Zelenszkij most fog teljesen elszabadulni: Trump meghökkentő kijelentést tett, szerinte Oroszország „jól bánik” Ukrajnával
Újabb meglepő kijelentést tett Donald Trump. Az Amerikai Egyesül Államok elnök szerint Oroszország „visszafogottan viselkedett Ukrajnával szemben”, és nem sok mindent tett az ellen az ország ellen, amelyet több mint egy évtizede próbál erőszakkal meghódítani.
„Őszintén szólva, Oroszország visszafogottan viselkedett Ukrajnával szemben. Nem sok mindent tett” – mondta Trump újságíróknak október 19-én.
A Kyiv Independent cikke szerint az amerikai elnök mindezt azon a napon jelentette ki, amikor egy napközben végrehajtott orosz dróntámadás hat ember, köztük két gyermek életét követelte egy közparkban. Az előző éjszaka Oroszország több mint egy tucat ballisztikus rakétával támadta Kijevet, és országszerte közel harminc létfontosságú energetikai létesítményt vett célba.
Ukrajna nélkül tárgyalna Donald Trump
Trump azonban minderről egy szót sem ejtett. Ehelyett inkább Vlagyimir Putyin orosz elnököt méltatta az Ukrajnával és Iránnal szemben tanúsított önmérsékletéért. Amikor arról kérdezték, nyitott lenne-e egy háromoldalú találkozóra Putyinnal és Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Trump igennel válaszolt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a találkozót nem Ukrajna érdekében tartanák, hiszen Oroszország szerinte „visszafogottan viselkedett Ukrajnával szemben”. Mint mondta, az egyeztetés elsődleges célja a nukleáris leszerelés megvitatása lenne.
A háromoldalú csúcstalálkozó lehetősége azután került szóba, hogy a The Wall Street Journal arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin a találkozót – amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem venne részt – arra kívánja felhasználni, hogy Moszkva számára kedvező békemegállapodást érjen el.
Trump ezt követően kijelentette, hogy kész lenne Hszi Csin-pinggel Ukrajnáról is tárgyalni.
„Nagyon korrektül viszonyult Ukrajnához. Nem igazán avatkozott bele az eseményekbe, és ugyanez igaz Oroszországra is. Közel sem mentek el olyan messzire, ameddig elmehettek volna, és ezt nagyra értékelem” – fogalmazott az elnök. Az azonban nem volt egyértelmű, hogy Trump ezzel Kína Oroszországnak nyújtott támogatására vagy Oroszország Ukrajna elleni agressziójára utalt-e.
Trump megvédte a Putyinnal a közelmúltban kötött megállapodásait, valamint az Oroszországnak biztosított szankciós mentességeket. Indoklásként elmondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok egy nagy visszhangot kiváltó túszügyben tárgyal a Kremllel a fogva tartott személy szabadon bocsátásáról. Azt is kijelentette, hogy Oroszország Irán ügyében nagyon fegyelmezetten viselkedett.
„Iránnal kapcsolatban is nagyon kedvező a helyzet. Putyin távol tartja magát Irántól. Ez azért jó, mert nagyon keményen fellépünk Iránnal szemben, gazdaságilag és katonailag egyaránt. Oroszország pedig, amennyire látjuk, semmit sem tett ott, és ezt nagyon pozitív fejleménynek tartom” – részletezte Trump.
Oroszország Irán szövetségese, és ígéretet tett arra, hogy támogatja Teheránt az Egyesült Államokkal vívott háborújában. Több sajtóorgánum is beszámolt arról, hogy Moszkva fegyvereket szállított Iránnak, segítséget nyújtott a rakétafejlesztéshez, valamint hírszerzési információkkal támogatta az amerikai katonai támaszpontok elleni iráni támadásokat a Közel-Keleten.
Április 30-án még Dan Caine amerikai tábornok, az Amerikai Egyesült Államok vezérkari főnökeinek egyesített bizottságának elnöke is megerősítette, hogy Oroszország támogatja Iránt az Egyesült Államok elleni háborúban.
Miközben Ukrajna szakértőket küldött az Öböl menti államokba, hogy segítsenek az ellenük támadó iráni drónok lelövésében, Putyin ígéretet tett Maszúd Peszeskján iráni elnöknek arra, hogy biztosítja országa számára „az összes szükséges árucikket”, és támogatja Iránt a háború idején.
Ismért odaszúrt az ukránoknak az amerikai elnök
Az amerikai elnök ezzel egyidejűleg ismét élesen bírálta Zelenszkijt, és kijelentette, hogy Ukrajnának érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy másvalakit bízzon meg a nevében folytatott tárgyalásokkal.
„Rengeteget adtunk Ukrajnának. Ők semmit sem adtak nekünk” – jelentette ki Trump.
Az amerikai félidős választások közeledtével Donald Trump látványosan Moszkva felé fordult, feltehetően azért, hogy csökkentse az üzemanyagárakat az tengerentúlon. Október 9-én bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok orosz gázolaj vásárlását tervezi, noha az orosz energiahordozókat évek óta amerikai szankciók sújtják. Emellett felszólította Ukrajnát, hogy hagyjon fel az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal.
Mindkét amerikai nagy párt politikusai és más bírálók rámutattak, hogy a világpiaci olajárak megugrását elsősorban az iráni háború okozta. Elítélték a megállapodást, mert az szerintük Moszkvát jutalmazza, miközben Oroszország továbbra is súlyos csapásokat mér az ukrán városokra és az ország energetikai infrastruktúrájára.