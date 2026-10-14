Alighogy sikerült elmozdítani a magyar vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak útjából, Kijevnek máris újabb akadályokra kell készülnie. A következő tárgyalási szakaszokban már nem Magyarország jelentheti a legnagyobb problémát: Románia korábban majdnem keresztbe tett a folyamatnak, a következő hónapokban pedig Lengyelország és Franciaország válhat különösen nehéz partnerré.

Ez aztán a fordulat: hiába vonta vissza a vétót Magyarország, új uniós tagállamok blokkolhatják Ukrajna EU-s csatlakozását – Kijevben pontosan tudják, kikről van szó / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Unió október 13-án két új tárgyalási klasztert nyitott meg Ukrajnával, így a 33 fő fejezetből már 24 megnyílt. A nehezebb politikai viták egy része azonban még csak most következik. Az ukrán beszámoló szerint Magyarország hozzáállása az elmúlt hónapokban látványosan megváltozott: a Tisza-kormány kezdetben hónapokon át akadályozta Ukrajna előrelépését, később azonban érdemi tárgyalások kezdődtek.

A kompromisszum végül az ukrán oktatási törvény módosítására épült. Az Európai Pravda szerint a magyar fél a tárgyalások során konstruktívan viselkedett, az elfogadott megoldás pedig megfelel a magyar kisebbség igényeinek. Budapest ezt követően zöld utat adott a két új klaszter megnyitásának. A lap a magyar–ukrán viszony változásának jeleként emeli ki azt is, hogy

Magyar Péter már maga kezdeményezett találkozót Volodimir Zelenszkijjel Brüsszelben.

Románia már a mostani döntés előtt is potenciális akadályként jelent meg. A román belpolitikai bizonytalanság és az előrehozott választások lehetősége miatt az ukrán lap szerint megnőtt annak a veszélye, hogy a kisebbségi ügyek kampánytémává váljanak. A konfliktus végül nem éleződött ki: Nicușor Dan román elnök nyilvánosan támogatta a már elfogadott ukrán jogszabályt.

Lengyelország és Franciaország lehet a következő nehéz ellenfél

Ukrajna előtt még két tárgyalási klaszter megnyitása áll, ezek azonban gazdaságilag jóval érzékenyebbek. A negyedik klaszter a zöld átállás mellett a közlekedést és a szolgáltatások egységes piacát is érinti. Ez Lengyelország számára különösen kényes, hiszen az ukrán és lengyel fuvarozók közötti konfliktus korábban már határblokádokhoz vezetett.

Még nagyobb vita várható az ötödik klaszternél, amelynek középpontjában a mezőgazdaság áll.

Ukrajna hatalmas agrártermelő, miközben az EU jelenlegi agrártámogatási rendszerét nehéz lenne változatlan formában kiterjeszteni rá. Brüsszel ezért olyan átmeneti vagy különleges megoldásokat kereshet, amelyekkel kezelni lehet az ukrán csatlakozás mezőgazdasági hatásait. Az Európai Pravda szerint Lengyelország mellett Franciaországban is erősödhet az ellenállás, különösen a közelgő választások miatt. Kijev számára ezért fontos lenne még azelőtt megnyitni ezeket a klasztereket, hogy a kampányok teljesen rátelepednek a kérdésre.