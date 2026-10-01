Deviza
EUR/HUF368,19 +0,41% USD/HUF326,16 +0,75% GBP/HUF431,03 +0,39% CHF/HUF390,32 +0,74% PLN/HUF84,13 +0,1% RON/HUF69,82 +0,43% CZK/HUF15,05 +0,23% EUR/HUF368,19 +0,41% USD/HUF326,16 +0,75% GBP/HUF431,03 +0,39% CHF/HUF390,32 +0,74% PLN/HUF84,13 +0,1% RON/HUF69,82 +0,43% CZK/HUF15,05 +0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 921,72 -1,56% MTELEKOM2 528 -0,63% MOL4 986 +0,24% OTP41 420 -3,09% RICHTER12 300 -0,57% OPUS257 +9,73% ANY6 300 -0,79% AUTOWALLIS122,5 -3,67% WABERERS4 310 -1,62% BUMIX9 218,93 +0,46% CETOP4 907,97 0% CETOP NTR3 112,09 -1,88% BUX142 921,72 -1,56% MTELEKOM2 528 -0,63% MOL4 986 +0,24% OTP41 420 -3,09% RICHTER12 300 -0,57% OPUS257 +9,73% ANY6 300 -0,79% AUTOWALLIS122,5 -3,67% WABERERS4 310 -1,62% BUMIX9 218,93 +0,46% CETOP4 907,97 0% CETOP NTR3 112,09 -1,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Trump kimondta, ez a két opció van: vagy megállapodnak Iránnal, vagy „felrobbantják őket” – nagyon messze került a béke

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Donald Trump szerint az Egyesült Államoknak lényegében két lehetősége maradt Iránnal szemben: megállapodást köt Teheránnal, vagy „felrobbantja őket”. Néhány nappal korábban még egy újabb tűzszüneti és nukleáris alku lehetőségéről szóltak a hírek, miközben az olajár továbbra is magas, a Hormuzi-szoros helyzete pedig változatlanul az egész világ energiapiacát fenyegeti. Trump kijelentése közel sem arról árulkodik, hogy kompromisszumra törekednének.
VG
2026.10.01, 09:59
Frissítve: 2026.10.01, 10:00

Donald Trump amerikai elnök újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak lényegében két lehetősége maradt Iránnal szemben: megállapodást kell kötni Teheránnal, vagy „felrobbantani őket”. Alig néhány napja még arról volt szó, hogy Katar közvetítésével ismét tárgyalóasztalhoz kerülhet Washington és Teherán, és újra elővehetik az iráni hétnapos béketervet. Trump mostani kijelentése azonban egyáltalán nem arra utal, hogy közelebb került volna a béke.

Trump kimondta: vagy megállapodnak Iránnal, vagy „felrobbantják őket” – nagyon messze került a béke
Trump kimondta: vagy megállapodnak Iránnal, vagy „felrobbantják őket” – nagyon messze került a béke / Fotó: AFP

Az amerikai elnök nem részletezte, pontosan milyen csapásokra gondol, de azért is érdekes, mert napokkal korábban még újabb diplomáciai egyeztetések lehetőségéről volt szó. Szeptember végén még arról volt szó, hogy Katar közvetítésével újra napirendre kerülhet az iráni hétnapos terv módosított változata. Teherán ennek részeként kész lett volna újranyitni a Hormuzi-szorost és ismét tárgyalni nukleáris programjáról, ha Washington felold bizonyos szankciókat, hozzáférést biztosít befagyasztott iráni vagyonokhoz, illetve enyhít az iráni kikötők blokádján. 

Trump ugyan már akkor is elutasította az eredeti ajánlatot, de arról beszélt, hogy további tárgyalások jöhetnek. Ehhez képest most már egészen más hangnemet ütött meg.

Washington szerint Irán katonai erejének jelentős részét már lerombolták

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter közben azt állította, hogy az amerikai erők súlyos károkat okoztak Irán haderejének. Közlése szerint az iráni haditengerészetet, légierőt, légvédelmet, katonai vezetést és hadiipari kapacitásokat is jelentősen meggyengítették, miközben az ország nukleáris törekvéseit is visszavetették. 

Ez nem épen arra utal, hogy Washington sürgősen kompromisszumot keresne.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a háború már az amerikai gazdaságot is egyre közvetlenebbül érinti. Trump szerint a Fehér Ház továbbra is vizsgálja a dízelexport korlátozását, miután az iráni háború és a finomítói fennakadások miatt megugrottak az üzemanyagárak. Az Egyesült Államokban a benzin ára éves összevetésben több mint 40 százalékkal emelkedett, a dízel pedig egy hete történelmi csúcsra, gallononként 6,53 dollárra drágult.

Az olaj ára továbbra is magasan ragadt

A Trading Economics adatai szerint a WTI amerikai kőolaj hordónkénti ára jelenleg 90,2 dollár körül, a Brent pedig 98 dollár közelében mozog, mindkettő enyhe mínuszban a nap során. Az árakat valamelyest lefelé húzza, hogy a Hormuzi-szoroson átmenő olajforgalom már napi 13,2 millió hordó körül jár, és Szaúd-Arábia is részben helyreállította alternatív szállítási kapacitását. 

A piac azonban továbbra is komoly kockázati felárat tart fenn, mert tartós amerikai–iráni megállapodás nincs, Trump újabb katonai fenyegetése pedig könnyen ismét felfelé indíthatja az árakat. A WTI így az egy évvel korábbi szinthez képest még mindig mintegy 48 százalékkal drágább.

olajár
Hormuzi-szoros
Egyesült Államok
megállapodás
tűzszünet
Irán
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu