Zelenszkij most fog teljesen elszabadulni: Trump meghökkentő kijelentést tett, szerinte Oroszország „jól bánik” Ukrajnával

Újabb meglepő kijelentést tett Donald Trump. Az Amerikai Egyesül Államok elnök szerint Oroszország „visszafogottan viselkedett Ukrajnával szemben”, és nem sok mindent tett az ellen az ország ellen, amelyet több mint egy évtizede próbál erőszakkal meghódítani.

Donald Trump amerikai elnök gőzerővel készül a félidős választásokra / Fotó: Kent Nishimura / AFP

„Őszintén szólva, Oroszország visszafogottan viselkedett Ukrajnával szemben. Nem sok mindent tett” – mondta Trump újságíróknak október 19-én.

A Kyiv Independent cikke szerint az amerikai elnök mindezt azon a napon jelentette ki, amikor egy napközben végrehajtott orosz dróntámadás hat ember, köztük két gyermek életét követelte egy közparkban. Az előző éjszaka Oroszország több mint egy tucat ballisztikus rakétával támadta Kijevet, és országszerte közel harminc létfontosságú energetikai létesítményt vett célba.

Ukrajna nélkül tárgyalna Donald Trump

Trump azonban minderről egy szót sem ejtett. Ehelyett inkább Vlagyimir Putyin orosz elnököt méltatta az Ukrajnával és Iránnal szemben tanúsított önmérsékletéért. Amikor arról kérdezték, nyitott lenne-e egy háromoldalú találkozóra Putyinnal és Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Trump igennel válaszolt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a találkozót nem Ukrajna érdekében tartanák, hiszen Oroszország szerinte „visszafogottan viselkedett Ukrajnával szemben”. Mint mondta, az egyeztetés elsődleges célja a nukleáris leszerelés megvitatása lenne.

A háromoldalú csúcstalálkozó lehetősége azután került szóba, hogy a The Wall Street Journal arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin a találkozót – amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem venne részt – arra kívánja felhasználni, hogy Moszkva számára kedvező békemegállapodást érjen el.

Trump ezt követően kijelentette, hogy kész lenne Hszi Csin-pinggel Ukrajnáról is tárgyalni.

„Nagyon korrektül viszonyult Ukrajnához. Nem igazán avatkozott bele az eseményekbe, és ugyanez igaz Oroszországra is. Közel sem mentek el olyan messzire, ameddig elmehettek volna, és ezt nagyra értékelem” – fogalmazott az elnök. Az azonban nem volt egyértelmű, hogy Trump ezzel Kína Oroszországnak nyújtott támogatására vagy Oroszország Ukrajna elleni agressziójára utalt-e.