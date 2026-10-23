Itt az orosz-ukrán tűzszünet: Zelenszkij és Putyin is megenyhült az amerikai first lady kedvéért – békét hoz Ukrajnába Melania Trump

Kisebb sikerről számolt be az orosz-ukrán háborúban a Fehér Ház, Melania Trump amerikai first lady ugyanis pénteken tűzszünetet ért el Oroszország és Ukrajna között.

Melania Trump, az Egyesült Államok first ladyje tűzszünetet ért el Ukrajnában / Fotó: NurPhoto via AFP

A fegyvernyugvás október 29-től lép életbe a két hadviselő ország között az orosz ellenőrzés alatt álló Oleški városában.

A dél-ukrajnai települést 2022 februárja, azaz a háború kitörése óta orosz erők artják megszállva, lakói pedig egyre súlyosbodó élelmiszerválságról számoltak be.

A két ország megállapodott abban, hogy ideiglenesen felfüggeszti az összes katonai műveletet Oleškiben, hogy lehetővé tegye a humanitárius segélyek bejuttatását, valamint előkészítse a civilek evakuálását egy kijelölt biztonságos útvonalon

– áll a Fehér Ház közleményében.

Melania Trumpnak épp akkor sikerült lokális tűzszünetet elősegítenie, amikor férje, Donald Trump amerikai elnök épp annak érdekében ígyekszik nyomást gyakorolni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy állapodjon meg Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárásáról.

Melania Trump aktívan közreműködik annak érdekében is, hogy az orosz erők által a háború során elhurcolt ukrán gyermekek visszatérhessenek családjukhoz.

A helyzet kétségbeejtő. Oleški a frontvonalban fekvő, a katasztrófa szélén álló város. A településen maradt lakosságot elsősorban idős emberek lakják, akiknek sürgősen orvosi ellátásra, gyógyszerekre, élelmiszerre és tiszta ivóvízre van szükségük

– hangsúlyozta közleményében Melania Trump.

A first lady tájékoztatása szerint a tűzszünet lehetővé teszi, hogy mindkét ország nem katonai személyzetből álló csoportjai felkeressék a lakosokat otthonaikban, és megszervezzék azok elszállítását, akik Oroszországba vagy Ukrajnába kívánnak menekülni. A csoportokat egy meg nem nevezett amerikai médiaszervezet is elkíséri majd, hogy dokumentálja a folyamatot.

A Dnyeper folyó túlpartján, Herszonnal szemben fekvő Oleškiben a Fehér Ház közlése szerint jelenleg 1700–2000 ember él, többségük idős, de mintegy 50 gyermek is van közöttük. A háború előtt a város lakossága hozzávetőleg 24 ezer fő volt. A Washington szerint a kahovkai gát lerombolását követően a város területének mintegy 90 százalékát elöntötte a víz.