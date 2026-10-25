Trump hatalma a tét: politikai földindulás jöhet Amerikában
Már csak négy hét van hátra az amerikai félidős választásokig. A voksolás alapvetően meghatározza Donald Trump elnöki ciklusának második szakaszát.
November 3-án az amerikaiak megválasztják a Kongresszus tagjait. A Kongresszus két részből áll: a képviselőházból és a szenátusból. Az Egyesült Államokban kétévente tartanak kongresszusi választásokat. Amikor ezek az elnök négyéves hivatali idejének közepére esnek, félidős választásnak (midterm elections) nevezik őket.
A Kongresszus egyik legfontosabb feladata a szövetségi törvények megalkotása és elfogadása. Ezek az egész ország területén érvényes jogszabályok. A félidős választások eredménye dönti el, hogy melyik politikai párt – Trump Republikánus Pártja vagy az ellenzéki Demokrata Párt – irányítja majd a Kongresszust, és mennyire lesz könnyű az elnöknek megvalósítania politikai terveit. Az eredmény egyúttal azt is jelzi, mennyire elégedettek az amerikai választók az elnök eddigi teljesítményével.
Kiket választanak meg?
- A Kongresszus alsóházának, a képviselőháznak mind a 435 tagját újraválasztják.
- A képviselők megbízatása két évre szól. A törvényjavaslatokat rendszerint itt terjesztik elő és vitatják meg először.
- Eközben a felsőházban, vagyis a szenátusban a 100 mandátumból 35-ről döntenek a választók.
- A szenátorok megbízatása hat évre szól.
- Feladataik közé tartozik többek között a képviselőházból érkező törvényjavaslatok jóváhagyása vagy elutasítása.
Ugyanezen a napon az Egyesült Államok számos részén tagállami politikai tisztségviselőket is választanak. A legnagyobb figyelemmel kísért versenyek közé tartozik Kalifornia, Florida, Georgia és Michigan kormányzójának megválasztása.
Melyek a legfontosabb kampánytémák?
Az amerikai gazdaság sok választót foglalkoztat, különösen azokat, akiknek nehézséget okoznak az üzemanyagok, az élelmiszerek, a lakhatás és az egészségügyi ellátás magas árai. Az infláció továbbra is meghaladja az amerikai jegybank, a Federal Reserve célértékét. Ehhez részben az a háború is hozzájárult, amelyet az Egyesült Államok és Izrael februárban indított Irán ellen.
A demokraták szerint Trump vámintézkedései szintén hozzájárultak az amerikai fogyasztói árak emelkedéséhez.
A bevándorlás egy másik kiemelt kérdés. A republikánusok szerint Trump teljesítette egyik legfontosabb, 2024-es kampányígéretét azzal, hogy szigorította a határellenőrzést, és széles körű – gyakran vitatott – intézkedéseket indított az illegális bevándorlás visszaszorítására.
Az elmúlt hetekben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak is egyre sürgetőbbé váltak. Mindkét párt vezető politikusai egyetértenek abban, hogy szükség van a technológia szabályozására. Ezzel szembekerültek Trumppal, aki elutasítja a mesterséges intelligencia fejlesztését korlátozó jogszabályok bevezetését.
Mi a választás tétje?
A Kongresszus az amerikai államhatalom három ágának egyike, az elnöki hatalom és az igazságszolgáltatás mellett. Az, hogy melyik párt irányítja, alapvetően befolyásolja a törvényhozást.
Jelenleg a képviselőházban és a szenátusban is a Republikánus Párt rendelkezik többséggel. Ez a többség azonban meglehetősen szűk.
- A képviselőházban a republikánusoknak 218 mandátumuk van, ami éppen a többséghez szükséges minimális szám - emellett egy független képviselő is rendszerint velük együtt szavaz.
- A szenátusban 53 republikánus mandátum van. A felsőház csak akkor kerülhet a demokraták irányítása alá, ha legalább 51 helyet szereznek.
