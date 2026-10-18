Lángba borultak az utcák, elszabadult a düh Európában: már több országban is összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel, egyre nagyobb a felháborodás a megélhetési válság miatt
Az oktatási körülmények javításáért indult, majd a lakhatási és a megélhetési nehézségek miatt folytatódó franciaországi tüntetések Lisszabonra és Milánóra is átterjedtek. Milánóban a tüntetők összecsaptak a rendőrséggel és felgyújtottak épületeket. Lisszabonban a hétvégén sátortábor épült.
Ahogyan eredetileg Franciaországban, úgy Milánóban is békésen indult a szombati tüntetés, de végül maszkos tüntetők dobálták meg a rohamrendőröket kövekkel, térkőkkel és egyéb tárgyakkal. Felgyújtották a bárasztalokból épített barikádokat is - írja a The Guardian az AFP és az AP nyomán. A rendőrség vízágyúval és könnygázzal oszlatta a tömeget, az összecsapásokban egy csendőrautó súlyozsan megrongálódott. A LaPresse hírügynökség jelentése szerint legalább két rendőr megsérült, és mintegy 50 tüntetőt, köztük sok kiskorút, őrizetbe vettek.
Meloni: más a tüntetés, más a városok felgyújtása
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök azt mondta, hogy
bár a tüntetés jog, a városok felgyújtása nem az.
Egy közösségi médiás bejegyzésben azt írta, hogy „huligánok” használták ki a tüntetéseket, „hogy káoszt szítsanak, megtámadják a biztonságért felelősöket, és egész városokat túszul ejtsenek”.
Milánó balközép polgármestere, Giuseppe Sala szerint bár „a tüntetések okai érthetőek, a rendfenntartó erők elleni erőszak és a városban okozott súlyos károk nem igazolhatók”. (Részben hozzá hasonlóan reagált a franciaországi eseményekre Magyar Péter miniszterelnök is.)
Portugália sem maradt ki
Lisszabonban egy, a három héttel ezelőtt Madridban létesítetthez hasonló sátortábort állítottak fel a tüntetők, akik a lakhatási válság és a megélhetési költségek kezelésére irányuló intézkedéseket követeltek.
Több száz tüntető vonult fel éjszaka a portugál főváros nyüzsgő, turisztikai központjában található Rossio téren, miután országszerte több ezer ember vett részt a tüntetésen.
A résztvevők megfogadták, hogy egy éjszakára maradnak, miközben több százan énekeltek IV. Péter királynak a teret uraló szobra körül. "A portugál társadalmi osztály, amely adózik, amely fenntartja ezt az országot, támadás alatt áll, és elveszíti jogait, nevezetesen a lakhatáshoz való jogát” – mondta Elena Costa, egy 46 éves szociális asszisztens. „Ezért mindannyian itt vagyunk, hogy megpróbáljuk elmagyarázni, hogy fulladozunk.”
Az 52 éves mérnök, Antonio Margado bírálta a jobbközép kormányt a „bérleti díjak teljes liberalizációja miatt; a tulajdonosok egyre jobban védettek, míg a bérlők, akiknek szükségük van házra, egyre kevésbé védettek”.
Elszaladtak a lakásárak
A hivatalos adatok szerint a portugál lakásárak 124 százalékkal emelkedtek 2015 és 2024 között, az uniós átlagnál nagyjából kétszer gyorsabban. Ez különösen a fiatalokat és a Lisszabonban élőket sújtja súlyosan, márpedig az ország több mint 11 millió lakosának körülbelül a negyede a főváros tágabb agglomerációjában él.
A fő szakszervezet, a CGTP által összehívott korábbi lisszaboni tüntetésen a tüntetők
- jobb közszolgáltatásokat,
- nyugdíjakat és béreket,
- valamint az emelkedő lakhatási költségek elleni intézkedéseket követeltek.
Luís Montenegro, Portugália miniszterelnöke azt mondta, hogy kormánya megérti, hogy az emberek „felháborodásukat kívánják kifejezni a közpolitikákban szerintük esetlegesen hiányzó pontok miatt”. Ugyanakkor óva intette politikai riválisait attól, hogy „olyan instabilitást és tiltakozást hozzanak Portugáliába, amelynek valójában nincs támogatottsága a portugál társadalomban”. Ezzel a The Guardian szerint valószínűleg a franciaországi erőszakos tüntetésekre utalt.
Az albán diákoknak is elege lett, nem is fogták vissza magukat
Ezen a héten Albániában is erőszakos tüntetések voltak , ahol az egyetemi körülmények és a magas tandíjak miatt feldühödött tüntetők Edi Rama miniszterelnök lemondását követelték.
Szombaton a tüntetők köveket, Molotov-koktélokat, fémtárgyakat és pirotechnikai eszközöket dobáltak a rendőrökre, valamint autókat és szemeteskukákat gyújtottak fel, lángoló barikádként használva azokat, hogy megakadályozzák a rendőrök előrenyomulását.
Az erőszak fokozódásának jeleként a rendőrség gumilövedékeket lőtt a tüntetőkre, a tüntetések kezdete óta először. A tüntetések az éjszaka folyamán is folytatódtak, épületeket – köztük bíróságot, bankokat és postát – felgyújtottak vagy súlyosan megrongáltak. A zavargások hónapokig tartó kormányellenes tüntetéseket követnek a balkáni országban, amelyeket kezdetben egy vitatott üdülőhely-fejlesztés váltott ki, amely az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump családjához köthető.
A kilakoltatás volt az utolsó csepp
Spanyolországban a múlt hónapban egyre nagyobb felháborodást váltott ki az emelkedő bérleti díjak és a társadalmi egyenlőtlenség, miután egy 87 éves nőt kilakoltattak, mert nem tudta kifizetni a lakását megvásárló befektetési cég által követelt 230 százalékos lakbéremelést.
A néhai María del Carmen Abascal nehéz helyzete – és az általa megtestesített tágabb probléma – utcai tüntetésekhez és egy tiltatábor létrehozásához vezetett a spanyol főváros közepén, és arra késztette a szocialista vezetésű kormányt, hogy sürgősségi intézkedéseket javasoljon a lakhatáshoz való hozzáférés megkönnyítése és védelme érdekében. Amikor a jobboldali és szélsőjobboldali pártok leszavazták ezeket az intézkedéseket a kongresszusban, Pedro Sánchez miniszterelnök válaszul előrehozott általános választásokat jelentett be november végére.
Nincs elég tanár Franciaországban, a felszereltség pedig ócska
Franciaországban a Párizs szegény északi külvárosaiban található iskolákban tapasztalható tanárhiányok és a lepusztult felszereltség miatti felháborodás országos mozgalommá fajult, amely az egyenlőtlenség, a gyenge közkiadások és a csökkenő színvonal ellen irányul.
Több mint 1200 embert tartóztattak le Franciaországban szombaton, miután középiskolás diákokat támogató tüntetők összecsaptak a rendőrséggel, egyes tüntetések később pedig elfajultak, épületeket gyújtottak fel, üzleteket fosztottak ki.