Trump ezért hálás lesz: Robert Fico kiborult, kíméletlenül kiosztotta az egész Európai Uniót – "A hanyatlásának a jele"
Robert Fico keményen nekiment az Európai Parlament vezetésének a Strasbourgban kiállított, Donald Trumpot kifigurázó szobor miatt. A szlovák miniszterelnök szerint az amerikai elnök ilyen módon történő ábrázolása „az egész Európai Unió hanyatlásának jele”, ezért azt követeli Roberta Metsolától, az EP elnökétől, hogy az alkotást azonnal távolítsák el az épületből.
A botrányt egy mintegy 2,6 méter magas, aranyszínű szobor váltotta ki, amely teljesen meztelenül ábrázolja Donald Trumpot. Az amerikai elnök egy kisebb, görnyedő férfi hátán ül, egyik kezében hatalmas golfütőt, a másikban mérleget tart. A dán Jens Galschiot alkotása a „The Orange Plague”, vagyis „A narancssárga pestis” címet viseli, és a művész Trump kül- és klímapolitikájának szatirikus kritikájaként készítette.
Fico Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy maga sem ért egyet Donald Trump minden politikai döntésével, szerinte azonban teljesen más kérdés egy politikussal vitatkozni, és más egy fontos nemzetközi partner államfőjét az Európai Parlament hivatalos épületében kigúnyolni.
A szlovák kormányfő szerint nagyon nem jó időszakban tették ki a szobrot, mert most Európának párbeszédre és kölcsönös tiszteletre lenne szüksége az Egyesült Államokkal.
Fico úgy fogalmazott, hogy az Európai Parlament vezetése már nem képes különbséget tenni az eltérő véleményhez való jog és a szerinte vállalhatatlan provokáció között. Bejegyzésében rendkívül élesen fogalmazott: a mű mögött állókat „szellemi hajléktalanoknak, kalandoroknak és őrülteknek” nevezte.
Macronnal vagy a német kancellárral is megtennék?
Fico egy összehasonlítással is felszólította az EP vezetését: azt kérdezte, vajon ugyanígy engedélyeznék-e egy Emmanuel Macron francia elnököt vagy a német kancellárt kigúnyoló alkotás kiállítását az Európai Parlamentben. Szerinte erre egyértelmű a válasz, ezért azt várja Metsolától, hogy az amerikai elnököt ábrázoló szobrot haladéktalanul távolíttassa el.
Nem most kezdte világ körüli útját a Trump-szobor
A „The Orange Plague”, azaz „A narancs pestis” nem kifejezetten az Európai Parlament számára készült. Jens Galschiot a 23 karátos arannyal bevont alkotást Hans Christian Andersen A császár új ruhája című meséje ihlette szatírának szánta, amellyel Donald Trump kül- és klímapolitikáját bírálja. A szobor korábban már feltűnt a koppenhágai „Hands off Greenland” tüntetéseken, valamint a brazíliai COP30 klímacsúcson, Strasbourg után pedig a következő ENSZ-klímakonferenciára, a törökországi Antalyába vinnék tovább – írja a Euronews.
A művet Per Clausen baloldali dán EP-képviselő meghívására állították ki Strasbourgban. Galschiot mintegy 20 ezer, 3D-nyomtatással készült miniatűr másolatot is készített belőle, amelyeket az Európai Parlament látogatói és dolgozói között osztottak szét. Clausen azt mondta, nem tart Donald Trump esetleges reakciójától, szerinte egy világpolitikai szereplőnek el kell viselnie az ilyen politikai szatírát.