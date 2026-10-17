Franciaország ismét lángokban: elszabadult a népharag, Macron ellen fordultak a tüntetők
Franciaország-szerte tüntetések kezdődtek, amelyek várhatóan nagyszabású országos tiltakozássá szélesednek a megélhetési költségek emelkedése, valamint egyre többek szerint a társadalmi lehetőségeket és a szociális biztonságot alapvető szinten garantáló rendszer eróziója miatt – írja a The Guardian.
Franciaország-szerte több száz tüntetést terveztek
A szombati megmozdulásokat a közösségi médiában meghirdetett felhívások előzték meg, amelyek a 2018-ban a társadalmi igazságtalanságok ellen létrejött sárgamellényes (gilets jaunes) mozgalom újjáélesztésére szólítottak fel. A tiltakozások múlt hónapban kezdődtek Párizs szegényebb északi külvárosainak iskoláiban. A tanárhiány és az elhanyagolt iskolaépületek miatti elégedetlenség rövid idő alatt országos mozgalommá terebélyesedett, amely már az egyenlőtlenségek, az elégtelen közkiadások és a szolgáltatások színvonalának romlása ellen is fellép.
Franciaország egyik legnagyobb szakszervezete, a CGT szintén támogatásáról biztosította a tiltakozókat. A szervezet
- magasabb béreket és nyugdíjakat,
- alacsonyabb árakat,
- valamint az emberek szükségleteit megfelelően kiszolgáló közszolgáltatások védelmét követeli.
Franciaország-szerte több száz további tüntetést terveztek, amelyeken több tízezer ember részvételére számítanak. A demonstrálók egy része láthatósági mellényben vonult az utcákra, ami a korábbi, Emmanuel Macron elnökségét is súlyosan próbára tevő zavargásokat idézte fel. Marseille-ben közben kukákat gyújtottak fel.
Párizs belvárosában jelentős rendőri jelenlét volt látható, különösen olyan nevezetességek környékén, mint a Champs-Élysées sugárút és a Diadalív. Ezeket a helyszíneket a két hivatalosan bejelentett demonstráció útvonalából kizárták. A tervek szerint kora délután a Place de la République téren kezdődött egy felvonulás, a városközponttól északkeletre.
„Azért küzdünk, mert túl nehéz megélni, mert túl magas az üzemanyag ára, és mert országszerte brutálisan megtámadják és megsebesítik a középiskolásokat pusztán azért, mert tiltakozni mernek, és több tanárt, valamint megfelelő tanulási körülményeket követelnek”
– mondta egy 19 éves párizsi tüntető, aki Lolaként mutatkozott be.
A rendőrség több tervezett gyülekezést is betiltott
Macron elnökségének utolsó szakaszába lépett, és egy erősen megosztott választóközösséget, valamint súlyosan széttöredezett politikai mezőnyt hagy maga mögött. Az elnök pénteken nyugalomra és az emberek, illetve a tulajdon tiszteletben tartására szólított fel, miután a hatóságok erőszakos cselekmények lehetőségére figyelmeztettek.
„Alkotmányos jog a tüntetés és a véleménynyilvánítás, és mindig is ügyeltem arra, hogy ezt a jogot teljes mértékben tiszteletben tartsák” – mondta Macron. „De ez a jog egyben kötelezettséggel is jár: tiszteletet kell tanúsítani. Tisztelni kell az embereket, tisztelni kell a tulajdont, és ezért vállalni kell azt is, hogy senkit nem sértegetünk és semmit nem rongálunk meg.”
Macron „elfogadhatatlannak” nevezte, ha valaki kizárólag azért venne részt a tiltakozásokban, hogy „kárt okozzon és zavargásokat szítson”. Laurent Nuñez belügyminiszter szerint országszerte több száz tiltakozó akcióra és több mint 80 felvonulásra lehet számítani, beleértve a spontán összejöveteleket, utcai demonstrációkat és útlezárásokat is.
A rendőrség több más, Párizs belvárosába tervezett gyülekezést is betiltott. Szombaton a rendőrség kérésére számos metróállomást lezártak, köztük a Champs-Élysées környékén, valamint az elnöki palota, a parlament és a kormányzati hivatalok közelében található állomásokat.
Az elmúlt hetekben több ezer embert tartóztattak le, több százan megsérültek, és iskolákat is felgyújtottak, miközben az új tanév kezdetével országos méretű diáktüntetések bontakoztak ki. A megmozdulások már hatással vannak az ország elnökválasztási kampányára is, és nemzetközi figyelmet is kiváltottak.
A tüntetők közül többen – különösen a tinédzserek – súlyos, egyes esetekben rendkívül súlyos sérüléseket szenvedtek. Ezekért a tiltakozók a rendőrség tömegoszlatás során használt fegyvereit okolják. Nuñez felfüggesztette az egyik rendőrségi kábítógránát-típus használatát a fiatal demonstrálókkal szemben, miután egy 15 éves fiú elveszítette az egyik kezét.