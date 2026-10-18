Óriási fordulat az ukrajnai háborúban: Trump végül engedett Zelenszkijnek, miközben Elon Muskkal is kirobbant a botrány – egyre durvább részletek derülnek ki a háttérben zajló hatalmi játszmáról

Az Egyesült Államok újraindítja a hírszerzési információk cseréjét Ukrajnával - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki a jövő héten újabb tárgyalási fordulóra számít. Az információcserét előzőleg „bizonyos ideig” blokkolták. A háttérben Trump-Musk vita is zajlott.

Trump enged: újból kapnak titkos információt az ukrán támadóeszközök/Fotó: Shutterstock

A bejelentés vasárnap született, amikor az ukrán elnök interjút adott az NBC Meet the Press című műsorában - írja a Bloomberg. A hírügynökség felidézi, hogy Volodimir Zelenszkij a héten többször is arról számolt be, hogy Ukrajna nem fogad hírszerzési információt a partnereitől, különösen az Ukrajna elleni orosz ballisztikus rakétatámadások során. Később pedig azt mondta, hogy Ukrajna csak az Egyesült Államoktól kap információt a ballisztikus rakéták kilövéséről, bár az elmúlt években több tucat országgal létesített adatcserét.

Szintén a múlt héten vált ismertté az ukrán hadsereg Starlink termináljainak működésének lassulása. A Starshield rendszerben hibákat észleltek, ami elsősorban a nagy sebességgel mozgó terminálokat érintette. Ez, ukrán közlés szerint támadó drónok és légvédelmi rendszerek működését is akadályozta. Volodimir Zelenszkij azt mondta, az ilyen döntéseknek emberéletekben mérhető következménye lehet. A polgári Starlink terminálok továbbra is normálisan működtek. Az ungvári TV21 már pénteken azt írta, hogy helyreállt a Starshield működése.

A finomító tabu Trumpnak

A Bloomberg szerint az Egyesült Államok azzal fenyegetőzött, hogy a továbbiakban nem osztja meg a hírszerzési információkat, ha Ukrajna továbbra is támadja az orosz finomítókat. Ennek eredményeként magas rangú amerikai tisztviselők még az ukrán katonai vezetést is felszólították, állíttassák le Kijevvel a nagy távolságú csapásokat, miután Donald Trump bejelentette az energiafegyverszünetet. Ezt - írja a hírügynökség - nyilvánvalóan ő találta ki.

A Starlink működése kapcsán újabb vita bontakozott ki Elon Musk és Donald Trump között.

Elon Musk szerint a katonai rendszer korlátozásáról nem a SpaceX, hanem az amerikai kormány dönthet,

Washingtonban viszont azt állítják, hogy nem a Trump-adminisztráció áll a korlátozások mögött.

Musk és Trump másfél éve még szoros politikai szövetségesek voltak, azóta viszont többször nyíltan egymásnak estek az interneten. Most pedig Washingtonból Musk állítását is tagadták.

Musk korábban még azt is ígérte, hogy hiába nem ért egyet Washington ukrán politikájával, a Starlink termináljait nem kapcsolják le, és a rendszert nem használják alkupozícióként Kijevvel szemben. Most tehát lényegében azt állítja: ha katonai korlátozás történt, azért nem őt, hanem Washingtont kell kérdezni.