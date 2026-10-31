Itt tart a közbiztonság Budapesten: a lakók saját pénzből fizetnek biztonsági őrt, a dolgozók félelmükben felmondanak – már a főváros elit kerületében is óriási a baj
Rendkívül rossznak nevezte a helyzetet egy újlipótvárosi vendéglátóhely tulajdonosa. Elmondása szerint nemcsak a kukákat borogatják fel, hanem az üzletekbe is bemennek, és a vendégeket sem hagyják békén. Nem véletlen, hogy a helyi üzletek is támogatták a kerületben indult aláírásgyűjtést, amely a közbiztonság javítását és az azonnali fellépést sürgeti.
Lapunk egyik forrása szerint arra is volt példa, hogy az egyik ékszerboltot nappal próbálták feltörni, több esetben pedig megpróbálnak a társasházakba bejutni az ötvenforintos visszaváltási díjú palackok és üvegekpalackok és üvegek miatt.
A városrész több, üzlethelyiségeknek is otthont adó háztömbjének lakói összefogtak, és saját biztonsági őr alkalmazását tervezik. Elmondásuk szerint inkább vállalják ennek költségét, mint azokat a károkat, amelyeket az általuk palackgyűjtőként azonosított emberek okoznak.
Napokon át gyűjtötték az aláírásokat az újlipótvárosiak a közbiztonság javításáért: az íveket a kerület több boltjában és vendéglátóhelyén is alá lehetett írni. A kezdeményezést 1524 aláírással adták át Tóth József polgármesternek.
A XIII. kerületi közterület-felügyelet vezetője is beszélt a közállapotok romlásáról. Elmondása szerint az általuk ellenőrzött személyek 90 százaléka eldobott üvegeket és palackokat gyűjt. „Amit most már tudunk, hogy
az egyik legfertőzöttebb terület Újlipótváros, a Göncz Árpád városközpont, valamint a Lehel tér és környéke”
– sorolta a leginkább érintett helyszíneket.
A helyiek az aláírásgyűjtés mellett önkéntes szemétszedésbe kezdtek, és a polgárőrséggel is együttműködnek, mert szerintük az elmúlt időszakban drasztikusan romlottak a kerület közállapotai.
Több mint harminc üzlet csatlakozott az aláírások gyűjtéséhez. Az egyik beszámoló szerint az üzletek működtetői egyre kevésbé érzik magukat biztonságban:
egyes alkalmazottak félelmükben felmondanak, a vállalkozások pedig saját költségükön kénytelenek biztonsági őrt alkalmazni.
Fényes nappal kifosztott pénztárról – például a Flippermúzeum esetében is – és gázsprayvel lefújt dolgozókról is beszámoltak. A panaszok között az utcák állapota is szerepel: az érintettek szerint reggelente szemetes, piszkos környezetben kell munkába menniük.
A közterület-felügyelet közlése szerint nemrég arra is volt példa, hogy a Hollán Ernő utca és a Radnóti Miklós utca kereszteződésében, egy reggeliző- és brunchhely előtt földön fekvő férfihez hívtak mentőt. A férfi azonban rátámadt a mentősökre, ezért a segítségnyújtás végül rendőri előállítással végződött.
A férfi már számtalan alkalommal feltűnt más üzletek, vendéglátóhelyek környékén, ahol többször is konfliktusba került másokkal.
Információink szerint a Pozsonyi úton működő egyik kiskereskedelmi lánc üzletében mindennapos problémát jelentenek a lopások. Az esti órákban fokozott figyelemmel igyekeznek fellépni a tolvajokkal szemben, miután érezhetően megnőtt a lopások száma. Egy másik üzletlánc boltjában a hasonló esetek megelőzése miatt már biztonsági őrt is alkalmaznak. Egyes helyiek aggodalmát tovább fokozza, hogy palackvisszaváltó automata üzembe helyezését tervezik.
Egy vendéglátóhely tulajdonosa elmondta nekünk, hogy az elmúlt hónapokban már kifejezetten úgy tervezik a munkatársak beosztását, hogy az esti órákban mindig legyen férfi alkalmazott is a helyen.
Palackgyűjtés, drogfogyasztás és lakossági panaszok: megszólalt az önkormányzat az újlipótvárosi helyzetről
A Világgazdaság korábban megkereste az önkormányzatot, hogy milyen panaszok érkeznek főleg a lakosságtól. Közölték, hogy leggyakrabban a palackgyűjtéssel és a kábítószerfogyasztással összefüggő közbiztonsági és köztisztasági problémák szerepelnek a bejelentésekben.
