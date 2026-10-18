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Lángba borultak az utcák, elszabadult a düh Európában: már több országban is összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel, egyre nagyobb a felháborodás a megélhetési válság miatt

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A lakhatási és a megélhetési költségek más országokban is fájdalmasan magasak. Emiatt már Franciaországon kívül is indultak tüntetések, amelyek egy része szintén elfajult.
VG
2026.10.18, 17:57
Frissítve: 2026.10.18, 18:10
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Az oktatási körülmények javításáért indult, majd a lakhatási és a megélhetési nehézségek miatt folytatódó  franciaországi tüntetések Lisszabonra és Milánóra is átterjedtek. Milánóban a tüntetők összecsaptak a rendőrséggel és felgyújtottak épületeket. Lisszabonban a hétvégén sátortábor épült.

tüntetés
Zavargásokba torkolltak a tüntetések Európa-szerte / Fotó: AFP

Ahogyan eredetileg Franciaországban, úgy Milánóban is békésen indult a szombati tüntetés, de végül maszkos tüntetők dobálták meg a rohamrendőröket kövekkel, térkőkkel és egyéb tárgyakkal. Felgyújtották a bárasztalokból épített barikádokat is - írja a The Guardian az AFP és az AP nyomán. A rendőrség vízágyúval és könnygázzal oszlatta a tömeget, az összecsapásokban egy csendőrautó súlyozsan megrongálódott. A LaPresse hírügynökség jelentése szerint legalább két rendőr megsérült, és mintegy 50 tüntetőt, köztük sok kiskorút, őrizetbe vettek.

Meloni: más a tüntetés, más a városok felgyújtása

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök azt mondta, hogy 

bár a tüntetés jog, a városok felgyújtása nem az.

 Egy közösségi médiás bejegyzésben azt írta, hogy „huligánok” használták ki a tüntetéseket, „hogy káoszt szítsanak, megtámadják a biztonságért felelősöket, és egész városokat túszul ejtsenek”.

Milánó balközép polgármestere, Giuseppe Sala szerint bár „a tüntetések okai érthetőek, a rendfenntartó erők elleni erőszak és a városban okozott súlyos károk nem igazolhatók”. (Részben hozzá hasonlóan reagált a franciaországi eseményekre Magyar Péter miniszterelnök is.)

Portugália sem maradt ki

Lisszabonban egy, a három héttel ezelőtt Madridban létesítetthez hasonló sátortábort állítottak fel a tüntetők, akik a lakhatási válság és a megélhetési költségek kezelésére irányuló intézkedéseket követeltek. 

Több száz tüntető vonult fel éjszaka a portugál főváros nyüzsgő, turisztikai központjában található Rossio téren, miután országszerte több ezer ember vett részt a tüntetésen.

A résztvevők megfogadták, hogy egy éjszakára maradnak, miközben több százan énekeltek IV. Péter királynak a teret uraló szobra körül. "A portugál társadalmi osztály, amely adózik, amely fenntartja ezt az országot, támadás alatt áll, és elveszíti jogait, nevezetesen a lakhatáshoz való jogát” – mondta Elena Costa, egy 46 éves szociális asszisztens. „Ezért mindannyian itt vagyunk, hogy megpróbáljuk elmagyarázni, hogy fulladozunk.”

Az 52 éves mérnök, Antonio Margado bírálta a jobbközép kormányt a „bérleti díjak teljes liberalizációja miatt; a tulajdonosok egyre jobban védettek, míg a bérlők, akiknek szükségük van házra, egyre kevésbé védettek”.

Elszaladtak a lakásárak

A hivatalos adatok szerint a portugál lakásárak 124 százalékkal emelkedtek 2015 és 2024 között, az uniós átlagnál nagyjából kétszer gyorsabban. Ez különösen a fiatalokat és a Lisszabonban élőket sújtja súlyosan, márpedig az ország több mint 11 millió lakosának körülbelül a negyede a főváros tágabb agglomerációjában él.

A fő szakszervezet, a CGTP által összehívott korábbi lisszaboni tüntetésen a tüntetők

  • jobb közszolgáltatásokat,
  • nyugdíjakat és béreket,
  • valamint az emelkedő lakhatási költségek elleni intézkedéseket követeltek.

Luís Montenegro, Portugália miniszterelnöke azt mondta, hogy kormánya megérti, hogy az emberek „felháborodásukat kívánják kifejezni a közpolitikákban szerintük esetlegesen hiányzó pontok miatt”. Ugyanakkor óva intette politikai riválisait attól, hogy „olyan instabilitást és tiltakozást hozzanak Portugáliába, amelynek valójában nincs támogatottsága a portugál társadalomban”. Ezzel a The Guardian szerint valószínűleg a franciaországi erőszakos tüntetésekre utalt.

Az albán diákoknak is elege lett, nem is fogták vissza magukat

Ezen a héten Albániában is erőszakos tüntetések voltak , ahol az egyetemi körülmények és a magas tandíjak miatt feldühödött tüntetők Edi Rama miniszterelnök lemondását követelték.

Szombaton a tüntetők köveket, Molotov-koktélokat, fémtárgyakat és pirotechnikai eszközöket dobáltak a rendőrökre, valamint autókat és szemeteskukákat gyújtottak fel, lángoló barikádként használva azokat, hogy megakadályozzák a rendőrök előrenyomulását.

Tiranában is bevetették a rohamrendőrséget / Fotó: AFP

Az erőszak fokozódásának jeleként a rendőrség gumilövedékeket lőtt a tüntetőkre, a tüntetések kezdete óta először. A tüntetések az éjszaka folyamán is folytatódtak, épületeket – köztük bíróságot, bankokat és postát – felgyújtottak vagy súlyosan megrongáltak. A zavargások hónapokig tartó kormányellenes tüntetéseket követnek a balkáni országban, amelyeket kezdetben egy vitatott üdülőhely-fejlesztés váltott ki, amely az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump családjához köthető.

A kilakoltatás volt az utolsó csepp

Spanyolországban a múlt hónapban egyre nagyobb felháborodást váltott ki az emelkedő bérleti díjak és a társadalmi egyenlőtlenség, miután egy 87 éves nőt kilakoltattak, mert nem tudta kifizetni a lakását megvásárló befektetési cég által követelt 230 százalékos lakbéremelést.

A néhai María del Carmen Abascal nehéz helyzete – és az általa megtestesített tágabb probléma – utcai tüntetésekhez és egy tiltatábor létrehozásához vezetett a spanyol főváros közepén, és arra késztette a szocialista vezetésű kormányt, hogy sürgősségi intézkedéseket javasoljon a lakhatáshoz való hozzáférés megkönnyítése és védelme érdekében. Amikor a jobboldali és szélsőjobboldali pártok leszavazták ezeket az intézkedéseket a kongresszusban, Pedro Sánchez miniszterelnök válaszul előrehozott általános választásokat jelentett be november végére.

Nincs elég tanár Franciaországban, a felszereltség pedig ócska

Franciaországban a Párizs szegény északi külvárosaiban található iskolákban tapasztalható tanárhiányok és a lepusztult felszereltség miatti felháborodás országos mozgalommá fajult, amely az egyenlőtlenség, a gyenge közkiadások és a csökkenő színvonal ellen irányul.

Több mint 1200 embert tartóztattak le Franciaországban szombaton, miután középiskolás diákokat támogató tüntetők összecsaptak a rendőrséggel, egyes tüntetések később pedig elfajultak, épületeket gyújtottak fel, üzleteket fosztottak ki.

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