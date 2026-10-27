Tüntetések: óriási botrány Franciaországban, titokban a közösségi oldalak és a mobilinternet lekapcsolására készültek - a miniszterelnökig érnek a szálak

A franciaországi tüntetéshullám szeptember végén kezdődött, oka pedig elsősorban a tanárhiány, a túlzsúfolt osztályok és az oktatási intézmények egyre romló állapota volt. A demonstráció később országossá szélesedett, a diákmozgalom pedig összekapcsolódott a magas megélhetési költségek és energiaárak miatt szerveződő tiltakozásokkal.

Emmanual Macron a tüntetők által megrongált marseille-i városháza folyosóján / Fotó: AFP

Az indulatok ezt követően elszabadultak és a tüntetők egyre erőszakosabb módon nyilvánították ki nemtetszésüket, üzleteket rongáltak meg és raboltak ki, épületek, gépjárműveket gyújtottak fel. A megmozdulásokat elsősorban a közösségimédia-platformok segítségével szervezték, ezért a kormány komolyan mérlegelte a kommunikációs csatornák korlátozását a Politico információi szerint.

A kormány blokkolni készült a tüntetők kommunikációs csatornáit

A hétvégét megelőzően a francia belügyminisztérium egyeztetéseket folytatott a távközlési szolgáltatókkal arról, hogyan lehetne bizonyos területeken korlátozni a közösségimédia-felületekhez, valamint a mobilinternethez való hozzáférést, ezzel megakadályozva a zavargások összehangolását − számolt be miniszterelnöki hivatal egyik tisztviselője és egy távközlési vállalat munkatársa a francia sajtónak.

Az egyeztetések végül odáig vezettek, hogy Sébastien Lecornu miniszterelnök közvetlenül felszólította a francia távközlési szolgáltatókat, hogy készüljenek fel a TikTok, az Instagram, a Snapchat és az X elérhetőségének korlátozására.

Sébastien Lecornu hivatala, valamint a technológiai és a belügyminisztérium tisztviselői a Politico megkeresésére nem cáfolták a sajtóértesüléseket.

Az egyik távközlési szolgáltató névtelenséget kérő munkatársa szerint mindenekelőtt azokat a kommunikációs csatornákat akarták letiltani, amelyek lehetővé teszik, hogy a bandák találkozókat szervezzenek és összehangolják a tevékenységüket. A lépés azonban a békés tüntetők kommunikációját is korlátozta volna, mivel a szóban forgó oldalak letiltása nem kivitelezhető városrészenként, a mobilinternet teljes lekapcsolása pedig súlyos fennakadásokat okozna számos alapvető szolgáltatás működésében. Elérhetetlenné válnának például a mobilfizetési rendszerek és a vészhelyzeti kommunikációs szolgáltatások is.

A kormány egy kevésbé radikális megoldást is mérlegelt, amely a földrajzi helymeghatározás megjelenítését tiltotta volna le. A miniszterelnöki hivatal tisztviselője szerint ezzel azt akarták volna megakadályozni, hogy ismeretlenek csoportosuljanak.

A közösségi médiához való hozzáférés korlátozásáról a parlamentben is tárgyalnak az úgynevezett „aki tör, az fizet” törvényjavaslat vitájának keretében. A jogszabálytervezet felelősségre vonná azokat, akik „tudatosan részt vettek” egy zavargásban, függetlenül attól, hogy közvetlenül okoztak-e vagyoni kárt.