Orbán Anitának most nagyon észnél kell lennie: kimondták, hogy Ukrajna 10 év múlva háborúba megy Magyarország ellen – "Készen állnak rá, hogy megfizessék az árát?"

Példátlan nyilatkozat látott napvilágot Ukrajnában annak kapcsán, hogy egyezség körvonalazódik a kijevi vezetés és a Tisza-kormány között. A kijelentéseket egy országosan ismert ukrán politikai aktivista tette, aki tehát nem visel kormányzati szerepet. Ugyanakkor a megnyilvánulása jól mutatja, hogy Ukrajna területén távolról sem lehet békés ukrán-magyar együttélésről beszélni, és óriási a feszültség a kárpátaljai magyar kisebbség körül.

Brutális nyilatkozat: Ukrajna 10 év múlva háborúba megy Magyarország ellen / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez most azért forró téma, mert Magyarország és Ukrajna frissen sorsfordító alkut kötött egymással. Ennek lényege, hogy előbbi nem vétózza tovább ukrajna uniós csatlakozásának folyamatát, utóbbi pedig törvényi szinten rendezi a magyar kisebbség oktatási jogait.

A két kormányzat együttműködése Kárpátalja jövőjéről természetesen üdvözlendő, de nem szabad úgy értelmezni, hogy ez önmagában felszámolja a magyar kisebbség életét övező nehézségeket. Hogy ezek mennyire súlyosak, azt jól mutatja a már említett, Larissza Nicoj túlzás nélkül brutális kirohanása.

A magyar külügynek, különösen Orbán Anita külügyminiszternek most nagyon figyelnie kell, hogyan csapódik le a magyar nyelvtörvény az ukrán társadalomban. A nemzeti radikális szárny ugyanis ezt egyenesen nemzetárulásként éli meg.

Ukrajna 10 év múlva háborúba megy Magyarország ellen

Larissza Nicoj Ukrajnában országosan ismert aktivista, a közösségi médiában sok tízezren követik. Eredetileg gyermekkönyv-író és pedagógus, de leginkább azzal szerzett hírnevet magának, hogy radikális szószólója az ukrán nyelv védelmezésének.

Szerdán éppen erről közölt rendkívül durva bejegyzést. Nem ez volt az első botránya. Folyamatosan látványosan követeli az orosz nyelv teljes kiszorítását, de éles kritikusa a többi nemzeti kisebbség (beleértve a magyarok) nyelvi és oktatási jogait garantáló jogszabályi engedményeknek is.

Éppen ezért bírálta most a Verhovna Rada (az ukrán parlament) azon terveit, hogy törvényjavaslatot fogadjanak el a magyarok jogainak kiterjesztéséről. Ezzel összefüggésben azt állapította meg, hogy ennek a következménye egy Magyarországgal való háború lehet.

10 év múlva, amikor a gyermekeik háborúba indulnak Magyarország ellen, önök pedig megdöbbenve eszmélnek rá a valóságra, olvassák el ezt a bejegyzést még egyszer. De most figyelmesebben!

Mert ha újra felkeresik ezt az írást, az azt jelenti, hogy a háború sajnos valóban kitört, ezt a posztot pedig annak idején felületesen olvasták – fogalmazott.