Itt tart a közbiztonság Budapesten: a lakók saját pénzből fizetnek biztonsági őrt, a dolgozók félelmükben felmondanak – már a főváros elit kerületében is óriási a baj

Rendkívül rossznak nevezte a helyzetet egy újlipótvárosi vendéglátóhely tulajdonosa. Elmondása szerint nemcsak a kukákat borogatják fel, hanem az üzletekbe is bemennek, és a vendégeket sem hagyják békén. Nem véletlen, hogy a helyi üzletek is támogatták a kerületben indult aláírásgyűjtést, amely a közbiztonság javítását és az azonnali fellépést sürgeti.

Újlipótváros boltosai lopásokról és konfliktusokról panaszkodnak / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Lapunk egyik forrása szerint arra is volt példa, hogy az egyik ékszerboltot nappal próbálták feltörni, több esetben pedig megpróbálnak a társasházakba bejutni az ötvenforintos visszaváltási díjú palackok és üvegekpalackok és üvegek miatt.

A városrész több, üzlethelyiségeknek is otthont adó háztömbjének lakói összefogtak, és saját biztonsági őr alkalmazását tervezik. Elmondásuk szerint inkább vállalják ennek költségét, mint azokat a károkat, amelyeket az általuk palackgyűjtőként azonosított emberek okoznak.

Napokon át gyűjtötték az aláírásokat az újlipótvárosiak a közbiztonság javításáért: az íveket a kerület több boltjában és vendéglátóhelyén is alá lehetett írni. A kezdeményezést 1524 aláírással adták át Tóth József polgármesternek.

A XIII. kerületi közterület-felügyelet vezetője is beszélt a közállapotok romlásáról. Elmondása szerint az általuk ellenőrzött személyek 90 százaléka eldobott üvegeket és palackokat gyűjt. „Amit most már tudunk, hogy

az egyik legfertőzöttebb terület Újlipótváros, a Göncz Árpád városközpont, valamint a Lehel tér és környéke”

– sorolta a leginkább érintett helyszíneket.

A helyiek az aláírásgyűjtés mellett önkéntes szemétszedésbe kezdtek, és a polgárőrséggel is együttműködnek, mert szerintük az elmúlt időszakban drasztikusan romlottak a kerület közállapotai.

Több mint harminc üzlet csatlakozott az aláírások gyűjtéséhez. Az egyik beszámoló szerint az üzletek működtetői egyre kevésbé érzik magukat biztonságban:

egyes alkalmazottak félelmükben felmondanak, a vállalkozások pedig saját költségükön kénytelenek biztonsági őrt alkalmazni.

Fényes nappal kifosztott pénztárról – például a Flippermúzeum esetében is – és gázsprayvel lefújt dolgozókról is beszámoltak. A panaszok között az utcák állapota is szerepel: az érintettek szerint reggelente szemetes, piszkos környezetben kell munkába menniük.