Robert Fico keményen nekiment az Európai Parlament vezetésének a Strasbourgban kiállított, Donald Trumpot kifigurázó szobor miatt. A szlovák miniszterelnök szerint az amerikai elnök ilyen módon történő ábrázolása „az egész Európai Unió hanyatlásának jele”, ezért azt követeli Roberta Metsolától, az EP elnökétől, hogy az alkotást azonnal távolítsák el az épületből.

Trump ezért hálás lesz: Robert Fico kiborult, kíméletlenül kiosztotta az egész Európai Uniót – "A hanyatlásának a jele" / Fotó: ANP via AFP

A botrányt egy mintegy 2,6 méter magas, aranyszínű szobor váltotta ki, amely teljesen meztelenül ábrázolja Donald Trumpot. Az amerikai elnök egy kisebb, görnyedő férfi hátán ül, egyik kezében hatalmas golfütőt, a másikban mérleget tart. A dán Jens Galschiot alkotása a „The Orange Plague”, vagyis „A narancssárga pestis” címet viseli, és a művész Trump kül- és klímapolitikájának szatirikus kritikájaként készítette.

Fico Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy maga sem ért egyet Donald Trump minden politikai döntésével, szerinte azonban teljesen más kérdés egy politikussal vitatkozni, és más egy fontos nemzetközi partner államfőjét az Európai Parlament hivatalos épületében kigúnyolni.

A szlovák kormányfő szerint nagyon nem jó időszakban tették ki a szobrot, mert most Európának párbeszédre és kölcsönös tiszteletre lenne szüksége az Egyesült Államokkal.

Fico úgy fogalmazott, hogy az Európai Parlament vezetése már nem képes különbséget tenni az eltérő véleményhez való jog és a szerinte vállalhatatlan provokáció között. Bejegyzésében rendkívül élesen fogalmazott: a mű mögött állókat „szellemi hajléktalanoknak, kalandoroknak és őrülteknek” nevezte.

Macronnal vagy a német kancellárral is megtennék?

Fico egy összehasonlítással is felszólította az EP vezetését: azt kérdezte, vajon ugyanígy engedélyeznék-e egy Emmanuel Macron francia elnököt vagy a német kancellárt kigúnyoló alkotás kiállítását az Európai Parlamentben. Szerinte erre egyértelmű a válasz, ezért azt várja Metsolától, hogy az amerikai elnököt ábrázoló szobrot haladéktalanul távolíttassa el.

A gold statue depicting a naked US President Donald Trump standing on the shoulders of another man has been unveiled in Strasbourg. Standing more than eight feet tall, the sculpture is titled The Orange Plague or The King of Injustice and was created by Danish artist Jens Galschiøt. Covered in 23-carat gold leaf, the statue is currently displayed at the European Parliament in the French city of Strasbourg. The nude figure holds an unusually long golf club in one hand and a small set of scales in the other, while a globe-like golf ball sits on the ground in front of him. The man carrying Trump on his shoulders appears exhausted and visibly strained under the weight. A card beside the sculpture, signed The King of Injustice, reads: “I am sitting on the back of a man. He is sinking under my burden. I would do anything to help him. Except stepping down from his back.” — The Cradle (@TheCradleMedia) October 8, 2026

Nem most kezdte világ körüli útját a Trump-szobor

A „The Orange Plague”, azaz „A narancs pestis” nem kifejezetten az Európai Parlament számára készült. Jens Galschiot a 23 karátos arannyal bevont alkotást Hans Christian Andersen A császár új ruhája című meséje ihlette szatírának szánta, amellyel Donald Trump kül- és klímapolitikáját bírálja. A szobor korábban már feltűnt a koppenhágai „Hands off Greenland” tüntetéseken, valamint a brazíliai COP30 klímacsúcson, Strasbourg után pedig a következő ENSZ-klímakonferenciára, a törökországi Antalyába vinnék tovább – írja a Euronews.