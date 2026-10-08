Orbán Anitának most nagyon észnél kell lennie: kimondták, hogy Ukrajna 10 év múlva háborúba megy Magyarország ellen – "Készen állnak rá, hogy megfizessék az árát?"
Példátlan nyilatkozat látott napvilágot Ukrajnában annak kapcsán, hogy egyezség körvonalazódik a kijevi vezetés és a Tisza-kormány között. A kijelentéseket egy országosan ismert ukrán politikai aktivista tette, aki tehát nem visel kormányzati szerepet. Ugyanakkor a megnyilvánulása jól mutatja, hogy Ukrajna területén távolról sem lehet békés ukrán-magyar együttélésről beszélni, és óriási a feszültség a kárpátaljai magyar kisebbség körül.
Ez most azért forró téma, mert Magyarország és Ukrajna frissen sorsfordító alkut kötött egymással. Ennek lényege, hogy előbbi nem vétózza tovább ukrajna uniós csatlakozásának folyamatát, utóbbi pedig törvényi szinten rendezi a magyar kisebbség oktatási jogait.
A két kormányzat együttműködése Kárpátalja jövőjéről természetesen üdvözlendő, de nem szabad úgy értelmezni, hogy ez önmagában felszámolja a magyar kisebbség életét övező nehézségeket. Hogy ezek mennyire súlyosak, azt jól mutatja a már említett, Larissza Nicoj túlzás nélkül brutális kirohanása.
A magyar külügynek, különösen Orbán Anita külügyminiszternek most nagyon figyelnie kell, hogyan csapódik le a magyar nyelvtörvény az ukrán társadalomban. A nemzeti radikális szárny ugyanis ezt egyenesen nemzetárulásként éli meg.
Ukrajna 10 év múlva háborúba megy Magyarország ellen
Larissza Nicoj Ukrajnában országosan ismert aktivista, a közösségi médiában sok tízezren követik. Eredetileg gyermekkönyv-író és pedagógus, de leginkább azzal szerzett hírnevet magának, hogy radikális szószólója az ukrán nyelv védelmezésének.
Szerdán éppen erről közölt rendkívül durva bejegyzést. Nem ez volt az első botránya. Folyamatosan látványosan követeli az orosz nyelv teljes kiszorítását, de éles kritikusa a többi nemzeti kisebbség (beleértve a magyarok) nyelvi és oktatási jogait garantáló jogszabályi engedményeknek is.
Éppen ezért bírálta most a Verhovna Rada (az ukrán parlament) azon terveit, hogy törvényjavaslatot fogadjanak el a magyarok jogainak kiterjesztéséről. Ezzel összefüggésben azt állapította meg, hogy ennek a következménye egy Magyarországgal való háború lehet.
10 év múlva, amikor a gyermekeik háborúba indulnak Magyarország ellen, önök pedig megdöbbenve eszmélnek rá a valóságra, olvassák el ezt a bejegyzést még egyszer. De most figyelmesebben!
Mert ha újra felkeresik ezt az írást, az azt jelenti, hogy a háború sajnos valóban kitört, ezt a posztot pedig annak idején felületesen olvasták – fogalmazott.
Azzal folytatta, hogy annak a döntésnek, hogy Kijev engedett Magyarországnak az oktatási nyelv kérdésében, az lesz az ára, hogy az ukránok gyermekeire újabb háború vár a jövőben, a lövések pedig ezúttal magyar oldalról érkeznek majd.
A magyarokat kizárólag az óvodák, iskolák és egyetemek nyelve érdekli, semmi más. De miért is érdekelne őket bármi más, ha a legfontosabb alapot – az óvodákat és az iskolákat – önök már átjátszották nekik? Kacska (Tarasz Kacska ukrán politikus és közgazdász, aki kulcsszereplője a kárpátaljai kérdésekről szóló egyeztetéseknek – a szerk.) és az összes képviselő, aki beállt mögé, most csendben lapít – jelentette ki.
- Szerinte az ukrán politikusok átadták az ukrán gyermekek világnézetét a magyaroknak,
- hogy az ukránok a saját szülőföldjükön magyarrá válva nőjenek fel.
- Ezért cserébe pedig pusztán ígéreteket kaptak.
Ígéretek! Ez az önök záloga a jövőre. A jövőben pedig egy újabb háború vár önökre – ezúttal egy másik ellenféllel – húzta alá.
Ezt azzal indokolta, hogy már most is, az ukrán területek "magyar befolyás alatt álló részén" virágzik a nyelvi szeparatizmus. Erre azt a példát hozta, hogy amikor erről az ukrán vidékről (ez alatt feltehetően Kárpátalját érti – a szerk.) érkezett egy diákcsapat egy országos tanulmányi versenyre, valójában idegenként viselkedtek, mert egyetlen szót sem értettek ukránul.
Szerinte a nyelvi szeparatizmus ezen a területen Ukrajna törvényeit kijátszva burjánzik, az összes néma ukrán politikus pedig most törvényesíteni fogják ezt azzal, hogy hagyják megszavazni Kacska törvényjavaslatát a jelenlegi formájában. "A nyelvi szeparatizmus mindig területi szeparatizmushoz vezet. A területi szeparatizmus pedig háborúba torkollik.
Készen állnak arra, hogy már ma megfizessék ennek az árát?
– zárta bejegyzését Larissza Nicoj.