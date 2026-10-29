Ez meghökkentő: újabb ukrán aranykonvoj tűnt fel Magyarországon, a készenléti rendőrség fegyveresei kísérték – Kuznyecov tábornok is a pénzszállítóban volt

Egészen különös fotósorozatot publikált a közösségi oldalán Horváth Lóránt ügyvéd. Ebből az derül ki, hogy egy újabb ukrán aranykonvoj járt Magyarországon.

Újabb ukrán aranykonvoj tűnt fel Magyarországon, a készenléti rendőrség fegyveresei kísérték / Fotó: Horváth Lóránt ügyvédi iroda

Ugyanakkor az ukrán aranykonvoj védőügyvédjeként is ismertté vált Horváth nem nevezte meg, milyen ügyben lépett kapcsolatba most a pénzszállítókkal. Viszont a posztjából több érdekes információ is kiderült.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a titkosszolgálat 2026. március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A gépjárművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket elfogták.

Később őket szabadon engedték, az április választást követően pedig a lefoglalt készpénzt és aranyat is visszakapták az ukránok. A járművekben eredetileg

mintegy 40 millió dollárt,

35 millió eurót

és 9 kilogramm aranyat

találtak. A pénzmosás gyanújával indult eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűncselekmény hiányában megszüntette, miután igazolták az értékek legális, bankközi eredetét.

A történtek azonban nem maradtak annyiban és aktív kísérletek zajlanak különböző szinteken, hogy elszámoltatás és számonkérés történjen a Fidesz és az Orbán-kormány, konkrétan a volt miniszterelnök felé.

A Központi Nyomozó Főügyészség október elején megerősítette az MTI-nek, hogy eddig öt embert hallgattak ki az úgynevezett aranykonvojügyben gyanúsítottként, akik között a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül három rendőr is van. Utóbbiakat hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével gyanúsítják.

Friss fejlemény, hogy az ügyészségi eljárásban érintett felfüggesztett ügyész, korábbi budapesti főügyész hatórás vallomást tett. Fürcht Pál a fegyelmi eljárásán beszélt részletesen. Horvát Lóránt jogi képviselő tájékoztatása szerint a zárt ülésről terjedelmes jegyzőkönyv készült.

Újabb ukrán aranykonvoj tűnt fel Magyarországon, a készenléti rendőrség fegyveresei kísérték

Csütörtök délután Horváth Lóránt arról tett közzé bejegyzést, hogy egy ukrán aranykonvojjal találkozott.

Beköszönt az Aranykonvoj az irodámba, és csodák csodájára a Készenléti Rendőrség fegyveresei kísérték őket

– fogalmazott. Az nem derült ki, hogy egészen pontosan, mit keresett az urkán aranykonvoj az ügyvédi irodánál, hiszen ha ezúttal is aranyat és készpénzt szállított, azt elméletileg egy rögzített útvonalon teheti csak meg. Ha viszont ezúttal nem volt ilyen szállítmánya, nem világos, miért kapott rendőri felvezetést.