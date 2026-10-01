Trump kimondta, ez a két opció van: vagy megállapodnak Iránnal, vagy „felrobbantják őket” – nagyon messze került a béke
Donald Trump amerikai elnök újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak lényegében két lehetősége maradt Iránnal szemben: megállapodást kell kötni Teheránnal, vagy „felrobbantani őket”. Alig néhány napja még arról volt szó, hogy Katar közvetítésével ismét tárgyalóasztalhoz kerülhet Washington és Teherán, és újra elővehetik az iráni hétnapos béketervet. Trump mostani kijelentése azonban egyáltalán nem arra utal, hogy közelebb került volna a béke.
Az amerikai elnök nem részletezte, pontosan milyen csapásokra gondol, de azért is érdekes, mert napokkal korábban még újabb diplomáciai egyeztetések lehetőségéről volt szó. Szeptember végén még arról volt szó, hogy Katar közvetítésével újra napirendre kerülhet az iráni hétnapos terv módosított változata. Teherán ennek részeként kész lett volna újranyitni a Hormuzi-szorost és ismét tárgyalni nukleáris programjáról, ha Washington felold bizonyos szankciókat, hozzáférést biztosít befagyasztott iráni vagyonokhoz, illetve enyhít az iráni kikötők blokádján.
Trump ugyan már akkor is elutasította az eredeti ajánlatot, de arról beszélt, hogy további tárgyalások jöhetnek. Ehhez képest most már egészen más hangnemet ütött meg.
Washington szerint Irán katonai erejének jelentős részét már lerombolták
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter közben azt állította, hogy az amerikai erők súlyos károkat okoztak Irán haderejének. Közlése szerint az iráni haditengerészetet, légierőt, légvédelmet, katonai vezetést és hadiipari kapacitásokat is jelentősen meggyengítették, miközben az ország nukleáris törekvéseit is visszavetették.
Ez nem épen arra utal, hogy Washington sürgősen kompromisszumot keresne.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a háború már az amerikai gazdaságot is egyre közvetlenebbül érinti. Trump szerint a Fehér Ház továbbra is vizsgálja a dízelexport korlátozását, miután az iráni háború és a finomítói fennakadások miatt megugrottak az üzemanyagárak. Az Egyesült Államokban a benzin ára éves összevetésben több mint 40 százalékkal emelkedett, a dízel pedig egy hete történelmi csúcsra, gallononként 6,53 dollárra drágult.
Az olaj ára továbbra is magasan ragadt
A Trading Economics adatai szerint a WTI amerikai kőolaj hordónkénti ára jelenleg 90,2 dollár körül, a Brent pedig 98 dollár közelében mozog, mindkettő enyhe mínuszban a nap során. Az árakat valamelyest lefelé húzza, hogy a Hormuzi-szoroson átmenő olajforgalom már napi 13,2 millió hordó körül jár, és Szaúd-Arábia is részben helyreállította alternatív szállítási kapacitását.
A piac azonban továbbra is komoly kockázati felárat tart fenn, mert tartós amerikai–iráni megállapodás nincs, Trump újabb katonai fenyegetése pedig könnyen ismét felfelé indíthatja az árakat. A WTI így az egy évvel korábbi szinthez képest még mindig mintegy 48 százalékkal drágább.