- Ez azért fontos, mert 50–50-es szavazategyenlőség esetén az alelnök döntő szavazata határoz, az alelnök pedig jelenleg republikánus.
Ha az ellenzéki demokraták legalább az egyik házban visszaszerzik a többséget, lehetőségük nyílik arra, hogy saját törvényjavaslataikat napirendre tűzzék.
Ki nyerheti a választást?
Az amerikai választók a múltban gyakran „megbüntették” a hivatalban lévő elnök pártját a félidős választásokon, vagyis inkább az ellenzéki pártra szavaztak.
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint Trump elnök támogatottsága alacsony.
A Silver Bulletin közvélemény-kutatásokat összesítő oldal adatai alapján
- Trump második elnöki ciklusának kezdetén még valamivel 50 százalék fölött volt az elfogadottsága.
- Október elejére azonban ez körülbelül 37 százalékra csökkent,
- az amerikaiak 61%-a elégedetlen volt a teljesítményével.
Ugyanakkor a képviselőházi és szenátusi mandátumokért folyó versenyek nem mindegyike szoros. Vannak olyan választókerületek és államok, ahol a republikánusok, illetve a demokraták győzelme szinte biztosra vehető.
A BBC amerikai partnercsatornája, a CBS News tíz különösen fontos szenátusi versenyt azonosított, többek között Iowa és New Hampshire államban, valamint 42 kiemelt képviselőházi választókerületet, például Arizonában és Ohióban.
Az idei választás kimenetelét különösen nehéz előre jelezni, mivel a két párt között komoly küzdelem alakult ki a képviselőházi választókerületek határainak meghúzása körül.
A republikánusok egyes államokban megpróbálták úgy átrajzolni a választókerületeket, hogy azok kedvezőbbek legyenek számukra. Ezt követően a demokraták is hasonló lépéseket tettek.
Mit jelent mindez Trump számára?
Ha a demokraták akár a képviselőházban, akár a szenátusban többséget szereznek, Trump számára jelentősen megnehezül a törvények elfogadtatása a Kongresszusban.
Ez akadályozhatja belpolitikai terveinek megvalósítását, bár az elnök korábban is talált módot arra, hogy pártja szélesebb körű támogatása nélkül gyakorolja hatalmát. Ha a demokraták megszerzik valamelyik ház irányítását, a kongresszusi bizottságokon keresztül vizsgálatokat is indíthatnak Trump elnökségének egyes ügyeivel kapcsolatban.
Ilyen vizsgálatok tárgyát képezhetik például a korrupciós vádak, a Fehér Ház új báltermének építése, valamint az amerikai bevándorlási és vámhatóság (ICE) intézkedései. A Demokrata Párton belül arról is vita folyik, hogy kezdeményezzenek-e alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Trump ellen.
Ez azt jelenti, hogy a Kongresszusban hivatalos vádakat emelnének az elnökkel szemben, amelyek alapján politikai, nem pedig büntetőjogi természetű eljárás indulhatna.
Ha viszont a Republikánus Párt megőrzi a Kongresszus mindkét háza feletti ellenőrzést, Trump a hivatali idejéből hátralévő időszakban tovább folytathatja politikai programjának megvalósítását.
Mit jelent a félidős választás a 2028-as elnökválasztás szempontjából?
A félidős választáson az elnök személyéről nem szavaznak. Trump ennek ellenére arra biztatta a republikánus választókat, hogy úgy tekintsenek a szavazásra, mintha az ő neve is szerepelne a szavazólapon, és voksaikkal fejezzék ki támogatásukat eddigi intézkedései iránt.
Bárhogyan is alakul az eredmény, a politikai elemzők várhatóan arra használják majd, hogy következtetéseket vonjanak le arról, miként ítélik meg az amerikai választók az ország Trump vezetése alatti irányát.
Trump harmadik alkalommal már nem indulhat az elnöki tisztségért.
A félidős választások után ezért várhatóan egyre több találgatás kezdődik arról, hogy ki lehet a Republikánus Párt elnökjelöltje 2028-ban, és ki szállhat vele szembe a demokraták részéről.