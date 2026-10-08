Donald Trump megígérte: nem támadja meg Iránt a novemberi választások előtt

Csütörtökön az amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok nem támadja meg Iránt a november 3-i félidős választás előtt. Donald Trump szerint Washington és Teherán között „eredményes megbeszélések” zajlanak, az iráni kikötők blokádja azonban változatlanul érvényben marad.

Donald Trump amerikai elnök kizárta, hogy az Egyesült Államok újabb katonai csapást indítson Irán ellen a november 3-i félidős választás előtt / Fotó: Mason Lawrence

A november 3-án az Egyesült Államokban tartandó félidős választások előtt semmikor nem fogjuk megtámadni Iránt

– jelentette ki Trump a Truth Socialon. Az amerikai elnök hozzátette, hogy a kormánya „eredményes megbeszéléseket folytat” Teheránnal, és továbbra is az a legfontosabb célja, hogy Irán ne jusson atomfegyverhez.

Trump ugyanakkor nem állítja le az Iránnal szembeni gazdasági nyomásgyakorlást. Közlése szerint az iráni kikötők blokádja „teljes egészében hatályban marad”.

Washington csütörtökön újabb szankciókat is bejelentett: az amerikai pénzügyminisztérium 17 hajót vett célba, amelyek az amerikai hatóságok szerint részei voltak annak az úgynevezett árnyékflottának, amellyel Irán a világpiacon próbálja értékesíteni olaját. A tárca szerint a hajók a meglévő amerikai szankciókat megkerülve több millió hordó olajat és petrolkémiai terméket szállítottak Dél- és Kelet-Ázsia országaiba.

„A Pénzügyminisztérium a rezsim illegális bevételeinek minden forrását, valamint a pénzek mozgatására alkalmazott szankciókijátszási rendszereit veszi célba” – közölte a tárca.

A háborúba Trump is belebukhat

Az elnök az elmúlt hetekben többször is utalt arra, hogy mérlegeli az újabb katonai fellépést Iránnal szemben. Kedden, egy marylandi új hajógyárban tartott beszédében azt mondta: „Rendetlenség van náluk. De még be kell fejeznünk.”

Trump ugyanakkor a félidős választás előtt láthatóan óvatos az újabb háborús eszkalációval. A konfliktus kiújulása politikailag is kockázatos lehet a republikánusok számára, ráadásul az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség korábban az olajárak megugrását is előidézte, ami tovább növelheti a megélhetési költségekkel kapcsolatos aggodalmakat.

Trump mostani bejelentése előtt Teherán már tett javaslatot a Hormuzi-szoros újbóli megnyitására, ezt azonban az amerikai elnök a múlt hónapban elutasította. Washington ezt követően ellenjavaslatot küldött Iránnak, amelyet Teherán közlése szerint jelenleg vizsgálnak.