Rendkívüli

Rendkívüli: Letartóztatták Matolcsy Györgyöt – kiderült, meddig marad biztosan rács mögött a volt jegybankelnök

Deviza
EUR/HUF366,84 +0,26% USD/HUF327,65 +0,46% GBP/HUF438,02 +0,22% CHF/HUF397,14 -0,16% PLN/HUF83,33 -0,34% RON/HUF68,59 +0,24% CZK/HUF15,06 -0,07% EUR/HUF366,84 +0,26% USD/HUF327,65 +0,46% GBP/HUF438,02 +0,22% CHF/HUF397,14 -0,16% PLN/HUF83,33 -0,34% RON/HUF68,59 +0,24% CZK/HUF15,06 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 048,59 -0,89% MTELEKOM2 686 +0,07% MOL4 820 -1,75% OTP40 350 -2,89% RICHTER13 170 +4,03% OPUS208 -0,95% ANY6 170 +0,33% AUTOWALLIS122 +0,83% WABERERS4 170 -0,71% BUMIX8 720,59 -0,2% CETOP4 865,99 -1,81% CETOP NTR3 144,49 -1,81% BUX142 048,59 -0,89% MTELEKOM2 686 +0,07% MOL4 820 -1,75% OTP40 350 -2,89% RICHTER13 170 +4,03% OPUS208 -0,95% ANY6 170 +0,33% AUTOWALLIS122 +0,83% WABERERS4 170 -0,71% BUMIX8 720,59 -0,2% CETOP4 865,99 -1,81% CETOP NTR3 144,49 -1,81%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Itt az orosz-ukrán tűzszünet: Zelenszkij és Putyin is megenyhült az amerikai first lady kedvéért – békét hoz Ukrajnába Melania Trump

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az amerikai first lady segítségével fegyvernyugvásról álapodott meg Oroszország és Ukrajna pénteken. A Melania Trump által tető alá hozott tűzszünet a humaniárius válsággal fenyegetett Oleški városára érvényes, és okóber 29-én lép életbe.
VG
2026.10.23, 17:14
Szóljon hozzá!

Kisebb sikerről számolt be az orosz-ukrán háborúban a Fehér Ház, Melania Trump amerikai first lady ugyanis pénteken tűzszünetet ért el Oroszország és Ukrajna között.

tűzszünet, Melania Trump, first lady, orosz-ukrán háború
Melania Trump, az Egyesült Államok first ladyje tűzszünetet ért el Ukrajnában / Fotó: NurPhoto via AFP

A fegyvernyugvás október 29-től lép életbe a két hadviselő ország között az orosz ellenőrzés alatt álló Oleški városában. 

A dél-ukrajnai települést 2022 februárja, azaz a háború kitörése óta orosz erők artják megszállva, lakói pedig egyre súlyosbodó élelmiszerválságról számoltak be.

A két ország megállapodott abban, hogy ideiglenesen felfüggeszti az összes katonai műveletet Oleškiben, hogy lehetővé tegye a humanitárius segélyek bejuttatását, valamint előkészítse a civilek evakuálását egy kijelölt biztonságos útvonalon 

áll a Fehér Ház közleményében.

Melania Trumpnak épp akkor sikerült lokális tűzszünetet elősegítenie, amikor férje, Donald Trump amerikai elnök épp annak érdekében ígyekszik nyomást gyakorolni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy állapodjon meg Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárásáról

Melania Trump aktívan közreműködik annak érdekében is, hogy az orosz erők által a háború során elhurcolt ukrán gyermekek visszatérhessenek családjukhoz.

A helyzet kétségbeejtő. Oleški a frontvonalban fekvő, a katasztrófa szélén álló város. A településen maradt lakosságot elsősorban idős emberek lakják, akiknek sürgősen orvosi ellátásra, gyógyszerekre, élelmiszerre és tiszta ivóvízre van szükségük

 – hangsúlyozta közleményében Melania Trump.

A first lady tájékoztatása szerint a tűzszünet lehetővé teszi, hogy mindkét ország nem katonai személyzetből álló csoportjai felkeressék a lakosokat otthonaikban, és megszervezzék azok elszállítását, akik Oroszországba vagy Ukrajnába kívánnak menekülni. A csoportokat egy meg nem nevezett amerikai médiaszervezet is elkíséri majd, hogy dokumentálja a folyamatot.

A Dnyeper folyó túlpartján, Herszonnal szemben fekvő Oleškiben a Fehér Ház közlése szerint jelenleg 1700–2000 ember él, többségük idős, de mintegy 50 gyermek is van közöttük. A háború előtt a város lakossága hozzávetőleg 24 ezer fő volt. A Washington szerint a kahovkai gát lerombolását követően a város területének mintegy 90 százalékát elöntötte a víz.

A közlemény szerint Melania Trump és képviselője közvetlenül az orosz és az ukrán vezetéssel egyeztetett a helyi tűzszünet feltételeinek meghatározásáról.

„Az evakuálás mellett döntő lakosok összehangolt segítséget és szállítást kapnak az általuk választott célállomásra. Arra számítok, hogy egyesek Oroszországba, mások pedig Ukrajnába szeretnének majd menni” – mondta Melania Trump.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13404 cikk

 

Szóljon hozzá!
Fehér Ház
Melania Trump
Ukrajna
tűzszünet
first lady
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu