Ez meghökkentő: újabb ukrán aranykonvoj tűnt fel Magyarországon, a készenléti rendőrség fegyveresei kísérték – Kuznyecov tábornok is a pénzszállítóban volt
Egészen különös fotósorozatot publikált a közösségi oldalán Horváth Lóránt ügyvéd. Ebből az derül ki, hogy egy újabb ukrán aranykonvoj járt Magyarországon.
Ugyanakkor az ukrán aranykonvoj védőügyvédjeként is ismertté vált Horváth nem nevezte meg, milyen ügyben lépett kapcsolatba most a pénzszállítókkal. Viszont a posztjából több érdekes információ is kiderült.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a titkosszolgálat 2026. március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A gépjárművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket elfogták.
Később őket szabadon engedték, az április választást követően pedig a lefoglalt készpénzt és aranyat is visszakapták az ukránok. A járművekben eredetileg
- mintegy 40 millió dollárt,
- 35 millió eurót
- és 9 kilogramm aranyat
találtak. A pénzmosás gyanújával indult eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűncselekmény hiányában megszüntette, miután igazolták az értékek legális, bankközi eredetét.
A történtek azonban nem maradtak annyiban és aktív kísérletek zajlanak különböző szinteken, hogy elszámoltatás és számonkérés történjen a Fidesz és az Orbán-kormány, konkrétan a volt miniszterelnök felé.
A Központi Nyomozó Főügyészség október elején megerősítette az MTI-nek, hogy eddig öt embert hallgattak ki az úgynevezett aranykonvojügyben gyanúsítottként, akik között a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül három rendőr is van. Utóbbiakat hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével gyanúsítják.
Friss fejlemény, hogy az ügyészségi eljárásban érintett felfüggesztett ügyész, korábbi budapesti főügyész hatórás vallomást tett. Fürcht Pál a fegyelmi eljárásán beszélt részletesen. Horvát Lóránt jogi képviselő tájékoztatása szerint a zárt ülésről terjedelmes jegyzőkönyv készült.
Újabb ukrán aranykonvoj tűnt fel Magyarországon, a készenléti rendőrség fegyveresei kísérték
Csütörtök délután Horváth Lóránt arról tett közzé bejegyzést, hogy egy ukrán aranykonvojjal találkozott.
Beköszönt az Aranykonvoj az irodámba, és csodák csodájára a Készenléti Rendőrség fegyveresei kísérték őket
– fogalmazott. Az nem derült ki, hogy egészen pontosan, mit keresett az urkán aranykonvoj az ügyvédi irodánál, hiszen ha ezúttal is aranyat és készpénzt szállított, azt elméletileg egy rögzített útvonalon teheti csak meg. Ha viszont ezúttal nem volt ilyen szállítmánya, nem világos, miért kapott rendőri felvezetést.
Külön említést érdemel viszont, hogy a Horvát által megosztott képeken szerepel az a Kuznyecov tábornok, aki az első ukrán aranykonvoj kapcsán vált hirhedté. Erről a következőket írta a za ügyvéd: "A képen az a Kuznietsov (sic!) tábornokkal állok, akinek a rosszulléte miatt toloncolták ki az egész csapatot Magyarországról. Élőben még nem találkoztunk, csak videon (sic!)."
Miért baj, hogy az aranykonvoj-ügy a politikai leszámolás része?
Természetesen bármilyen ügy kivizsgálása a kormányzati, hatósági kompetencia része, így az aranykonvojé is. Ugyanakkor ha ennek a feltárása politikai motiváción alapszik, az már problémás.
Tény, hogy az ukrán aranykonvoj esete számos kérdést felvet. Az osztrák sajtó is írt a tisztázatlan részletekről. Ezek azonban rendere nem jelennek meg a jelenlegi kormányzat, vagy az elszámoltatást forszírozók kommunikációjában.
Ahogy az az elem sem, hogy milyen körülmények uralkodtak akkor, amikor a rajtaütés bekövetkezett. Addigra ugyanis Ukrajna már hosszú ideje, január vége óta nem továbbított orosz olajat Magyarországnak a Barátság kőolajvezetéken. Ezt Zelenszkijék egy orosz támadással indokolták, de az okozott kárt soha, senkinek nem mutatták meg, pedig mind a magyar vezetés, mind az uniós delegációt is küldött a helyszínre. Hiába, az ukránok nem fogadták őket.
Miközben Magyarország olajellátása az egyik legfontosabb nemzetbiztonsági kérdés, arra valamiért nem jött létre vizsgálat, hogy Ukrajna hónapokon át tartó "olajblokádja" indokolt volt-e vagy esetlegesen zsarolást alkalmazott a magyar kormányzattal szemben. Az április választást követően egyébként napokon belül helyreállt a tranzit és azóta se következett be benne leállás.
Az ukrán aranykonvoj elfogása tehát ebben a rendkívül feszült helyzetben következett be, a Fidesz állítása szerint megalapozott módon. Ezt lehet cáfolni, de a magyar állam tényfeltárása a saját maga jól felfogott érdekében nem hagyhatja figyelmen kívül a körülményeket.