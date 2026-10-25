Trump hatalma a tét: politikai földindulás jöhet Amerikában

Már csak négy hét van hátra az amerikai félidős választásokig. A voksolás alapvetően meghatározza Donald Trump elnöki ciklusának második szakaszát.

A félidős választások eredménye döntő Trump elnöki ciklusának hátralévő része szempontjából / Fotó: AFP

November 3-án az amerikaiak megválasztják a Kongresszus tagjait. A Kongresszus két részből áll: a képviselőházból és a szenátusból. Az Egyesült Államokban kétévente tartanak kongresszusi választásokat. Amikor ezek az elnök négyéves hivatali idejének közepére esnek, félidős választásnak (midterm elections) nevezik őket.

A Kongresszus egyik legfontosabb feladata a szövetségi törvények megalkotása és elfogadása. Ezek az egész ország területén érvényes jogszabályok. A félidős választások eredménye dönti el, hogy melyik politikai párt – Trump Republikánus Pártja vagy az ellenzéki Demokrata Párt – irányítja majd a Kongresszust, és mennyire lesz könnyű az elnöknek megvalósítania politikai terveit. Az eredmény egyúttal azt is jelzi, mennyire elégedettek az amerikai választók az elnök eddigi teljesítményével.

Kiket választanak meg?

A Kongresszus alsóházának, a képviselőháznak mind a 435 tagját újraválasztják.

A képviselők megbízatása két évre szól. A törvényjavaslatokat rendszerint itt terjesztik elő és vitatják meg először.

Eközben a felsőházban, vagyis a szenátusban a 100 mandátumból 35-ről döntenek a választók.

A szenátorok megbízatása hat évre szól.

Feladataik közé tartozik többek között a képviselőházból érkező törvényjavaslatok jóváhagyása vagy elutasítása.

Ugyanezen a napon az Egyesült Államok számos részén tagállami politikai tisztségviselőket is választanak. A legnagyobb figyelemmel kísért versenyek közé tartozik Kalifornia, Florida, Georgia és Michigan kormányzójának megválasztása.

Melyek a legfontosabb kampánytémák?

Az amerikai gazdaság sok választót foglalkoztat, különösen azokat, akiknek nehézséget okoznak az üzemanyagok, az élelmiszerek, a lakhatás és az egészségügyi ellátás magas árai. Az infláció továbbra is meghaladja az amerikai jegybank, a Federal Reserve célértékét. Ehhez részben az a háború is hozzájárult, amelyet az Egyesült Államok és Izrael februárban indított Irán ellen.

A demokraták szerint Trump vámintézkedései szintén hozzájárultak az amerikai fogyasztói árak emelkedéséhez.

A bevándorlás egy másik kiemelt kérdés. A republikánusok szerint Trump teljesítette egyik legfontosabb, 2024-es kampányígéretét azzal, hogy szigorította a határellenőrzést, és széles körű – gyakran vitatott – intézkedéseket indított az illegális bevándorlás visszaszorítására.