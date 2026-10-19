Donald Trump olyan kijelentést tett, amitől Zelenszkij a falnak fog menni: az amerikai elnök simán bevédte Vlagyimir Putyint – „Ukrajna romokban hever”

Donald Trump amerikai elnök újabb bejegyzést tett közzé saját közösségi oldalán, a Truth Socialön, amelyben nyíltan Oroszország védelmére kelt, és élesen támadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Trump a bejegyzésben azzal indokolta döntését, hogy nem írja alá a Moszkva elleni újabb, az amerikai kongresszus által jóváhagyott szankciócsomagot.

Donald Trump ismét kemény kritikával illette Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

„Az Oroszországgal kapcsolatos döntésem rendkívül egyszerű. Jelenleg azon dolgozom, hogy tárgyalások útján békét teremtsek az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban, és nem akarok semmi olyat tenni, amivel ostoba módon elérném, hogy Oroszország felálljon a tárgyalóasztaltól. Jelentős előrelépést értünk el, és ez a jelenleg zajló, túszokról szóló tárgyalásokra is igaz!” – írta posztjában az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

Hozzátette, hogy ha most aláírnám az újabb szankciókról szóló dokumentumot, pontosan ezt idézné elő. Szerinte éppen ezért nem kell elsietni ezt, hiszen később is aláírhatja, bármikor, amikor csak akarja.

„Talán még ennél is fontosabb, hogy Oroszország ahhoz képest, amennyit tehetne, jelenleg nagyon keveset, szinte semmi nem tesz Irán megsegítésére. Azt akarom, hogy ez így is maradjon, és így is fog maradni, hacsak ostoba emberek közbe nem avatkoznak” – jegyezte meg Trump.

Az amerika ielnök kitért arra is, hogy Ukrajna az oroszországi dízelüzemanyag-finomítókat veszi célba, pontosan tudva, hogy ezek a támadások súlyos károkat okoznak a globális üzemanyagpiacokokon, beleértve az Amerikai Egyesült Államok piacát is. A gazdálkodók, az állattenyésztők és a legkülönfélébb vállalkozások rendkívül súlyos veszteségeket szenvednek el emiatt. Oroszország mindennek ellenére továbbra is több millió hordó dízelüzemanyagot szállít alacsony áron a világpiacra.

„Volodimir Zelenszkijt mindez nem érdekli. Őszintén szólva, tekintettel arra a rengeteg pénzre, amelyet Európa közismerten a rendelkezésére bocsát, valamint arra, amelyet korábban a korrupt Joe Bidentől kapott, Zelenszkij nem akar véget vetni ennek a háborúnak, és valószínűleg soha nem is akart. Két évvel ezelőtt sokkal kedvezőbb megállapodást köthetett volna, mint amilyenre most lehetősége van” – írta erről Trump. Hozzátette, hogy Ukrajna romokban hever, „területének jelentős részét elveszítette, elveszítette óceánjait és tengereit, férfilakossága pedig megfogyatkozott: sokan megsebesültek vagy életüket vesztették”.

Azt akarom, hogy ez a háború véget érjen

– zárta sorait Donald Trump.