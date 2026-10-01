Trump kimondta, ez a két opció van: vagy megállapodnak Iránnal, vagy „felrobbantják őket” – nagyon messze került a béke

Donald Trump amerikai elnök újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak lényegében két lehetősége maradt Iránnal szemben: megállapodást kell kötni Teheránnal, vagy „felrobbantani őket”. Alig néhány napja még arról volt szó, hogy Katar közvetítésével ismét tárgyalóasztalhoz kerülhet Washington és Teherán, és újra elővehetik az iráni hétnapos béketervet. Trump mostani kijelentése azonban egyáltalán nem arra utal, hogy közelebb került volna a béke.

Trump kimondta: vagy megállapodnak Iránnal, vagy „felrobbantják őket” – nagyon messze került a béke / Fotó: AFP

Az amerikai elnök nem részletezte, pontosan milyen csapásokra gondol, de azért is érdekes, mert napokkal korábban még újabb diplomáciai egyeztetések lehetőségéről volt szó. Szeptember végén még arról volt szó, hogy Katar közvetítésével újra napirendre kerülhet az iráni hétnapos terv módosított változata. Teherán ennek részeként kész lett volna újranyitni a Hormuzi-szorost és ismét tárgyalni nukleáris programjáról, ha Washington felold bizonyos szankciókat, hozzáférést biztosít befagyasztott iráni vagyonokhoz, illetve enyhít az iráni kikötők blokádján.

Trump ugyan már akkor is elutasította az eredeti ajánlatot, de arról beszélt, hogy további tárgyalások jöhetnek. Ehhez képest most már egészen más hangnemet ütött meg.

Washington szerint Irán katonai erejének jelentős részét már lerombolták

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter közben azt állította, hogy az amerikai erők súlyos károkat okoztak Irán haderejének. Közlése szerint az iráni haditengerészetet, légierőt, légvédelmet, katonai vezetést és hadiipari kapacitásokat is jelentősen meggyengítették, miközben az ország nukleáris törekvéseit is visszavetették.

Ez nem épen arra utal, hogy Washington sürgősen kompromisszumot keresne.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a háború már az amerikai gazdaságot is egyre közvetlenebbül érinti. Trump szerint a Fehér Ház továbbra is vizsgálja a dízelexport korlátozását, miután az iráni háború és a finomítói fennakadások miatt megugrottak az üzemanyagárak. Az Egyesült Államokban a benzin ára éves összevetésben több mint 40 százalékkal emelkedett, a dízel pedig egy hete történelmi csúcsra, gallononként 6,53 dollárra drágult.