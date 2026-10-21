Trump elismerte, személyesen tárgyal Vlagyimir Putyinnal, közben egyre nagyobb nyomást gyakorol Zelenszkijre – "Ukrajnának akarnia kell ennek a háborúnak a rendezését”

Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy felvetette Vlagyimir Putyin orosz elnöknek Stephen Hubbard, egy Moszkva által fogva tartott nyugalmazott amerikai tanár ügyét, és utalt arra, hogy hamarosan fejlemény várható az esetben – írja a Reuters.

Trump tárgyal Vlagyimir Putyinnal/Fotó: Mason Lawrence

Trump nyilatkozatában tovább növelte a Zelenszkijre nehezedő nyomást

Trump a Fehér Ház Ovális Irodájában nyilatkozott újságíróknak, miközben Steve Witkoff amerikai különmegbízott arra készült, hogy Moszkvába utazzon, és újabb tárgyalásokat folytasson az ukrajnai háborúról, miután kedden Oslóban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Trump nyilatkozatában tovább növelte a Zelenszkijre nehezedő nyomást, hogy kössön megállapodást Oroszországgal a Moszkva által négy éve folytatott ukrajnai háború lezárásáról.

„Ukrajnának akarnia kell ennek a háborúnak a rendezését”

– mondta Trump az Ovális Irodában újságíróknak.

Trump arra utalt, hogy Moszkva fölényben van a harcokban, mivel „Oroszország egy nagy gépezet – csak mennek előre, őrlik fel az ellenfelet, és ezt is tették. Nagyon nagy területet foglaltak el”. Amikor Hubble ügyéről kérdezték, Trump azt mondta, hogy tárgyalt Putyinnal az amerikai férfiról, akit az amerikai külügyminisztérium jogtalanul fogva tartottnak minősített.

„Csak bízzanak bennem” – mondta Trump. „Nem akarok erről beszélni, de Hubbardért már nagyon régóta mindenki próbál tenni, jóval azelőtt is, hogy én hivatalba kerültem. És csak emlékezzenek erre a kérdésre néhány nap múlva, rendben? Mert olyan dolgokat is megteszek, amiket senki más nem tud megtenni.” „Figyeljék, mi történik. Hubbard ügyére összpontosítunk” – tette hozzá. A 74 éves Hubbard jelenleg közel hétéves börtönbüntetését tölti egy orosz büntetőtelepen zsoldostevékenység vádja miatt.