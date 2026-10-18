Lángba borultak az utcák, elszabadult a düh Európában: már több országban is összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel, egyre nagyobb a felháborodás a megélhetési válság miatt

Az oktatási körülmények javításáért indult, majd a lakhatási és a megélhetési nehézségek miatt folytatódó franciaországi tüntetések Lisszabonra és Milánóra is átterjedtek. Milánóban a tüntetők összecsaptak a rendőrséggel és felgyújtottak épületeket. Lisszabonban a hétvégén sátortábor épült.

Zavargásokba torkolltak a tüntetések Európa-szerte / Fotó: AFP

Ahogyan eredetileg Franciaországban, úgy Milánóban is békésen indult a szombati tüntetés, de végül maszkos tüntetők dobálták meg a rohamrendőröket kövekkel, térkőkkel és egyéb tárgyakkal. Felgyújtották a bárasztalokból épített barikádokat is - írja a The Guardian az AFP és az AP nyomán. A rendőrség vízágyúval és könnygázzal oszlatta a tömeget, az összecsapásokban egy csendőrautó súlyozsan megrongálódott. A LaPresse hírügynökség jelentése szerint legalább két rendőr megsérült, és mintegy 50 tüntetőt, köztük sok kiskorút, őrizetbe vettek.

Meloni: más a tüntetés, más a városok felgyújtása

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök azt mondta, hogy

bár a tüntetés jog, a városok felgyújtása nem az.

Egy közösségi médiás bejegyzésben azt írta, hogy „huligánok” használták ki a tüntetéseket, „hogy káoszt szítsanak, megtámadják a biztonságért felelősöket, és egész városokat túszul ejtsenek”.

Milánó balközép polgármestere, Giuseppe Sala szerint bár „a tüntetések okai érthetőek, a rendfenntartó erők elleni erőszak és a városban okozott súlyos károk nem igazolhatók”. (Részben hozzá hasonlóan reagált a franciaországi eseményekre Magyar Péter miniszterelnök is.)

Portugália sem maradt ki

Lisszabonban egy, a három héttel ezelőtt Madridban létesítetthez hasonló sátortábort állítottak fel a tüntetők, akik a lakhatási válság és a megélhetési költségek kezelésére irányuló intézkedéseket követeltek.

Több száz tüntető vonult fel éjszaka a portugál főváros nyüzsgő, turisztikai központjában található Rossio téren, miután országszerte több ezer ember vett részt a tüntetésen.

A résztvevők megfogadták, hogy egy éjszakára maradnak, miközben több százan énekeltek IV. Péter királynak a teret uraló szobra körül. "A portugál társadalmi osztály, amely adózik, amely fenntartja ezt az országot, támadás alatt áll, és elveszíti jogait, nevezetesen a lakhatáshoz való jogát” – mondta Elena Costa, egy 46 éves szociális asszisztens. „Ezért mindannyian itt vagyunk, hogy megpróbáljuk elmagyarázni, hogy fulladozunk.”