A közbiztonsági problémák egész Budapestre jellemzőek, a belváros felé haladva és a kiemelt közlekedési csomópontokon fokozottan. Így van ez a XIII. kerületben is
– fogalmazott az önkormányzat.
Szeptember óta már mindennapossá váltak a városrészben a korábban szokatlan jelenetek: készenléti rendőrök járőröznek a Pozsonyi úton, a Szent István parkban, a Jászai Mari téren. Az önkormányzat közben a rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet bevonásával tart közbiztonsági ellenőrzéseket.
Sőt, újabb kamerás autókat is szolgálatba állítottak. A közterület-felügyelet megfogalmazása szerint a kerület olyan problémás helyszínein helyezik ki a járműveket, ahol a fix kamerák nem biztosítanak elegendő lefedettséget.
A visszajelzések alapján a nyáron tapasztalt utcai kábítószer-fogyasztás és a kukák feltúrása érezhetően visszaszorult, de a probléma továbbra is jelen van az utcákon.
Lapunk arról kérdezte az önkormányzatot, hogy egyeztettek-e külön a kerületi vendéglátósokkal. Válaszukban közölték:
az érintett üzletekkel külön nem vették fel a kapcsolatot,
de minden hozzájuk forduló kerületi lakos, vállalkozó és üzlettulajdonos megkeresését egyformán komolyan veszik. Hozzátették, hogy továbbra is mindent megtesznek a kerület közbiztonságának javításáért.
A XIII. Kerületi Közszolgáltató Nonprofit Zrt. megkeresésünkre közölte: kizárólag az önkormányzati üzlethelyiségek bérlőivel áll kapcsolatban, akiktől „nem érkezett markáns vagy rendszeresen visszatérő panasz”.
A társaság ugyanakkor megerősítette, hogy köztisztasági munkatársai jelzései és saját tapasztalatai alapján is érzékeli a problémát.
A rendőrség a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy a kerületben tapasztalt visszaélésekről nem áll rendelkezésére statisztikai kimutatás. Hangsúlyozták: minden bejelentést egyedileg vizsgálnak, bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja esetén pedig megteszik a szükséges intézkedéseket.
A BRFK tájékoztatása szerint a közterületi tapasztalatok, a lakossági jelzések és az önkormányzatokkal folytatott egyeztetések alapján
célzott ellenőrzéseket végeznek, amelyek helyszíneit és hangsúlyait az aktuális problémákhoz igazítják.
A lakók személyesen vagy elektronikus úton jelezhetik panaszaikat az illetékes kerületi rendőrkapitányságnak, illetve a körzeti megbízotthoz is fordulhatnak.
Tóth József arról is beszélt, hogy több probléma megoldásához jogszabály-módosításra és a rendőrség megerősítésére lenne szükség, ezek azonban nem önkormányzati feladatok.
„Az elmúlt időszakban számos közbiztonsággal összefüggő intézkedésünk és kezdeményezésünk volt” – közölte. Példaként említette
- a kiemelt közterületi akciókat,
- a közterület-felügyelők létszámának emelését,
- valamint a rendőrökből és közterület-felügyelőkből álló közös járőrpárok szolgálatát is.
Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban hangsúlyozta: támogatják és felkarolják a hasonló civil kezdeményezéseket, és eljuttatják azokat az illetékesekhez, ahogyan korábban Rákosrendező esetében is tették.
Fogy a lakók türelme, a vállalkozók is aggódnak – határozottabb rendőri fellépést követelnek Budapesten
A palackok és üvegek gyűjtésével összefüggő panaszok a főváros más részein is megjelennek. A Blaha Lujza tér környékén három, névtelenséget kérő befektető és üzlettulajdonos korábban arról számolt be a Világgazdaságnak, hogy a köztisztasági és közbiztonsági problémák már a vállalkozások működését és a környék gazdasági megítélését is befolyásolják.
Elmodmásuk szerint a tét nemcsak a Blaha Lujza tér rendezettebbé tétele, hanem az is, hogy Budapest egyik legfontosabb csomópontja hosszabb távon képes lesz-e vonzó környezetet biztosítani az ott élők, a vásárlók, a turisták és a befektetők számára.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy állandó rendőri jelenlétet és határozottabb fellépést követeltek a belvárosi lopások és zaklatások miatt tiltakozó budapestiek. A felhívás szervezői szerint jelentősen romlott a főváros közbiztonsága, a lakók türelme pedig fogy. Úgy véltik, a társadalmi problémák okainak kezelése mellett azonnali rendészeti intézkedésekre is szükség van a személyes és vagyoni biztonság védelmében.