információs műveletekre alkalmas fegyver, amely kiváló nagy területek megtisztítására, de sok minden másra kevésbé alkalmas” – mondta a CNN-nek egy, az Iránnal kapcsolatos katonai tervezési megbeszéléseket ismerő forrás.
Ha bevetnék, a MOAB pusztító hatással lenne arra a területre, amelyet elér, de a források szerint valószínűleg elsősorban a felszínen. A bomba hatalmas robbanási sugara pedig szinte bizonyosan felvetné a civil áldozatok veszélyét, különösen akkor, ha lakott területek közelében található iráni infrastruktúrát és katonai célpontokhoz közeli létesítményeket támadnának vele.
Trump ennek ellenére dönthet úgy, hogy pszichológiai fegyverként alkalmazza a MOAB-ot egy olyan időszakban, amikor az iráni rezsim láthatóan beásta magát, és nem hajlandó engedni diplomáciai követeléseinek.
- Amerikai tisztviselők szerint a fegyver bevetése valószínűleg nem kényszerítené kapitulációra Iránt,
- és nem eredményezne stratégiai katonai győzelmet sem,
ugyanakkor további lehetőséget adhatna Trumpnak a konfliktus jelenlegi állásának megváltoztatására anélkül, hogy teljes körű harci műveleteket indítana újra.
A kormányzaton belül és azon kívül is sokan úgy vélik, hogy Irán döntő legyőzésének egyetlen módja egy jelentős szárazföldi hadművelet lenne, amely amerikai katonák bevetésével járna, és potenciálisan több ezer amerikai életébe kerülhetne. A Pentagon minden lehetséges forgatókönyvet mérlegel, így ilyen tervek is léteznek, de jelenleg senki a kormányzaton belül nem szorgalmaz ilyen drasztikus lépést. Trump jelezte, hogy kevéssé érdekli amerikai szárazföldi csapatok Iránba küldése, ugyanakkor a konfliktus mielőbbi lezárására irányuló törekvése politikai dilemmát jelent számára. Az elnök tisztában van azzal, mennyire népszerűtlenné vált a háború, miközben nem sikerült diplomáciai megállapodást elérnie, amely véget vethetne a konfliktusnak.
A Trump-kormányzat vezető tisztviselői és katonai tervezői hetek óta azon dolgoznak, hogy olyan kiutat találjanak a konfliktusból, amely legalább egy „szimbolikus” győzelmet biztosít Trump számára. Ezt megpróbálhatná eladni az amerikai közvéleménynek anélkül, hogy akadályozná egy esetleges diplomáciai áttörés lehetőségét, kezdve a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról szóló megállapodással.
A Pentagon Iránnal kapcsolatos legutóbbi tervezési megbeszéléseit ismerő forrás szerint a katonai vezetők olyan lehetőségeket dolgoztak ki, amelyek egyfajta „tűzijáték-showt” jelentenének. A cél az lenne, hogy Trump számára kiutat biztosítsanak a konfliktusból akkor is, ha a csapások nem érik el azokat a deklarált célokat, amelyek miatt eredetileg megindította a háborút. Trump legutóbbi ígérete ellenére, miszerint a félidős választások előtt nem indít újabb csapásokat, úgy tűnik, az amerikai hadsereg már készül egy esetleges iráni válaszcsapásra arra az esetre, ha az elnök kiadja a parancsot.
A CENTCOM-hoz vezényelt amerikai csapatok következő váltására szintén várhatóan a következő hetekben kerül sor – mondta egy amerikai tisztviselő. Hozzátette: elképzelhető, hogy a térségből kivonuló személyi állomány egy részét nem váltják fel új katonákkal.
A tervekről kérdezve a Fehér Ház egyik tisztviselője azt mondta, hogy nem kommentálnak olyan érzékeny katonai terveket, amelyek vagy léteznek vagy nem. Hozzátette: „Trump elnök minden lehetőséget nyitva tart annak biztosítására, hogy Irán soha ne rendelkezhessen nukleáris fegyverrel.”
A MOAB-ot „pszichológiai műveletekre” fejlesztették ki
A MOAB-ot az iraki háború idején fejlesztették ki. A bomba légrobbanásos típusú robbanófejjel rendelkezik, amely még a földet érés előtt felrobban, így minden irányban hatalmas erejű robbanást hoz létre. A 2003-as végső tesztelés idején katonai tisztviselők azt mondták, hogy a MOAB-ot elsősorban „pszichológiai műveletekre” szánt fegyverként tervezték. A katonai vezetők akkor azt remélték, hogy a hatalmas robbanás megrendíti az iraki csapatokat, és megadásra vagy a harc elkerülésére kényszeríti őket.
Eredeti elképzelések szerint a MOAB-ot nagyobb katonai alakulatok és felszerelések, illetve megerősített, felszín feletti bunkerek ellen alkalmazták volna. Később a célpontok körét kibővítették a puhább felszínek, például barlangok vagy alagutak alá rejtett célpontokkal is.
Trump volt az első amerikai elnök, aki bevetette a MOAB-ot. Első elnöki ciklusa alatt 2017-ben engedélyezte, hogy az amerikai hadsereg az Egyesült Államok legerősebb nem nukleáris bombáját az afganisztáni ISIS-állások ellen használja. A 2017-es csapást követően amerikai katonai tisztviselőket arról kérdeztek, hogy valóban szükség volt-e a 21 600 fontos, vagyis mintegy 9,8 tonnás bombára az adott célpont ellen. Hasonló kérdések várhatóan akkor is felmerülnének, ha a fegyvert Irán ellen vetnék be.