Franciaország ismét lángokban: elszabadult a népharag, Macron ellen fordultak a tüntetők

Franciaország-szerte tüntetések kezdődtek, amelyek várhatóan nagyszabású országos tiltakozássá szélesednek a megélhetési költségek emelkedése, valamint egyre többek szerint a társadalmi lehetőségeket és a szociális biztonságot alapvető szinten garantáló rendszer eróziója miatt – írja a The Guardian.

Országos tüntetéshullám kezdődött Franciaországban/Fotó: AFP

Franciaország-szerte több száz tüntetést terveztek

A szombati megmozdulásokat a közösségi médiában meghirdetett felhívások előzték meg, amelyek a 2018-ban a társadalmi igazságtalanságok ellen létrejött sárgamellényes (gilets jaunes) mozgalom újjáélesztésére szólítottak fel. A tiltakozások múlt hónapban kezdődtek Párizs szegényebb északi külvárosainak iskoláiban. A tanárhiány és az elhanyagolt iskolaépületek miatti elégedetlenség rövid idő alatt országos mozgalommá terebélyesedett, amely már az egyenlőtlenségek, az elégtelen közkiadások és a szolgáltatások színvonalának romlása ellen is fellép.

Franciaország egyik legnagyobb szakszervezete, a CGT szintén támogatásáról biztosította a tiltakozókat. A szervezet

magasabb béreket és nyugdíjakat,

alacsonyabb árakat,

valamint az emberek szükségleteit megfelelően kiszolgáló közszolgáltatások védelmét követeli.

Franciaország-szerte több száz további tüntetést terveztek, amelyeken több tízezer ember részvételére számítanak. A demonstrálók egy része láthatósági mellényben vonult az utcákra, ami a korábbi, Emmanuel Macron elnökségét is súlyosan próbára tevő zavargásokat idézte fel. Marseille-ben közben kukákat gyújtottak fel.

Párizs belvárosában jelentős rendőri jelenlét volt látható, különösen olyan nevezetességek környékén, mint a Champs-Élysées sugárút és a Diadalív. Ezeket a helyszíneket a két hivatalosan bejelentett demonstráció útvonalából kizárták. A tervek szerint kora délután a Place de la République téren kezdődött egy felvonulás, a városközponttól északkeletre.

„Azért küzdünk, mert túl nehéz megélni, mert túl magas az üzemanyag ára, és mert országszerte brutálisan megtámadják és megsebesítik a középiskolásokat pusztán azért, mert tiltakozni mernek, és több tanárt, valamint megfelelő tanulási körülményeket követelnek”

– mondta egy 19 éves párizsi tüntető, aki Lolaként mutatkozott be.