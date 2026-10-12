Eljött a nagy nap: Magyarország és Ukrajna megpecsételi az új szövetségét, erre a szuperkeddre egész Európa emlékezni fog – „Az összes uniós tagállam megállapodott”

Thomas Byrne ír európai ügyekért felelős államminiszter egy X-bejegyzésben jelentette be, hogy október 13-án „szuperkedd” következik Albánia, Moldova és Ukrajna számára.

Thomas Byrne szerint „szuperkedd” következik Albánia, Moldova és Ukrajna számára / Fotó: AFP

A politikus szerint megállapodás született arról, hogy Ukrajna és Moldova számára megnyitják a csatlakozási tárgyalások 2. és 3. klaszterét, valamint Albániával ideiglenesen lezárják a 20. tárgyalási fejezetet.

Magyarország zöld utat adott Ukrajnának

Az ukrán parlament, a Verhovna Rada hétfőn első olvasatban 273, a végleges szavazáson pedig 266 igennel fogadta el a nyelvtörvényt, amely a magyar kisebbség nyelvhasználatát célzó intézkedések visszavonását szolgálja. A nagy többség azt jelzi, a kormánypárt támogatása erős volt, és az EU-csatlakozás érdekében azok is lemondhattak a jogszabály ukrán nyelvet védő törvényjavaslathoz kötéséről, akik korábban ezt szorgalmazták.

A törvény végrehajtásának célja, hogy biztosítsa az államnyelv megfelelő szintű elsajátítását, miközben megőrzi az ukrajnai nemzeti kisebbségek (közösségek) és őshonos népek nyelvi és kulturális identitását

− közölte az ukrán parlament sajtóosztálya.

Volodimir Zelenszkij a döntést követően nem habozott, szinte azonnal aláírta az elfogadott jogszabályt, így az kedden hatályba is léphet.

A mindenkori magyar kormányoknak nehéz dolga volt, mivel Kijevet évekig nem lehetett rábírni arra, hogy vonja vissza a kárpátaljai kisebbséget is hátrányosan érintő szabályokat. Mint ismer Orbán Viktor évekig következetesen ragaszkodott ahhoz, hogy Ukrajna adja vissza a magyar kisebbség mindazon jogait, amelyek amelyek 2015-ig biztosítva voltak: a magyar nyelv szabad használatát az oktatásban, a kultúrában és közéletben, valamint a politikai képviseletet régiós és országos szinten is.

Magyar Péter korábban szintén többször kijelentette, hogy a kárpátaljai magyaroknak vissza kell kapniuk jogaikat ahhoz, hogy rendeződhessen a két ország viszonya. Az ukrán parlament képviselői október 1-én nyújtották be a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló, 16119. számú törvényjavaslatot, amelynek célja volt elérni, hogy Magyarország zöld utat adjon Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak.