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Tüntetések: óriási botrány Franciaországban, titokban a közösségi oldalak és a mobilinternet lekapcsolására készültek - a miniszterelnökig érnek a szálak

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Megdöbbentő részletek derültek ki a franciaországi demonstrációkkal kapcsolatban. A tüntetéssorozat jelenleg is zajlik, a hétvégét megelőzően pedig egy drasztikus lépés lehetőségét vizsgálta a kormány. Sajtóértesülések szerint tervben volt a közösségimédia-oldalakhoz és a mobilinternethez való hozzáférés korlátozása.
VG
2026.10.27, 16:47
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A franciaországi tüntetéshullám szeptember végén kezdődött, oka pedig elsősorban a tanárhiány, a túlzsúfolt osztályok és az oktatási intézmények egyre romló állapota volt. A demonstráció később országossá szélesedett, a diákmozgalom pedig összekapcsolódott a magas megélhetési költségek és energiaárak miatt szerveződő tiltakozásokkal.

Emmanual Macron a tüntetők által megrongált marseille-i városháza folyosóján
Emmanual Macron a tüntetők által megrongált marseille-i városháza folyosóján / Fotó: AFP

Az indulatok ezt követően elszabadultak és a tüntetők egyre erőszakosabb módon nyilvánították ki nemtetszésüket, üzleteket rongáltak meg és raboltak ki, épületek, gépjárműveket gyújtottak fel. A megmozdulásokat elsősorban a közösségimédia-platformok segítségével szervezték, ezért a kormány komolyan mérlegelte a kommunikációs csatornák korlátozását a Politico információi szerint.

A kormány blokkolni készült a tüntetők kommunikációs csatornáit

A hétvégét megelőzően a francia belügyminisztérium egyeztetéseket folytatott a távközlési szolgáltatókkal arról, hogyan lehetne bizonyos területeken korlátozni a közösségimédia-felületekhez, valamint a mobilinternethez való hozzáférést, ezzel megakadályozva a zavargások összehangolását − számolt be miniszterelnöki hivatal egyik tisztviselője és egy távközlési vállalat munkatársa a francia sajtónak.

Az egyeztetések végül odáig vezettek, hogy Sébastien Lecornu miniszterelnök közvetlenül felszólította a francia távközlési szolgáltatókat, hogy készüljenek fel a TikTok, az Instagram, a Snapchat és az X elérhetőségének korlátozására.

Sébastien Lecornu hivatala, valamint a technológiai és a belügyminisztérium tisztviselői a Politico megkeresésére nem cáfolták a sajtóértesüléseket.

Az egyik távközlési szolgáltató névtelenséget kérő munkatársa szerint mindenekelőtt azokat a kommunikációs csatornákat akarták letiltani, amelyek lehetővé teszik, hogy a bandák találkozókat szervezzenek és összehangolják a tevékenységüket. A lépés azonban a békés tüntetők kommunikációját is korlátozta volna, mivel a szóban forgó oldalak letiltása nem kivitelezhető városrészenként, a mobilinternet teljes lekapcsolása pedig súlyos fennakadásokat okozna számos alapvető szolgáltatás működésében. Elérhetetlenné válnának például a mobilfizetési rendszerek és a vészhelyzeti kommunikációs szolgáltatások is.

A kormány egy kevésbé radikális megoldást is mérlegelt, amely a földrajzi helymeghatározás megjelenítését tiltotta volna le. A miniszterelnöki hivatal tisztviselője szerint ezzel azt akarták volna megakadályozni, hogy ismeretlenek csoportosuljanak.

A közösségi médiához való hozzáférés korlátozásáról a parlamentben is tárgyalnak az úgynevezett „aki tör, az fizet” törvényjavaslat vitájának keretében. A jogszabálytervezet felelősségre vonná azokat, akik „tudatosan részt vettek” egy zavargásban, függetlenül attól, hogy közvetlenül okoztak-e vagyoni kárt.

A törvényjavaslat az online platformokat pedig arra kötelezné, hogy 24 órán belül távolítsák el 

  • a fizikai vagy szexuális erőszakra, 
  • lopásra, rombolásra, illetve 
  • rongálásra uszító tartalmakat, amennyiben azok a közrend súlyos megzavarására alkalmasak. A felkelésre buzdító bejegyzéseket egy órán belül kellene törölni.

Néhány képviselő olyan intézkedéseket is javasol, amelyek az algoritmusalapú videómegfigyeléstől az online piacterek szankcionálásáig terjed. Előbbi megoldás az elkövető azonosításában, míg utóbbi a lopott áruk értékesítésének megakadályozásában segíthetne.

Miért szabadultak el az indulatok?

A demonstrációk kiszélesedését megelőzően a a közösségi médiában meghirdetett felhívások a 2018-ban a társadalmi igazságtalanságok ellen létrejött sárgamellényes mozgalom újjáélesztését célozták. A tiltakozások Párizs szegényebb északi külvárosainak iskoláiban kezdődtek, elsősorban a tanárhiány és az elhanyagolt iskolaépületek miatt, azonban a tömeg mára a társadalmi egyenlőtlenségek miatt tüntet, és kormánykritikus álláspontot képvisel.

Alkotmányos jog a tüntetés és a véleménynyilvánítás, és mindig is ügyeltem arra, hogy ezt a jogot teljes mértékben tiszteletben tartsák

fogalmazott Emmanuel Macron francia elnök, majd hangsúlyozta, hogy ettől függetlenül tisztelni kell az embereket, tisztelni kell a tulajdont, és senkit nem lehet rongálni.

A politikus elfogadhatatlannak nevezte azt, hogy valaki kizárólag azért vesz részt a tüntetéseken, hogy kárt okozzon és zavargásokat szítson. A rendőrség több Párizs belvárosába tervezett gyülekezést is betiltott, valamint sor került bizonyos metróállomások lezárására is. Az elmúlt hetekben több ezer embert tartóztattak le, több százan megsérültek, és oktatási, valamint közigazgatási intézményeket is felgyújtottak.

Energiaválság

Energiaválság
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Emmanuel Macron

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