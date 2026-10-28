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Ilyen közel még nem volt a béke Ukrajnában: Donald Trump az éjszaka közölte, találkozni fog egymással Zelenszkij és Putyin

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Újabb fontos lépés jöhet az orosz-ukrán háború lezárása felé. Donald Trump szerint Putyin és Zelenszkij hamarosan tárgyalóasztalhoz ülhetnek.
T. M.
2026.10.28, 07:12
Frissítve: 2026.10.28, 07:28
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Hamarosan sor kerül a Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közti csúcstalálkozóra – jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden éjszaka, az Andrews légibázison tartott sajtótájékoztatón.

Donald Trump amerikai elnök Amerikai Egyesült Államok USA
Donald Trump amerikai elnök / Fotó: Kent Nishimura / AFP

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke az orosz-ukrán háború kapcsán arról beszélt, hogy rengeteg előrelépést értek el az elmúlt időszakban, és „hamarosan lesz egy találkozó.”

Újágírói kérdésre Trump ennyit válaszolt, hogy:

Putyin és Zelenszkij elnökök fognak találkozni.

Azonban több konkrétumot nem árult el az amerikai elnök, így sem a találkozó időpontjáról, sem annak helyszínéről nem adott tájékoztatást.

Áttörés az orosz-ukrán háborúban: sosem volt még ilyen közel a béke, Putyin belement a Zelenszkijjel és Trumppal való tárgyalásba

Vlagyimir Putyin orosz elnök elvben beleegyezett abba, hogy Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok ismét háromoldalú tárgyalásokat folytasson a háború lezárásáról. A Kreml közlése szerint a november 10. utáni egyeztetéseken a konfliktus utáni biztonsági rendszer is napirendre kerülhet, miközben Kijev már a jelenlegi frontvonalak befagyasztását is elfogadható útnak nevezte a harcok leállításához.

Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff amerikai különmegbízott múlt héten szerdán Szentpéterváron tárgyalt az orosz-ukrán háború lezárásáról. A találkozó után Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója arról számolt be, hogy Putyin elvben támogatja a béketárgyalások folytatását november 10. után, immár az Egyesült Államok és Ukrajna részvételével is.

Az orosz-amerikai találkozót egy jelentős diplomáciai körút előzte meg, amely során Witkoff Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel is egyeztetett egy békejavaslatról. A New York Times értesülései alapján ezek során elsősorban Ukrajna biztonsági garanciáiról, a gazdasági újjáépítés finanszírozásáról és más, a rendezéshez kapcsolódó kérdésekről volt szó, az amerikai megbízott pedig ezen tárgyalások eredményeit továbbvitte  Moszkvába, hogy bemutassa Putyinnak.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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